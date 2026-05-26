El fondo CVC sale de Naturgy con una venta exprés de su paquete histórico del 13,8%

Naturgy afronta una nueva sacudida accionarial. El fondo CVC saldrá del capital del grupo tras ocho años como uno de los grandes accionistas. La firma ha anunciado una doble operación (colocación acelerada y liquidación de derivados financieros) que supondrá su marcha del capital de la energética y la venta exprés de su participación histórica del 13,8%, valorada en unos 4.000 millones de euros a los precios de mercado actuales.

CVC ha activado una colocación acelerada de acciones que se ejecutará en los próximas horas y con las que venderá un 11,08% de las acciones de la compañía, la principal gasista y tercera mayor eléctrica de España. Un paquete que está valorado en algo más de 3.200 millones de euros al cierre de la sesión bursátil de este martes, pero en este tipo de operaciones la venta siempre se hace con un descuento en relación al precio de mercado. De manera simultánea, el fondo también se deshará mediante la liquidación de derivados financiero de un paquete representativo de otro 2,72%, valorado en casi 790 millones.

Naturgy se queda así sin otro de sus grandes accionistas históricos, tras la salida el pasado marzo del gigante BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, que se desprendió con dos colocaciones aceleradas de un paquete total del 18,5% del capital de la compañía por un importe total de 4.494 millones de euros. El fondo GIP, controlado ahora por BlackRock, ponía fin así a una década de presencia en el capital del grupo español. Su salida y la doble colocación acelerada fue aprovechada por Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, para reforzarse aún más como mayor accionista de Naturgy con la compra de un 4,5% adicional y elevar su posición hasta el 28,5%.

En el mercado se daba por descontado que el fondo CVC también saldría del capital de Naturgy, al darse por cumplido su ciclo inversor tras ocho años en la compañía, donde desembarcó junto a Corporación Financiera Alba (de la familia March) con la compra del 20% que aún estaba en manos de Repsol a un precio de 19 euros por acción. De hecho, hace unos meses CVC y los March reformularon por completo su pacto parasocial y separaron sus participaciones accionariales para ganar "flexibilidad", en lo que se interpretó como un primer paso para facilitar la marcha de CVC. Corporación Alba de momento mantendrá su 5% en el capital de la energética.

Las acciones de Naturgy cerraron este martes a un precio de 29,94 euros por título, tras repuntar un 0,74% en la jornada. CVC ha aprovechado así una cotización del valor en máximos en los últimos años, tras acumular una revalorización de más del 15% en lo que va de 2026, para poner inicio a su salida de una compañía en la que desembarcó en 2018.

Noticias relacionadas

Próxima ampliación

Suscríbete para seguir leyendo