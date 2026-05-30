Miguel Poole, director de la planta de Airbus de San Pablo: "La llegada del avión cisterna A330 MRTT es una garantía de futuro para Sevilla"

Sevilla tiene una larga historia vinculada con el sector aeronáutico que se remonta a más de un siglo. El aeroespacial es uno de los grandes pilares de la economía de la provincia y en ello ha jugado un papel protagonista Airbus, que gracias a su actividad ha creado a su alrededor un ecosistema industrial que ha supuesto la creación de decenas de empresas y de puestos de trabajo cualificados que trascienden los que la propia compañía genera. Aerópolis es solo un ejemplo de ello y su cadena de suministro está conformada por más de 140 firmas proveedoras.

La primera factoría -germen de la actual Airbus, que tiene su origen en Hispano Aviación- se encontraba en pleno barrio de Triana. Ahora, la multinacional cuenta con dos emplazamientos, los de San Pablo y Tablada, que son el epicentro del negocio de Transporte Militar de Airbus Defence and Space y a los que cada día acuden a trabajar unas 4.000 personas.

"En total, tiene un impacto en la industria local de más de 15.000 puestos de trabajo", recuerda el director de la planta de Airbus en San Pablo, Miguel Poole, quien asegura que la compañía, a nivel local, "además de una empresa de referencia industrial, es una referencia tecnológica y un tractor para todo el polo aeronáutico local de empresas del sector". Hay que tener en cuenta que la industria de defensa española es, en estos momentos, fundamental en un entorno marcado por la incertidumbre y por la búsqueda de la soberanía europea para garantizar la seguridad.

A400M y C295

La planta que dirige alberga las líneas de ensamblaje final de los aviones de transporte A400M y C295, actividades de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO), el Centro de Entrega de Aviones Militares y el Centro Internacional de Entrenamiento, donde las tripulaciones de vuelo y el personal de tierra reciben formación para operar las plataformas de Transporte Militar A400M, C295 y A330 MRTT.

El C295 destaca como líder en su segmento, con una cuota de mercado superior al 80%, contando con 41 operadores activos en 37 países de Europa, América, África y Asia, de los cuales 19 han realizado pedidos repetidos. Por su parte, la aeronave A400M tiene como principales clientes a naciones europeas como Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, España, Turquía, y Reino Unido, junto con Malasia, Kazajistán e Indonesia.

"El hecho de que las líneas de ensamblaje final del C295 y del A400M estén en Sevilla no es fruto de la casualidad, sino de años de experiencia en la fabricación de aviones militares de transporte (C212, CN235) y un ecosistema industrial con una larga presencia en la región, impulsados por la presencia de Airbus", destaca Poole.

Precisamente esta experiencia -reforzada con el International Training Centre, un centro de referencia para Airbus en la formación de defensa, atrayendo el conocimiento y los recursos de la compañía a Sevilla y con más de 3.000 alumnos al año-, es la que ha traído a la provincia un nuevo proyecto, un gran anuncio que se ha llevado a cabo recientemente coincidiendo con la celebración del VIII Aerospace & Defense Meetings-ADM 2026 que ha acogido el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes).

Un nuevo hito: el A330 MRTT llega a Sevilla

Se trata de un nuevo Centro Conversión MRTT del avión cisterna A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) en San Pablo. "Hay una demanda creciente en todas nuestras plataformas y en concreto el MRTT, que es nuestro avión de repostaje en vuelo, que además es un producto estrella que copa la mayoría del mercado y que está teniendo un incremento de demanda significativo", indica el director de la planta.

En este sentido, asegura que la decisión de que instale en Sevilla ha sido "estratégica". "Cuando nos planteamos cómo hacer frente a ese incremento de demanda, aparecieron múltiples opciones y se puso sobre la mesa la capacidad de Sevilla, la historia a nivel personal, la capacidad industrial y la oportunidad que supone de cara a conseguir satisfacer esa demanda en un tiempo récord. Para Sevilla esta decisión supone consolidar una estrategia de diversificación, ampliar el porfolio de productos más allá del transporte y la emisión y es una garantía de futuro para San Pablo y para Sevilla", reconoce.

Este nuevo centro, que se une al que Airbus tiene en sus instalaciones de Getafe, permitirá incrementar de cinco a siete la conversión anual de aeronaves civiles a su versión militar. Asimismo, está previsto que en Sevilla también se lleven a cabo labores de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO), así como la actualización del A330 MRTT ya en servicio.

Principales retos de la industria en Sevilla

Airbus forma parte de Sevilla es Industria, una iniciativa nacida hace algo más de una década y que supuso una alianza de compañías tractoras del sector en Sevilla. El objetivo: dar visibilidad y promover este sector de vital importancia para la economía de la provincia entre la sociedad civil, las administraciones y los jóvenes.

En este sentido, Poole asegura que Airbus tiene un gran reto por delante que resume en tres aspectos. "El primero es de escalabilidad para conseguir hacer más con lo que tenemos porque hay una necesidad urgente de satisfacer ciertas demandas y eso supone un esfuerzo para Airbus, porque que entendemos que debemos impulsar a las empresas que nos ayudan a construir los aviones para que consigan esas escalas de fabricación que ahora mismo no tenemos", enfatiza.

Datos de Airbus Nombre de la compañía: Airbus Dirección: en San Pablo, Avenida del Aeropuerto s/n, 41020, Sevilla. En Tablada, Avenida Maestranza Aérea, 41011, Sevilla Nº de trabajadores en plantilla: 2.900 en Sevilla

El segundo reto "es de autonomía". "A día de hoy, la arquitectura industrial de casi todos nuestros programas tiene una dependencia importante de compañías, países de fuera de la Unión Europea. Y eso es algo que hay que revertir, aunque no se haga de manera inmediata", afirma.

El tercero, enumera, es un reto tecnológico. "Tenemos que ser capaces de mantener esa punta de lanza tecnológica y traccionar de todas las empresas y sobre todo, el principal reto es ser capaces de incorporar a esas startups y pequeñas empresas que están surgiendo ahora en esta nueva tendencia", concluye.