Trending Corporate, la empresa sevillana de cosmética asequible que factura 24 millones y vende en 30 países

El consumo de productos de belleza, cosmética y maquillaje genera al año en el mundo más de 300.000 millones de euros. Un mercado dominado por grandes multinacionales como L'Oréal, Shiseido, Esteé Lauder, entre otras, que acaparan el 60 por ciento de los ingresos. El 40% restante es también un ámbito enorme de actividad económica donde existen muchas oportunidades. En Andalucía hay empresas que acreditan su saber hacer a nivel internacional en este sector, y no solo exportan sus productos sino también capacidades para mejorar lo que hacen otros. La sevillana Trending Corporate es una de ellas, comercializando en más de 10.000 puntos de venta en 30 países.

Nace en 2021 como confluencia de dos empresas: Trending Import, encabezada por Antonio Catalán y Ulises Guillén; y Wugum, creada por Federico Calzado y José Luis Rojano. Como recuerda José Luis Rojano, “nosotros nos dedicábamos a la nutrición saludable y funcional, y les conocimos por su notable actividad en los canales de comercialización del sector cosmética, donde empezaba a entrar la nutricosmética. Llegamos a un acuerdo para que fueran los distribuidores en España de nuestros chicles. Lo hicieron tan bien que les dimos la distribución por toda Europa, y lo volvieron a hacer tan bien que nos sentamos para fusionar nuestras capacidades y nuestras instalaciones”.

Potenciar las marcas propias y las de otros

“Hay que darle a Antonio Catalán, el CEO de Trending Corporate, el mérito de tener la preclara visión para unirnos, pensando lo positivo que podía ser aportar los conocimientos de cada cual sobre marcas, propiedad industrial, propiedad intelectual, patentes, marcas, desarrollos, y vehicular todo eso a una empresa donde crear marcas propias”, señala Rojano, que además de socio es director general de innovación.

Los cuatro socios que lideran como ejecutivos el desarrollo del grupo empresarial sevillano Trending Corporate. De izquierda a derecha, Ulises Guillén, José Luis Rojano, Antonio Catalán y Federico Calzado. / El Correo

Una de las fortalezas de esta empresa andaluza es conectar empresas de cosmética que son fuertes en sus mercados nacionales (Italia, Polonia, Perú, entre otros ejemplos), con consumidores de otros muchos países que cada vez más quieren tener acceso a marcas de buena calidad y a un precio bajo. “Trending nace para aportarles la capacidad comercial en el extranjero y también solucionarles cómo adaptarse a los requisitos normativos de otros países. Empezamos como distribuidor de productos de alta rotación y bajo precio, y con perspectiva de ser propietarios de marcas con componente innovador”.

Cuando comenzaron, el 99% de los ingresos procedía de comercializar artículos de otras empresas, y solo el 1% de marcas propias. En 2026, ya ha crecido hasta el 25% de la facturación.

Catalán (consejero delegado), Guillén (director general de desarrollo de negocio), Calzado (director general de servicios corporativos) y Rojano son socios y trabajan como ejecutivos, con la mayoría del accionariado. El fondo Alter Capital entró hace dos años invirtiendo 3 millones de euros para ser propietario del 10% de la empresa, que fue valorada en 30 millones de euros.

Facturó 24 millones de euros en 2025

En 2025, la suma de todas las líneas de negocio alcanzó la cifra de 24 millones de euros en facturación. Tiene más de 90 personas en plantilla. Uno de los departamentos más potenciados es el de diseño, marketing y redes sociales, con un equipo de 25 profesionales. “Están en modo aprendizaje continuo sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, porque cuando empiezas a dominarlas, aparecen otras mucho más avanzadas. Es un reto para empresas vinculadas a la competencia en el gran consumo: indispensable tener equipos con notable capacidad de agilidad para actualizar su cualificación”.

Integrantes del equipo de Trending Corporate realizando un test de muestras para un producto capilar, en su sede central en el Polígono PIBO (Bollullos de la Mitación). / El Correo

La configuración de cada producto, incluido el diseño de envases y cajas, se realiza en su sede central, en el Polígono PIBO (en Bollullos de la Mitación). En su inmensa mayoría, sus productos de cosmética y maquillaje se fabrican en China, con los estándares europeos de alta calidad, al igual que hacen la mayor parte de los competidores, incluidos los gigantes del sector.

Champú en seco y cuidado capilar

Tras potenciar sus departamentos de creación de formulaciones y de marco regulatorio, una de las primeras decisiones fue adquirir la marca sueca de maquillaje Viva la Diva. “Compramos su formulación y su cartera de negocio para clientes escandinavos. No tenía unidad productiva”. Además, desglosa José Luis Rojano, “empezamos a desarrollar marcas propias de champú en seco y de cuidado capilar. Hoy ya en día tenemos en el mercado 8 marcas de las que somos propietarios”.

