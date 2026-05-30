Diez empresas que tiran del carro en Andalucía: Del Valle del Hidrógeno de Moeve a la resurrección de Santana

El sector de la empresa en Andalucía afronta los próximos años con inversiones en sectores clave como la energía o la industria que pueden ser determinantes para la ansiada convergencia económica del país.

Multinacionales como Moeve, Atlantic Copper, Persán o Airbus están impulsando proyectos que marcarán el futuro de una comunidad que aspira a crecer a través de nuevos modelos productivos.

Nueva edición de Activos en Andalucía La situación de la empresa andaluza será uno de los temas que se abordarán en la 'IV edición de Activos, radiografía de la economía de Andalucía', que analizará los sectores determinantes y estratégicos de la comunidad y que se celebra el próximo 3 de junio en Sevilla. El encuentro está organizado por El Correo de Andalucía y Activos-con la colaboración de Diario Córdoba, La Opinión de Málaga y la Fundación Cajasol- y cuenta con el patrocinio de Statkraft, Fonsan, Syrsa, Martín Casillas, Ayuntamiento de Sevilla y Auren.

Moeve y el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde

Uno de los grandes proyectos que se desarrollará en la comunidad en los próximos años es el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve, cuya inversión para afrontar la primera fase fue desbloqueada por el consejo de administración de la compañía el pasado mes de marzo.

Dicha fase, conocida como Onuba, será el mayor proyecto del sur de Europa con una capacidad de 300 MW y la opción de ampliarlo en 100 MW adicionales. Hay que recordar que el megaproyecto incluye dos centros, ubicados en Palos de la Frontera (Huelva) y en San Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz).

Atlantic Copper y su proyecto CirCular

Otra de las abanderadas de la industria andaluza es Atlantic Copper, ubicada en Huelva y mayor productor de cobre y ácido sulfúrico en España. El cobre juega un papel clave para la transición y la soberanía energética en Europa y es fundamental para llevar a cabo proyectos como el vehículo eléctrico, el desarrollo de las energías limpias o el impulso de los centros de datos.

En la actualidad, la principal apuesta estratégica de la compañía es CirCular, una planta "altamente eficiente" con capacidad para tratar unas 60.000 toneladas al año de fracciones metálicas no férreas provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE), los cuales ya han sido pretratados por gestores autorizados -esto es, ya están despiezados-. Este proyecto ha sido incluido , por la Comisión Europea en la Ley de Materias Primas Estratégicas.

Cox Infrastructure y su consolidación en Sevilla

La compañía, líder de energía y agua y que dirige Enrique Riquelme, tiene su sede social en Sevilla desde hace dos años, tras hacerse con las unidades productivas autónomas de Abengoa en 2023. El último año ha sido especialmente fructífero para la empresa y ha consolidado su posición en la capital hispalense tras anunciar su nueva ubicación en el Distrito Urbano Portuario.

La compra del 100% del negocio de Iberdrola en México o el éxito rotundo en Wall Street tras colocar su primera emisión de bonos en Estados Unidos han sido los últimos hitos de la compañía. A ello se suma que su presidente se ha presentado a las elecciones para presidir al Real Madrid.

El rescate de Pickman La Cartuja

Cual ave fénix, La Cartuja de Sevilla ha renacido cuando se encontraba al borde del abismo. Un concurso de acreedores amenazaba el pasado otoño con la liquidación de la empresa tras casi dos siglos de historia. Un golpe de suerte hizo que las hermanas chilenas Luksic -Gabriela y Paola- se aliaran con el industrial español Javier Targhetta para salvar la compañía.

Los nuevos accionistas han movilizado una primera inversión cercana a los dos millones de euros para la reactivación inicial, dentro de un plan más amplio de modernización industrial y mejora progresiva de la capacidad productiva, la seguridad, la eficiencia y la calidad de las instalaciones.

El desembarco de Pilatus

Uno de los proyectos industriales más importantes que ha llegado a Andalucía en los últimos años lo ha protagonizado la compañía suiza de jets privados Pilatus, que ya ha desembarcado en la provincia de Sevilla. Ubicada actualmente en Alcalá de Guadaíra, el objetivo de la empresa es mudarse a medio plazo a Carmona para completar su plan en Sevilla.

En concreto, la firma aeronáutica, que fabrica aeroestructuras y componentes para jets privados y aviones de entrenamiento militar -en el caso de Sevilla, de sus modelos PC-24 y PC-21-, prevé alcanzar hasta 500 puestos de trabajo en los próximos años en la provincia.

El nuevo proyecto de Airbus en San Pablo

En las últimas semanas, una de las compañías tractoras en Andalucía, Airbus, ha anunciado un nuevo proyecto que va a suponer un revulsivo para la factoría de San Pablo en Sevilla. La empresa tiene previsto abrir a finales del año 2027 un centro de conversión del avión A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) en su planta de San Pablo (Sevilla) para satisfacer el alza de la demanda global de aviones cisterna.

Este nuevo centro, que se une al que Airbus tiene en sus instalaciones de Getafe (Madrid), permitirá incrementar de cinco a siete la conversión anual de aeronaves civiles a su versión militar y supondrá la creación de en torno a 200 puestos de trabajo nuevos en la planta andaluza.

Persán y la integración de Mibelle

Persán es una de las compañías más internacionales de Andalucía: llega a 50 países de cinco continentes y el 85% de sus ventas se producen en el exterior. Hace unos meses, la multinacional sevillana, líder en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos para el hogar y para el cuidado personal, alcanzó el hito One Billion.

En estos momentos, Persán afronta como reto la integración de Mibelle Group, una compañía especializada en cuidado personal y cosmética, cuidado del hogar, nutrición, así como el desarrollo de ingredientes activos. La empresa sevillana se hace cargo de todos los empleados e instalaciones de Mibelle Group en Suiza, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Australia.

Primor y su expansión territorial

La malagueña Primor sigue una estela de crecimiento en los últimos años. Tras situarse en la primera línea nacional de la belleza y el cuidado personal, ha puesto una pica en Madrid con la apertura de una tienda de referencia en la calle Preciados de la capital.

La cadena cuenta con más de 250 tiendas y mantiene presencia no solo en España, sino también en mercados internacionales como Portugal, Francia e Italia.

La resurrección de Santana

Una de las grandes noticias de los últimos meses ha sido la recuperación de la actividad en la factoría de Santana. En Linares, ha sido la iniciativa china la encargada de reactivar el negocio de la automoción, que este año cumple 70 años de historia en Jaén.

Y lo hará con modelos vinculados a la mítica industria del motor de la provincia: Santana 400 PHEV (híbrido enchufable) y 400D, dos pick-ups que continúan con el legado de los todoterrenos de la histórica fábrica. Este nuevo proyecto creará 170 empleos y producirá 20.000 unidades durante tres años.