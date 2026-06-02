Inteligencia artificial para los procesos de reproducción asistida, caso de éxito de la sevillana G7Innovation

En Sevilla hay un G7 más pacífico que el de las cumbres de los líderes de las potencias occidentales con Trump de por medio. Y más tranquilo que el G7 policial para controlar al lumpen del narcotráfico en vísperas de la Expo'92 que evocó Alberto Rodríguez en su película 'Grupo 7'. La empresa tecnológica G7Innovation tiene como siete socios fundadores a profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, a profesionales sanitarios y a expertos en gestión empresarial. Y la primera contribución destacada a mejorar los procesos de gestión de los servicios de salud se llama iMedea, software de gestión clínica especializado en los centros dedicados a fertilidad mediante reproducción asistida.

Nicolás Sánchez, Francisco José Domínguez Mayo y Andrés Jiménez Ramírez son algunos de los siete socios fundadores de una empresa en la que están aportando su talento jóvenes como Miguel Angel Coronado Blanco, Leticia Morales, José Antonio Domínguez Quinta, Julián García, Fernando Angulo Moruno.

El punto de partida para la fundación de G7Innovation, según nos indica Nicolás Sánchez, uno de sus socios, fue trabajar para la Clínica Inebir (Instituto para el Estudio de la Biología de la Reproducción Humana), de Sevilla. “Estaban utilizando un modelo de software muy implantado en el sector farmacéutico y clínico, que ya se había quedado anticuado y les daba muchos problemas, con implicaciones asistenciales”.

“A partir de ahí, constatamos que había un área de oportunidades si nos esforzábamos en crear soluciones pensadas desde cero. Estructurando un modelo cuya base valiera tanto para empresas privadas como para administraciones públicas, con un ERP (siglas de programa de gestión que integran y centralizan todas las operaciones y procesos en una única plataforma) y el software libre de Odoo (utilizado por más de 12 millones de personas de los 5 continentes), y a partir de ahí generar un desarrollo específico para un sector en concreto”. Lo que en el argot profesional se denomina un vertical.

G7Innovation se dedica sobre todo a crear sistemas integrales de gestión de centros médicos para mejorar los procesos y propiciar que los sanitarios y los administrativos tengan más tiempo disponible en su relación con pacientes y público. / El Correo

En 2024 culminó la fase piloto de ensayo y validación con la clínica Inebir y a partir de constatar que ya era una solución informática madura, comenzaron a comercializarla. Según indica Miguel Ángel Coronado, 'iMedea está integrado en grandes hardwares de control de muestras que se están vendiendo en España y en Europa. Para nosotros las empresas de hardware no son competencia sino una oportunidad de ser complementarios, igual que nosotros lo somos para ellos”.

Señala José Antonio Domínguez que “iMedea ha demostrado ser un modelo de software para gestión que reduce costes, automatiza procesos y evitar trabajos innecesarios tanto a sanitarios como a personal administrativo, así ambos tienen más tiempo para centrarse en atender al público. Además, nuestra aplicación móvil integrada con iMedea es bidireccional. Cuando al paciente se le da una medicación o se le concierta una cita, lo pueden consultar. Y está conectada también vía whatsapp, vía correo electrónico. Todo lo pueden hacer desde el móvil”.

Evitar errores en reproducción asistida

A partir de las excelentes prestaciones de iMedea, han creado ampliaciones, son módulos adicionales y extensiones. Uno de ellos es Trabis. Tal como nos explica Nicolás Sánchez, “Trabis surge por la necesidad de trazabilidad biológica en los procesos de reproducción asistida. Es un sector donde se estableció el modelo de doble testigo: un ginecólogo está con una muestra y ha de tener a otra persona observando cómo manipula la muestra para evitar errores. Nosotros hemos creado un sistema que incorpora visión artificial para que siguiera la traza de lo que estaba haciendo durante esa manipulación, y activar una alerta si se produjera algún error”.

Otro paso adelante de G7Innovation se ha materializado en su acuerdo con la multinacional CooperSurgical para que sea compatible el uso de su software con el sistema RI Witness de dicha compañía, un modelo de radiofrecuencia para etiquetar las muestras de cada paciente. Ayuda a salvaguardar la trazabilidad de los ovocitos, espermatozoides o embriones durante los procedimientos de reproducción asistida, desde el principio hasta el final.

Este sistema evita posibles errores de manipulación o identificación de las muestras, utilizando para ello etiquetas y tarjetas identificativas, que han sido previamente asociadas a los pacientes. Las tarjetas y etiquetas son leídas por las antenas incorporadas en la clínica, en cada paso del proceso, confirmando en todo momento la identidad del paciente.

