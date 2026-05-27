La canadiense Colliers culmina la adquisición de la ingeniería de Ayesa, que mantendrá su sede en Sevilla

La compañía canadiense Colliers ha completado la adquisición de Ayesa Engineering, una vez recibidas las autorizaciones por parte de las autoridades pertinentes, según ha informado la compañía en una nota de prensa.

Colliers es una multinacional que cotiza en el Nasdaq y el Toronto Stock Exchange. "La operación impulsa su división de ingeniería, que se consolida como un actor global de primer nivel", ha señalado la empresa. Colliers Engineering, que está especializada en servicios de diseño de ingeniería y gestión de proyectos, pasa así a tener operaciones en 23 países y cerca de 11.000 profesionales, al tiempo que fortalece su actividad en los ámbitos de transporte e infraestructuras, agua y medio ambiente, edificación y energía.

Su sede seguirá en Sevilla

Ayesa Engineering, por su lado, confirma su sede central en Sevilla, ciudad de origen del grupo, "donde potenciará su compromiso con el desarrollo del empleo cualificado y la actividad económica en el territorio". Al frente de la compañía se mantiene el equipo directivo, que contará con una participación accionarial, en línea con el modelo asociativo de Colliers.

El hasta ahora director de operaciones del grupo, Rosalío Alonso, dirigirá la nueva etapa como CEO de Ayesa Engineering. Junto a él, varios directivos pasarán a formar parte del modelo asociativo de Colliers. Jay Hennick, presidente y CEO de Colliers, ha destacado que “se trata de una adquisición estratégica, que refuerza de forma significativa la escala global de nuestro negocio de ingeniería, la resiliencia de nuestros resultados y pone de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de asociación”.

En esta línea, ha añadido que “en Colliers nos diferenciamos por nuestra capacidad para vincularnos a grandes operadores, con visión de largo plazo. Más de 700 de nuestros directivos y profesionales ya participan como socios en el negocio de ingeniería, lo que genera una fuerte vinculación, refuerza nuestra cultura emprendedora e impulsa la creación de valor. De cara al futuro, vemos una oportunidad significativa para acelerar el crecimiento en ingeniería, tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones”.

"Dar servicio en mercados estratégicos"

Elias Mulamoottil, director de Inversiones de Colliers y CEO de Ingeniería, ha afirmado que “esta adquisición potencia nuestra capacidad para dar servicio a clientes en mercados estratégicos y de alto crecimiento en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y el sur de Asia, al tiempo que eleva nuestro alcance técnico a nivel global. Esa experiencia se refleja en proyectos de gran relevancia desarrollados por Ayesa, como el diseño y la supervisión de la transformación del Estadio Santiago Bernabéu; el diseño de cientos de plantas desaladoras e infraestructuras de distribución de agua en Arabia Saudí; o el diseño y la supervisión de varias líneas de metro en todo el mundo, incluido el Metro de Bogotá, en Colombia”.

Por su parte, Rosalío Alonso, CEO de Ayesa Engineering, ha manifestado que esta operación “representa una oportunidad excepcional para que nuestros profesionales se conviertan en accionistas relevantes del negocio, reforzando la estabilidad a largo plazo y nuestro compromiso con ofrecer los mejores resultados a nuestros clientes. Además, nos permite aprovechar la sólida presencia de Colliers en Estados Unidos, Canadá y Australia, y beneficiarnos también de una trayectoria de más de 30 años impulsando el crecimiento de compañías internacionales y generando valor sostenible para todos sus grupos de interés”.

Noticias relacionadas

Para esta transacción, Colliers ha contado con Alantra como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor legal; Ayesa ha contado con Baird y Arcano Partners como asesores financieros, con Pérez-Llorca y Weil, Gotshal & Manges como asesores legales.