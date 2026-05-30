Una economía que avanza, pero no lo suficiente para converger con España

La economía andaluza muestra una dinámica positiva en los últimos años. Los datos sobre algunos de los grandes problemas que ha arrastrado durante décadas la comunidad, como son el desempleo, la pobreza -”que sigue siendo elevada, pero se ha reducido de forma significativa estos últimos años”- o el fracaso escolar así lo indican, según el profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Alejandro Hidalgo.

El dinamismo de los últimos años se refleja en el mercado laboral, ya que, desde 2019, se han creado más de medio millón de puestos de trabajo, según los datos de la EPA, lo que supone un comportamiento mejor que el de la media del país.

Tasa de Paro: Andalucía vs España Mercado laboral · 2006–2026 Tasa de Paro:

Andalucía vs. España Evolución anual del desempleo en Andalucía y la media nacional. Datos expresados en porcentaje sobre la población activa. Andalucía · 2026 14,7% Paro actual España · 2026 10,8% Paro actual Andalucía · Máximo 36,2% Pico en 2013 España · Máximo 25,8% Pico en 2012 Paro (%) · Evolución anual Andalucía España Fuente: INE · Encuesta de Población Activa (EPA) Andalucía España

En este sentido, Hidalgo subraya que, si bien la diferencia de la tasa de paro se ha reducido -si antes era de siete puntos, ahora se encuentra en el entorno de cuatro y se sitúa en el 14,66%-, “paradójicamente, el PIB per cápita no se ha acercado a la media española, por lo que la economía andaluza ha reducido algunas brechas, pero no la más significativa de todas”.

Nueva edición de Activos en Andalucía La 'IV edición de Activos, radiografía de la economía de Andalucía' analizará los sectores determinantes y estratégicos de la comunidad. El encuentro, que se celebra este 3 de junio en Sevilla, está organizado por El Correo de Andalucía y Activos-con la colaboración de Diario Córdoba, La Opinión de Málaga y la Fundación Cajasol- y cuenta con el patrocinio de Statkraft, Fonsan, Syrsa, Martín Casillas, Ayuntamiento de Sevilla y Auren.

Ciclo económico positivo

Hidalgo asegura que la economía regional está aprovechando el ciclo económico positivo igual que el resto de España, aunque “cuando las cosas van mal, en Andalucía van peor, lo que hace que pueda perder lo conseguido en muy poco tiempo”.

PIB: Andalucía vs España Economía regional · 2006–2024 Producto Interior Bruto:

Andalucía vs. España Evolución del PIB nominal en millones de euros. Cada serie utiliza su propio eje para comparar tendencias, dado que los volúmenes son de distinta magnitud. Andalucía · 2024 212.574 M€ PIB nominal España · 2024 1.594.330 M€ PIB nominal Andalucía · Crecimiento +53,4% Variación 2006–2024 España · Crecimiento +58,6% Variación 2006–2024 PIB nominal (Mill. €) · Escala dual ▎ Eje izq.: Andalucía · ▎ Eje dcha.: España Andalucía España Fuente: INE · Contabilidad Regional de España (CRE) Andalucía España

En lo que se refiere a los sectores productivos, el profesor de la UPO asegura que Andalucía tiene una gran oportunidad para seguir avanzando gracias a la transición energética. “Debemos tener la capacidad de aprovechar esa transición a nuestro favor para obtener ventajas comparativas que permitan hacer crecer nuestra industria y que permitan también alojar inversiones importantes los próximos años. Tenemos capital humano, que desgraciadamente buena parte emigra porque no existe ese tejido productivo, pero que si lo aprovecháramos podríamos enraizarlo en nuestra tierra”, abunda.

Más energía, menos turismo

Además, pone el foco en una circunstancia “que está pasando desapercibida”, como el crecimiento significativo de los sectores servicios de alto valor, como la informática, las telecomunicaciones olas ingenierías, entre otros.

PIB por sectores: Andalucía vs España Estructura económica · 2024 El PIB por sectores en Andalucía y en España Peso porcentual de cada sector en el producto interior bruto, en 2024 Andalucía España Comercio, transporte

y hostelería 21,5% 21,9% Administración pública,

educación y sanidad,

servicios sociales 18,7% 15,8% Actividades inmobiliarias 11,8% 10,5% Industria 10,6% 14,3% Agricultura,

ganadería y pesca 6,4% 2,8% Actividades profesionales,

científicas y técnicas,

servicios auxiliares 5,9% 8,3% Construcción 5,8% 5,2% Finanzas y seguros 4,4% 5,1% Actividades artísticas

y recreativas 3,9% 3,7% Información y

comunicaciones 2,0% 3,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% La suma no es cien porque no se incluye el porcentaje correspondiente a los impuestos netos. Fuente: INE · Contabilidad Regional de España (CRE)

“El punto negativo es que en Andalucía sigue teniendo un peso significativo de sectores de bajo valor añadido, que actúan como una trampa, como el turismo que, siendo muy valioso, fija empleo con bajo salario. Es un sector que no hay que atacar, pero sobre el que no se puede construir una base de crecimiento a largo plazo”, apunta.

En este punto, señala la necesidad de centrar el crecimiento en sectores industriales. “Hay que apostar los de alto valor añadido, exportadores, como es el caso de la aeronáutica, aeroespacial, energía, telecomunicaciones, informática o ingeniería”.

Un futuro de crecimiento

Las previsiones para los próximos meses son halagüeñas. El último informe del Observatorio Económico de Andalucía -correspondiente al periodo entre enero y marzo de 2026- proyecta un crecimiento del PIB andaluz del 2,3% para el conjunto del año, tres décimas por encima de la estimación del trimestre anterior.

La revisión se apoya, según el Observatorio, en la dilución de los efectos del tren de borrascas y del accidente ferroviario de Adamuz, la menor inflación esperada en la segunda mitad del año, la buena evolución del empleo en construcción y la ejecución final de los fondos Next GenerationEU. Para 2027, este organismo estima un crecimiento del 1,9%.