Una de las que consigue más venta es PisPás, “champú en seco que desarrollamos desde cero. En contra de lo que mucha gente cree, el champú en seco no sirve para sustituir al champú tradicional. Es para darte un retoque sin la necesidad de lavarte la cabeza todos los días. Y es un pis pás tienes el pelo limpio”. La empresa extranjera para la que más trabajan es la peruana Corporación Live, fabrica productos de cuidado capilar, ha tenido mucho éxito en Europa su Keratimask, alisado brasileño.

En Trending Corporate son conscientes de que ni la inflación ni las incertidumbres económicas frenan el incremento del consumo de artículos de belleza, cosmética y maquillaje. Tanto mujeres como hombres, en general, recortan antes el gasto en otras facetas de su vida cotidiana. “En pandemia se incrementaron mucho las ventas de productos para los ojos cuando era obligatorio usar mascarillas y no lucía pintarse los labios”, recuerda Rojano.

José Luis Rojano subraya el gran éxito que está consiguiendo otra empresa andaluza, Primor, como cadena de establecimientos. “Para nosotros es un cliente muy bueno. Y su modelo de comercialización y fidelización de clientela es analizado por toda Europa porque está marcando tendencia”.

Trabajadores de la fábrica de Diverfruit, empresa de Huelva de la que es propietaria Trending Corporate, durante el proceso de producción de gominolas saludables de su marca FrutaPura, tienen un 98 por ciento de fruta, las hacen de arándanos, de manzana y de naranja. / El Correo

Por todos los datos e informes que tienen, asegura que “la mayor parte de los consumidores elige y compra dedicando a un objeto entre 8 y 10 segundos. Lo primero es que les guste el envase; después que le guste el precio, y en tercer lugar que le guste el establecimiento”.

Para sacar más partido a sus conocimientos sobre las claves del sector cosmética y maquillaje, han creado la filial Trending Quality, especializada en servicios técnicos: regulación, análisis, revisión de etiquetado, verificación de fórmulas según normas nacionales e internacionales. “Y además nos piden cada vez más servicios de marketing, de web, de contenidos, de redes sociales. Dominamos muy bien lo que les gusta a diversos segmentos de consumidores”.

Gominola con 98 % de fruta

Los productos de alimentación funcional y saludable les aportan entre el 15 y 20 por ciento de ingresos. Destaca los que hacen con la marca FrutaPura, como una gominola que tiene el 98 por ciento de fruta. Los elaboran en Huelva, en la fábrica de la empresa Diverfruit, y han optado por tres frutas: arándanos, manzanas y naranjas, tras el periodo de ensayos y testarlo con consumidores.

Según José Luis Rojano, “hace cuatro años decidimos transformar el concepto de gominola tradicional, que tiene un 98 por ciento de azúcar y el 2 por ciento es gelatina animal que se obtiene de triturar piel y hueso. Conocimos en Huelva la fábrica de Diverfruit, que estaba ya consiguiendo hacer algo similar que llevaba un 60 por ciento de fruta. Con nuestro equipo de innovación se trabajó con ellos para llegar al 98 por ciento de fruta sin azúcar añadido, y se comercializa desde hace dos años”.

Se ha convertido en el socio mayoritario de Diverfruit, con un 90 por ciento del accionariado. Y además de producir y vender con su marca FrutaPura, también le están elaborando productos similares a un gran grupo alimentario, Sigma (propietario de Campofrío, Revilla, Navidul, Oscar Mayer,...), que los vende con su marca Snack'in For You.

Trending Corporate tiene en su sede central una amplia cocina, con un equipo de cocineras y ayudantes, para que toda la plantilla almuerce gratis de lunes a viernes. “Es una de las ventajas que ofrecemos a nuestros trabajadores, además de opciones de flexibilidad horaria. Estamos en un sector donde es complicado retener el talento. También hacemos en nuestra oficina las comidas de trabajo con visitantes relevantes”.

El director general de innovación valora que “hemos hecho muchas inversiones que deben dar sus frutos en dos o tres años: inversiones en marcas; inversiones en instalaciones en nuestra sede central; y una gran inversión en el centro logístico que estamos construyendo en Huévar. Confiamos en que esté terminado a final de 2026, tiene 8.000 metros cuadrados en una parcela de 10.000 metros cuadrados. Es un gran paso adelante porque ahora tenemos alquiladas varias naves en localizaciones dispersas”.