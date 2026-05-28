La venta de casas retrocede en las grandes ciudades y la costa mientras resiste en las CCAA de la 'España vaciada'

La compraventa de viviendas arranca a la baja en 2026. Entre enero y marzo se contabilizaron 170.552 operaciones en España, frente a las 184.952 del mismo periodo de 2025, lo que supone una caída del 7,8%. El descenso no fue homogéneo: se concentró en los grandes mercados urbanos, las comunidades de costa y las islas, mientras que varias regiones del interior, lo que se conoce en muchos casos popularmente como la 'España vaciada', resistieron mejor e incluso registraron incrementos. El ajuste se explica, sobre todo, por el peso de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares y Canarias, que juntas restaron unas 11.510 operaciones y concentraron cerca del 80% de la caída a nivel nacional.

Variación del precio de la vivienda de los tres primeros meses de 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Los datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado evidencian un mercado inmobiliario que empieza a registrar dos velocidades. Por un lado, los territorios con mayor actividad económica y más presión de demanda en los últimos años, que retroceden —algunos con fuerza—, mientras que los mercados de menor volumen, especialmente del interior peninsular, mantienen mejor el pulso. Castilla-La Mancha fue la comunidad con mejor evolución del trimestre: pasó de 8.789 compraventas entre enero y marzo de 2025 a 9.469 en el mismo periodo de 2026, un avance del 7,7%. Extremadura también cerró en positivo, aunque de forma casi plana, con 3.537 transacciones, un 0,3% más que un año antes.

En el lado contrario, las principales comunidades por volumen arrastraron el dato nacional. Andalucía, el mayor mercado del país en número de operaciones, registró 32.877 compraventas en el primer trimestre, un 10% menos; la Comunidad Valenciana bajó también un 10%, hasta 25.323 operaciones; Cataluña retrocedió un 7%, hasta 26.437 compraventas, y la Comunidad de Madrid cayó un 7,6%, hasta las 20.314. La debilidad fue aún más intensa en los mercados insulares: Baleares sufrió una caída del 15,3% y Canarias, por su parte, descendió un 11,4%. En conjunto, Baleares y Canarias perdieron cerca de 1.400 operaciones en un año.

También las comunidades del litoral norte y mediterráneo registraron descensos relevantes: Murcia bajó un 9,4%, Galicia un 9,2%, Cantabria un 8,6% y Asturias un 10,1%. En términos porcentuales, la mayor caída en una comunidad autónoma la registra Navarra, con un retroceso del 22,8%, aunque se trata de un mercado pequeño, ya que la caída se tradujo en 481 compraventas menos.

Frente a ese patrón, varias comunidades del interior amortiguaron el descenso. Aragón cayó solo un 3,7%, Castilla y León un 4,7% y La Rioja prácticamente se mantuvo estable, con un leve retroceso del 0,3%. Si se agrupan Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Aragón y Castilla y León, el saldo conjunto queda prácticamente plano: 28.542 operaciones en el primer trimestre de 2026 frente a 28.506 un año antes.

Los precios siguen al alza

Según los datos del Consejo General del Notariado, el precio medio de la vivienda en España superó en marzo de 2026 la barrera de los 2.000 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del 1,5% respecto a diciembre de 2025 y un incremento del 7% en comparación con marzo de 2025. Al contrario que las compraventas, la evolución interanual por comunidades autónomas muestra un crecimiento generalizado: los precios subieron en 15 de las 17 regiones respecto a marzo del año anterior.

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Las mayores alzas se registraron en Asturias, donde el precio por metro cuadrado repuntó un 22,2%, seguida de Comunidad Valenciana (17,9%), Cantabria (14,5%), Comunidad de Madrid (12,0%) y Región de Murcia (11,2%). También crecieron por encima de la media nacional Canarias (10,0%), Cataluña (7,1%) y País Vasco (6,7%). Las dos comunidades que presentan descensos interanuales son La Rioja registra, del 9,5%, y Navarra, del 6,8%.

Analizando los datos intertrimestrales, las mayores subidas entre enero de 2026 y diciembre de 2025 se dieron en Canarias, con un incremento del 13,8%, Comunidad Valenciana (12,4%) y Asturias (10,8%). También destacaron los avances de Cantabria y Comunidad de Madrid, ambas con un 6%, así como Comunidad Foral de Navarra (5,1%) y Región de Murcia (3,9%).

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Por el contrario, seis comunidades registraron caídas respecto a diciembre de 2025. El mayor ajuste trimestral se produjo en Andalucía, donde el precio bajó un 6,5%, seguida de País Vasco (-5,6%), Castilla-La Mancha (-4,6%) y La Rioja (-4,0%). También retrocedieron, aunque en menor medida, en Aragón (-1,0%) y Galicia (-0,5%).

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