Andalucía avanza hacia la aún lejana convergencia económica con España

La empresa andaluza afronta el futuro con inversiones en sectores clave como la energía y la industria que pueden ser determinantes para la ansiada convergencia económica con España, que aún se le resiste. Multinacionales como Moeve, Persán, Atlantic Copper y Airbus están impulsando iniciativas llamadas a marcar el futuro de una comunidad que aspira a crecer a través de nuevos modelos productivos.

Este será uno de los temas a tratar en el cuarto foro Andalucía acelera, una economía en transformación, organizado por ‘activos’ y El Correo de Andalucía, con la colaboración de Diario Córdoba y La Opinión de Málaga, todos ellos diarios de Prensa Ibérica. La cita tendrá lugar el miércoles, 3 de junio, en la Fundación Cajasol de Sevilla, y contará con una amplia representación del ámbito económico, empresarial e institucional con el fin de abordar, entre otros, los siguientes proyectos.

Moeve y el valle del hidrógeno verde

Uno de los grandes proyectos que se desarrollarán en la región es el denominado Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve, cuya inversión para afrontar la primera fase fue desbloqueada por el consejo de administración de la compañía el pasado marzo.

Dicha fase, conocida como Onuba, impulsará la mayor planta de hidrógeno verde del sur de Europa, pues contará con una capacidad de 300 megavatios y la opción de ampliarla en 100 megavatios adicionales. Hay que recordar que el megaproyecto incluye dos centros, ubicados en Palos de la Frontera (Huelva) y en San Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz).

Atlantic Copper y su proyecto circular

Otra de las abanderadas de la industria andaluza es Atlantic Copper, ubicada en Huelva y la mayor productora de cobre y ácido sulfúrico en España. El cobre juega un papel clave en la transición y la soberanía energética en Europa, ya que es un elemento fundamental para llevar a cabo proyectos como el vehículo eléctrico, el desarrollo de las energías limpias y el impulso de los centros de datos.

En la actualidad, la principal apuesta estratégica de la compañía es CirCular, planta "altamente eficiente" con capacidad para tratar unas 60.000 toneladas al año de fracciones metálicas no férreas provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE), los cuales ya han sido pretratados por gestores autorizados (ya están despiezados). Este proyecto ha sido incluido por Bruselas en la ley de europea de materias primas estratégicas, que persigue garantizar un suministro seguro, diversificado y sostenible de los minerales esenciales para la transición ecológica, digital, aeroespacial y de defensa.

Cox y su consolidación en Sevilla

La compañía, líder de energía y agua y que dirige Enrique Riquelme, tiene su sede social en Sevilla desde hace dos años, tras hacerse con las unidades productivas autónomas de Abengoa en 2023.

El último año ha sido especialmente fructífero para la empresa. La compra del 100% del negocio de Iberdrola en México y el éxito rotundo en Wall Street tras colocar su primera emisión de bonos en EEUU han sido los últimos hitos de la compañía. A ello hay que sumar que su presidente ha dado un paso adelante para presentarse a las elecciones para llevar las riendas del Real Madrid, cita en la que se enfrentará a Florentino Pérez.

El rescate de la Cartuja de Sevilla

Cual ave fénix, la famosa fábrica de cerámica ha renacido cuando se encontraba al borde del abismo. Un concurso de acreedores amenazaba el pasado otoño con su liquidación tras casi dos siglos de historia, pero un golpe de suerte hizo que las hermanas chilenas Gabriela y Paola Luksic se aliaran con el industrial español Javier Targhetta para salvar la compañía.

Los nuevos accionistas han movilizado una primera inversión cercana a los dos millones de euros para la reactivación inicial, dentro de un plan más amplio de modernización industrial y mejora progresiva de la capacidad productiva, la seguridad, la eficiencia y la calidad de las instalaciones.

El desembarco de Pilatus

Uno de los proyectos industriales más importantes que ha llegado a Andalucía en los últimos tiempos lo ha protagonizado la compañía suiza de jets privados Pilatus. Ubicada actualmente en Alcalá de Guadaíra, el objetivo de la empresa es mudarse a medio plazo a Carmona para completar su plan en Sevilla.

En concreto, la firma aeronáutica, que fabrica aeroestructuras y componentes para jets privados y aviones de entrenamiento militar -en el caso de Sevilla, de sus modelos PC-24 y PC-21-, prevé generar hasta 500 puestos de trabajo en los próximos años en la provincia.

El nuevo proyecto de Airbus

En las últimas semanas, una de las compañías tractoras en la región, Airbus, ha anunciado un proyecto que va a suponer un revulsivo para la factoría de San Pablo en Sevilla. La empresa tiene previsto abrir a finales de 2027 un centro de conversión del avión A330 Multi Role Tanker Transport con el objetivo de satisfacer el alza de la demanda global de aviones cisterna.

Este nuevo recinto, que se une al que Airbus tiene en sus instalaciones de Getafe (Madrid), permitirá incrementar de cinco a siete la conversión anual de aeronaves civiles a su versión para fines militares y supondrá la creación de aproximadamente unos 200 puestos de trabajo nuevos en la planta andaluza.

