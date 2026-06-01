Garamendi (CEOE), sobre un posible adelanto electoral: "La situación es bochornosa, los españoles no merecen esto"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha sostenido este lunes en referencia a si debe producirse un adelanto electoral que la situación política en España es "bochornosa" y la ciudadanía española "no merece lo que está viviendo".

En concreto, los reporteros presentes en el Congreso de los Diputados han planteado al líder de la patronal si debe haber un adelanto electoral que ya reclaman algunos socios de investidura como PNV y Junts por la dificultad del Gobierno para impulsar actividades legislativas y las investigaciones judiciales que están afectando al Ejecutivo. Y Garamendi ha respondido: "La situación es bochornosa y los españoles y las españolas no nos merecemos lo que se está viviendo", tal y como ha recogido 'Europa Press'.

Pese a que el empresario no se ha sumado expresamente al clamor por un adelanto electoral, sí ha hecho un llamamiento expreso al respeto y apoyo hacia los jueces, subrayando que "es fundamental" no cuestionar la independencia judicial en función de si las decisiones gustan o no. Asimismo, ha expresado su apoyo explícito a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la "prensa libre", reconociendo el papel de los medios de comunicación en garantizar la transparencia.

Mala imagen de España

En la misma línea, Garamendi ha lamentado que la situación actual a nivel político genera una mala imagen de España en el exterior, afectando directamente a la confianza de inversores y empresarios para optar por el país en sus estrategias. Por ello, ha enfatizado que lo que las empresas necesitan es "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria" y "confianza".

En esta línea de críticas, el presidente empresarial ha criticado la falta de diálogo entre los grupos políticos y la ausencia de pactos de Estado en cuestiones de importancia nacional como considera que es la reciente regularización de inmigrantes.

Garamendi ha reiterado que la responsabilidad de resolver la situación recae en los grupos políticos, aunque ha evitado hacer recomendaciones específicas sobre alianzas parlamentarias. "Para eso están los partidos políticos. Lo que yo digo es que cada uno tiene que ser responsable de sus planteamientos", ha manifestado el presidente de la CEOE.

Finalmente, el dirigente de la patronal ha reiterado que la situación actual no es aceptable ni para los españoles ni para las empresas del país, instando a los responsables políticos a actuar con responsabilidad. "Yo creo que nos merecemos, en el plano político, que los responsables políticos sean responsables y hagan lo que tengan que hacer", ha concluido el presidente de la CEOE.

Lamenta la falta de presupuestos

Ya dentro del acto en el que ha intervenido y que ha corrido a cargo de la Confederación Estatal de Servicios, Garamendi ha reprochado la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023, al tiempo que ha advertido que el absentismo laboral ha aumentado un 55% desde la pandemia y ha supuesto un coste de 33.000 millones de euros anuales.

Garamendi ha defendido la necesidad de unos nuevos presupuestos para garantizar la confianza empresarial y aportar tranquilidad, y también ha expresado que si esa falta de presupuestos sucediese en el ámbito privado habría consecuencias: "Estaríamos en la calle".

Además, el presidente de CEOE ha alertado sobre el incremento de la deuda pública, que según sus cálculos ha crecido más de 70.000 millones de euros a nivel interanual, y ha criticado la carga fiscal sobre las empresas y los trabajadores, destacando que la no deflactación del IRPF supone un mínimo de 19.000 millones de euros que no llega a los bolsillos de los empleados.