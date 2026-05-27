Amber (Joseph Oughourlian) se refuerza en el capital de Indra con un 7,24% de las acciones

Amber Capital ha vuelto a reforzar su posición en Indra en plena renovación de la cúpula ejecutiva de la compañía y en un momento clave para la definición de su gobierno corporativo. El fondo controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian, accionista mayoritario y presidente de Prisa, ha elevado su participación desde algo más del 5% hasta el 7,24% del capital, lo que le sitúa como tercer mayor accionista de la tecnológica y de defensa, solo por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que cuenta con el 28% de los títulos, y de la industrial vasca Sapa, con el 7,94%.

El movimiento se produce en el marco de la salida de José Vicente de los Mozos como consejero delegado y del nombramiento de Josep Maria Recasens como nuevo primer ejecutivo de Indra. La compañía comunicó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la reorganización de parte de su consejo, que incluye la dimisión de Pablo Jiménez de Parga como consejero dominical en representación de Amber Capital y la propuesta de nombramiento de Magdalena Jacoba Bertram como nueva consejera dominical a propuesta del fondo.

La entrada de Bertram deberá ser aprobada por la próxima junta general ordinaria de accionistas, convocada para el 30 de junio. Según explicó Indra, la decisión busca contribuir a que la compañía alcance los umbrales de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el consejo recomendados por el Código de Buen Gobierno y exigidos por la Ley de representación paritaria. Jiménez de Parga, que ocupaba el cargo desde junio de 2023, ha presentado su dimisión con efectos desde el 28 de junio de 2026.

El refuerzo de Amber cobra especial relevancia porque el fondo había reducido el pasado febrero su participación desde el entorno del 7,2% hasta algo más del 5%. Aquella operación le permitió obtener importantes plusvalías, favorecidas por la evolución de la cotización, pero dejó su peso accionarial por debajo del umbral que le aseguraba representación en el consejo. Sin embargo, la convulsa situación de gobernanza que ha atravesado Indra impidió que se reorganizara de forma inmediata la composición del máximo órgano de gobierno.

Cambios en la dirección

En los últimos meses, la compañía ha vivido una profunda recomposición de poder. Primero salió el anterior presidente ejecutivo, Ángel Escribano, y después se confirmó la marcha de José Vicente de los Mozos como consejero delegado. Aunque inicialmente Indra había comunicado que De los Mozos permanecería en el cargo hasta el 30 de junio, coincidiendo con el vencimiento de su mandato y la celebración de la junta, la empresa ha adelantado su salida a este martes.

Recasens será designado primero consejero ejecutivo y posteriormente consejero delegado de la tecnológica a partir del 17 de junio. Su nombramiento abre una nueva etapa en Indra, llamada a desempeñar un papel central como campeón nacional de la defensa en un contexto de aumento del gasto militar y de reorganización del sector en Europa.

El pasado 5 de mayo, los hermanos Ángel y Javier Escribano salieron del accionariado tras vender el 14,3% que poseían. Las turbulencias también han sido aprovechadas por otros inversores institucionales. El fondo estadounidense T. Rowe se ha reforzado hasta convertirse en el cuarto mayor accionista, con un 5,01%, mientras que Millenium mantiene un 1,06%.

La intención de Amber con esta nueva subida es conservar influencia en las decisiones estratégicas de Indra y mantener voz en el consejo en un momento en el que la compañía debe revisar la dimensión y composición de su órgano de administración. La junta del 30 de junio incluirá entre sus puntos del orden del día un examen sobre el número de consejeros que debe tener la sociedad.

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El consejo de administración también aprobó este martes el nombramiento de José María de Paz como nuevo secretario no consejero y letrado asesor, en sustitución de Ana María Sala. La renovación se suma a los cambios en la primera línea ejecutiva y accionarial de Indra, que afronta una etapa decisiva marcada por el equilibrio entre el peso del Estado, la presencia de inversores privados y la ambición de consolidarse como actor estratégico en defensa y tecnología.

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