La asociación empresarial Ametic concedió a G7Innovation uno de sus Premios de Inteligencia Artificial por su solución Delfos, aplicada a los tratamientos de reproducción asistida, realizada en colaboración con el grupo de investigación ES3 de la Universidad de Sevilla y con el centro médico Inebir. En el centro de la imagen, la catedrática María José Escalona y José Antonio Domínguez recogiendo el galardón. / El Correo

José Antonio Domínguez nos comenta que “las clínicas valoran mucho la atención personalizada que aportamos. Nosotros no ofrecemos instalarles un software y nos olvidamos de lo que suceda después. Nosotros se lo adaptamos a sus necesidades, porque funcionan con requisitos muy específicos”.

Evaluar enfermedades hereditarias

Otro de los módulos adicionales que han creado alrededor de iMedea es Delfos, y fue galardonado en 2024 en los Premios de Inteligencia Artificial concedidos por la asociación empresarial Ametic, la más amplia en España del sector de la industria digital. Delfos consiste en identificar información relevante en el historial médico de los pacientes para mejorar la efectividad de los tratamientos de reproducción asistida. Además, se utiliza la información de pruebas diagnósticas para evaluar la posibilidad de enfermedades hereditarias tanto en los individuos como en su descendencia.

Se implementa un sistema de alertas en tiempo real para situaciones de riesgo, sirve de apoyo a los profesionales de la salud en la toma de decisiones y validación de acciones. Y se garantiza la transferencia e integración del sistema con diversas organizaciones sanitarias, facilitando su aplicación en la práctica clínica de tratamientos de reproducción asistida.

G7Innovation desarrolló Delfos con el proyecto económico de la empresa pública Red.es y con la colaboración del grupo de investigación ES3 de la Universidad de Sevilla e Inebir. “El premio respaldó cómo nuestras soluciones pueden realizar predicciones precisas basadas en datos clínicos y genómicos para beneficiar a los pacientes”.

Hoy en día, G7Innovation ofrece una amplia gama de servicios diseñados para impulsar la transformación digital de una empresa. Desde la creación de algoritmos de inteligencia artificial personalizados hasta la implementación de sistemas de gestión empresarial eficientes y escalables. Ya sea que necesite optimizar sus procesos internos, mejorar la toma de decisiones o desarrollar soluciones innovadoras para sus clientes.

Julián García y José Antonio Domínguez, de G7Innovation, presentando Delfos en el Palacio de Congresos de Sevilla, durante la Feria de la Innovación que organiza la Diputación de Sevilla. / El Correo

Cantera de la Universidad de Sevilla

El número siete también refleja actualmente la cifra de profesionales en plantilla de esta empresa, cuya cantera sigue siendo la Universidad de Sevilla. “Todos los años hacen prácticas cinco o seis alumnos de último año de carrera, a través del convenio que tenemos firmado con la universidad. Así comenzaron quienes hoy encabezan el desarrollo de innovación en la empresa y su operativa”, explica Nicolás Sánchez.

Son conscientes de que en el ámbito de las tecnologías digitales es fuerte la competencia empresarial por captar talento y retenerlo. Estando implantadas en Sevilla muchas multinacionales con plantillas numerosas y gran capacidad de contratación. “Nosotros buscamos a jóvenes del mejor nivel posible y les mostramos las posibilidades de desarrollarse en nuestra empresa como creadores de tecnología, con mucho más protagonismo”.

G7Innovation tiene su oficina en la calle Santas Patronas, en el sevillano barrio del Arenal. Está organizada con un modelo de trabajo muy flexible, en el que el teletrabajo está muy implantado, como sucede en muchas pymes tecnológicas.

Otras líneas de trabajo

En G7Innovation se están planteando presentarse a convocatorias de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación, con el fin de aportar mejoras a la gestión de la endometriosis, enfermedad inflamatoria crónica que padecen algunas mujeres durante su periodo de edad fértil; y, por otro lado, a la creación de inteligencia artificial conversacional para determinar el estado anímico de las personas durante el tiempo de espera hasta tener los resultados de pruebas médicas importantes que les han realizado.

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El sector salud va a seguir siendo el foco prioritario de esta empresa, que además ya está abriendo otras líneas de negocio, como indica José Antonio Domínguez. “Estamos ofreciendo nuestro sistema de software para gestión de empresas, basado en Odoo, para adaptarlo a las problemáticas y necesidades específicas de sectores como el cárnico, el de la construcción, el de las aseguradoras o el de abogados, entre otros”.