Persán y la integración de Mibelle

Persán es una de las compañías más internacionales presentes en la comunidad: llega a 50 países de cinco continentes y el 85% de sus ventas se producen en el exterior. Meses atrás, la empresa sevillana, líder en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos para el hogar y el cuidado personal, alcanzó el hito one billion (1.000 millones de facturación).

En estos momentos, afronta la integración de Mibelle Group, firma especializada en cuidado personal y cosmética, cuidado del hogar, nutrición, así como el desarrollo de ingredientes activos. En principio, se hará cargo de todos los empleados e instalaciones de Mibelle Group en Suiza, Francia, el Reino Unido, los Países Bajos, EEUU y Australia.

Primor y su expansión territorial

La compañía malagueña encadena varios años de expansión continuada. Además, tras situarse en la primera línea nacional de la belleza y el cuidado personal, ha puesto una pica en Madrid con la apertura de una tienda de referencia ubicada a pocos metros de la Puerta del Sol: en la calle de Preciados, en pleno centro de la capital española.

La cadena cuenta con más de 250 tiendas y mantiene presencia no solo en España, sino también en mercados internacionales como Portugal, Francia e Italia.

La resurreción de Santana

Una de las grandes noticias de los últimos tiempos para la economía andaluza ha sido sin lugar a dudas la recuperación de la actividad en la factoría de Santana situada en la localidad de Linares. Una iniciativa china ha sido la encargada de reactivar este negocio de la automoción, que en 2026 cumple precisamente 70 años de historia en Jaén.

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La firma celebra tan redondo aniversario con modelos vinculados a la mítica industria del motor: el Santana 400 PHEV (híbrido enchufable) y el 400D, dos pick ups que continúan con el legado de los todoterrenos de la fábrica. Este nuevo proyecto conllevará la creación de 170 empleos y la producción de unas 20.000 unidades en tres años.

Mejora de los indicadores básicos y previsiones halagüeñas Los datos sobre algunos de los grandes problemas que ha arrastrado durante décadas Andalucía -como el desempleo, la pobreza y el fracaso escolar-, revelan una mejora significativa en los últimos años, según Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. El dinamismo se refleja en el mercado laboral: desde 2019 se han creado más de medio millón de puestos de trabajo en esta región, según la Encuesta de Población Activa (EPA), lo que supone un comportamiento mejor que el de la media del país. No obstante, el experto subraya que, si bien la diferencia de la tasa de paro se ha reducido -antes era de siete puntos y ahora se halla en el entorno de cuatro y se sitúa en el 14,66%-, "paradójicamente, el PIB per cápita no se ha acercado a la media española, por lo que la economía andaluza ha reducido algunas brechas, pero no la más significativa de todas". Hidalgo argumenta que la economía regional está aprovechando el ciclo económico positivo, igual que el resto del país, aunque, "cuando las cosas van mal, en Andalucía van aún peor, lo que hace que pueda perder todo lo conseguido en poco tiempo". Sectores productivos En lo que se refiere a los sectores productivos, el profesor de la UPO subraya que la comunidad tiene ante sí una gran oportunidad para seguir avanzando gracias a la transición energética. "Debemos aprovechar este proceso a nuestro favor para obtener ventajas comparativas que permitan hacer crecer nuestra industria y también alojar inversiones importantes en los próximos años. Tenemos capital humano, pero, desgraciadamente, gran parte de este emigra porque no existe ese tejido productivo. No obstante, si lo aprovechamos, podemos enraizarlo en nuestra tierra", abunda. Asimismo, Hidalgo pone el foco en una circunstancia «que está pasando desapercibida», como es el significativo crecimiento que están experimentando sectores de servicios de alto valor, como la informática, las telecomunicaciones y las ingenierías, entre otros. "El punto negativo es que en Andalucía sigue teniendo un peso significativo sectores de bajo valor añadido, que actúan como una trampa", destaca. Y pone un ejemplo clarificador: "El turismo, siendo muy valioso, fija empleo con bajo salario. Es un sector que no hay que atacar, por supuesto, pero sobre el que tampoco se puede construir una base de crecimiento a largo plazo". En este punto, señala la necesidad de centrar el crecimiento en los sectores industriales. "Hay que apostar por los de alto valor añadido, exportadores", remacha. Expectativas optimistas Las previsiones para los próximos meses son halagüeñas. El último informe del Observatorio Económico de Andalucía -correspondiente al periodo comprendido entre enero y marzo de 2026- proyecta un crecimiento del PIB andaluz del 2,3% para el conjunto del año, tres décimas por encima de la estimación del trimestre anterior. La revisión se apoya, según esta asociación, en la dilución de los efectos del tren de borrascas y del accidente ferroviario de Adamuz, la menor inflación esperada en la segunda mitad del año, la buena evolución del empleo en construcción y la ejecución final de los fondos Next GenerationEU. Para 2027, prevé un crecimiento del 1,9%.

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