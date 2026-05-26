Reino Unido
La petrolera BP destituye a su presidente por problemas "inaceptables" de supervisión y conducta
Las acciones de BP se desploman un 7% en la bolsa de Londres tras el anuncio
EP
La petrolera británica BP ha informado este martes sobre la destitución con efecto inmediato de Albert Manifold de su cargo de presidente de la compañía, alegando problemas de supervisión y conducta "inaceptables".
"Albert ha contribuido a dar un enfoque y un ritmo muy positivos a la transformación de BP. Sin embargo, el consejo de administración se ha visto sorprendido y decepcionado al conocer problemas de supervisión y conducta que considera inaceptables, por lo que ha tomado medidas decisivas", ha sostenido Amanda Blanc, consejera independiente sénior de BP.
El consejo de administración de la petrolera ha decidido por unanimidad acabar con el mandato de Manifold como presidente tras las "graves preocupaciones expresadas al Consejo en relación con importantes normas de gobernanza, supervisión y conducta".
En este sentido, BP ha nombrado a Ian Tyler como presidente interino con efecto inmediato, al mismo tiempo que ha anunciado el inicio de un proceso para el nombramiento de un presidente con carácter permanente.
"El consejo y el equipo directivo tienen una firme convicción en la dirección estratégica que hemos trazado, y la empresa está avanzando con rapidez para implementarla. BP está construyendo un historial de sólido desempeño operativo subyacente y un estricto enfoque en la disciplina financiera, todo ello en busca de aumentar el valor y la rentabilidad para los accionistas", ha destacado Tyler.
Hace apenas seis meses, Meg O'Neill fue designada como consejera delegada de la petrolera --primera mujer en ostentar el cargo-- y el nuevo presidente interino ha señalado su desempeño durante este último tiempo y ha remarcado que el consejo de administración ha quedado "muy impresionado con ella".
Las acciones de BP se han desplomado en la bolsa de Londres alrededor de un 7% tras conocerse la noticia de la inesperada destitución de Albert Manifold.
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