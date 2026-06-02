La entidad estatal Casa 47 promete la construcción de otras 1.629 nuevas viviendas en once comunidades

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva trasferencia a la entidad estatal de vivienda Casa 47, el nuevo casero nacional —la antigua Sepes—, de 260 millones de euros que se destinarán a la construcción de 22 promociones con 1.629 nuevas viviendas, que se destinarán al alquiler, en once comunidades autónomas.

"Estos recursos antes no se invertían. Se trata de una nueva inyección para acelerar el cambio de paradigma de anteponer el derecho a la vivienda al mercado. Conformamos un parque público desde el impulso de la Administración General del Estado, garantizando alquileres asequibles y contratos de larga duración", desarrolló la ministra Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior.

En concreto, los nuevos edificios estarán ubicados en Gines, Granada y Roquetas de Mar, en Andalucía; Ávila, León y Valladolid, en Castilla y León; Girona, Roda de Berà y Santa Coloma de Gramanet, en Cataluña; Alicante, Castellón de la Plana e Ibi, en Comunidad Valenciana; en Badajoz y Cáceres, en Extremadura; en A Coruña, Carballo y Lugo, en Galicia; Gijón, en Asturias; Puerto de Rosario, en Canarias; Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha; Logroño, en La Rioja y en Murcia.

En total, según las cifras trasladadas por Vivienda y Agenda Urbana, Casa 47 cuenta con 44 actuaciones en marcha para construir unas 3.266 viviendas y otras 24 proyectadas en las que todavía hay que urbanizar suelos en los que se podrán levantar unos 22.000 pisos. Con la nueva trasferencia de fondos, los recursos traspasados alcanzan los 2.080 millones de euros.

"A las obras de nueva construcción hay que sumar los trabajos de adecuación de las 40.000 viviendas procedentes de la Sareb y de otras entidades públicas, que se pondrán a disposición de la ciudadanía a medida que estén en condiciones óptimas de habitabilidad", señalan.

Las comunidades recibirán 800 millones en julio

Rodríguez ha adelantado que el próximo mes de julio las comunidades autónomas recibirán los primeros 800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que aspira a movilizar 7.000 millones en políticas públicas destinadas a la construcción, rehabilitación y ayudas vinculadas a la vivienda. Las subvenciones y ayudas que contempla este programa tendrán efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero y desplegarán 2.100 millones en cinco años.

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Entre las medidas concretas, se plantea el bono de alquiler general y joven con cuantías de hasta 300 euros mensuales, apoyos específicos para personas en situación de vulnerabilidad que pueden cubrir hasta el 100% de la renta, ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes que compren o autopromuevan vivienda en municipios pequeños y subvenciones para alquiler con opción a compra de viviendas protegidas, siempre que las rentas pagadas se descuenten del precio final de adquisición.

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