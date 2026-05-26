Alianza empresarial
El fabricante de Ron Negrita y Cutty Sark entra en la licorera navarra que elabora el Plata o Plomo
El productor de bebidas alcohólicas Bardinet adquiere el 40% del capital de Street Liquors, la empresa que también produce el tequila de fresa
El grupo productor de bebidas alcohólicas Bardinet, referente en la fabricación de rones con marcas como Negrita, Pujol, Cacique o Giró Gin, ha adquirido el 40% del capital social de Street Liquors, empresa navarra que elabora el licor Plata o Plomo, según ha comunicado este martes. El acuerdo contempla una opción de compra a tres años que podría permitir a Bardinet elevar su presencia en el capital social de Street Liquors, condicionada a la evolución del proyecto durante ese periodo.
Bardinet ha explicado que la operación se inscribe en su "estrategia de detectar y potenciar marcas con elevado recorrido de crecimiento" y, para ello, subraya la compañía, pondrá a su servicio "su estructura industrial, su red comercial y su experiencia en internacionalización". Así, además del popular Plata o Plomo, con el que el público más joven prepara sus chupitos, Street Liquors fue el ideólogo del famoso tequila de fresa, muy de moda hace un par de años después de popularizarse en los Sanfermines. La compañía la dirigen los hermanos Iñaki y Belate Beunza que se convirtieron en elaboradores después de tomar las riendas de una distribuidora de bebidas fundada en Beriáin (Navarra) por su padre en los años 1980.
Las dos compañías se han fijado como objetivo duplicar las ventas en los próximos tres años y superar el millón de botellas anuales, "apoyándose en un modelo de distribución dinámico y en activaciones vinculadas al mundo de la música y los eventos".
Bardinet cerró 2025 con una facturación de 130,4 millones de euros, un 19% más que en 2024, "a pesar de que el mercado de las bebidas alcohólicas estuvo en retroceso". La empresa, dirigida en España por Jean-Paul Bouyat, tiene su sede en Burdeos (Francia) y fue fundada en 1857 por Jean Bardinet, el primer elaborador del ron Negrita. Además de los rones, la compañía cuenta en portafolio con marcas tan reconocidas como el whisky Cutty Sark o el anís Marie Brizard.
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