Maurici Lucena (Aena): "Por el estilo de Ryanair, el debate de las tarifas aeroportuarias será inacabable"

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha augurado un futuro "brillante" para los aeropuertos andaluces, asegurando que la compañía que dirige realizará inversiones de cara al futuro para seguir asegurando su correcto funcionamiento e importancia a nivel nacional.

El directivo del gestor aeroportuario ha adquirido este compromiso en la IV edición Jornadas Económicas y Empresariales Radiografía de la economía en Andalucía, organizadas por Activos, Prensa Ibérica y sus periódicos El Correo de Andalucía, Diario de Córdoba y La Opinión de Málaga y patrocinadas por el Ayuntamiento de Sevilla, Grupo COX, Grupo Martín Casillas, Grupo Fonsan, Auren Spain, Statkraft y Syrsa con la colaboración de Fundación Cajasol.

El talante de Ryanair

En un diálogo mantenido con Martí Saballs, director de información económica de Prensa Ibérica, Lucena ha reflexionado sobre las tensiones que Aena mantiene con las líneas aéreas por la subida de las tarifas aeroportuarias propuesta por el gestor, desde los 10,35 euros por pasajero hasta los 11,02. Una de las compañías que se ha opuesto con mayor vehemencia a esta medida es Ryanair, la primera aerolínea del mercado español.

"Por el estilo de Ryanair, este debate será inacabable, pero Aena no va a quedarse callada. Hemos propuesto la subida de las tarifas conforme a una regulación matemática, y estas tensiones, entre aeropuertos y aerolíneas, existen en todo el mundo", ha afirmado Lucena. "Ryanair se ha encontrado por primera vez con una empresa que es más grande que ellos a nivel de volumen. Ellos creen que la polémica les beneficia, y en este caso es imposible ser caballeroso", ha lamentado el dirigente.

En cuanto al debate con el resto de líneas aéreas, Lucena ha afirmado que lo que buscan es que "los aeropuertos cuesten lo menos posible", remarcando que el debate con el resto es "más tranquilo". "Las tarifas de Aena son las más bajas de Europa. El día que se desajusten, los aeropuertos empezarán a funcionar peor. Cuando te embarcas en un proyecto de inversión de más de 13.000 millones de euros, es normal que se solicite una modesta subida de tarifas. Tenemos la tranquilidad de que, aunque suban, en los cinco años siguientes van a seguir siendo las más bajas de Europa", ha reflexionado Lucena.

Crecer a la sombra

Respecto al aeropuerto de Sevilla y las posibilidades que tiene de crecer frente a vecinos como Málaga, uno de los polos turísticos y empresariales más importantes de España, Lucena ha advertido de que gran parte de ese crecimiento lo determina el mercado. "¿Qué hace más atractivo un aeropuerto? El destino. Hay un atractivo intrínseco, pero lo más importante son las políticas de las corporaciones locales y de las CCAA para reforzar el atractivo del destino. Sevilla tiene unos mimbres fantásticos. De lo que se trata es de que, por razones culturales, profesionales y económicas, haya cada vez más gente que quiera viajar a Sevilla, o directamente vivir aquí", ha apuntado el directivo.

Copiar el modelo de Aena

En otro orden, Lucena se ha enorgullecido de que el modelo de Aena, marcado por una gobernanza repartida entre el Estado, con un 51%, e inversores privados, con un 49%, y un sistema de red, triunfe en el extranjero. "La empresa aeroportuaria más grande del mundo, la más prestigiosa y respetada, se llama Aena. Los países que pueden hacerlo están intentando replicar el modelo del sistema aeroportuario español. Los aeropuertos andaluces compiten y cooperan porque forman parte del sistema de red de Aena, al igual que el de Madrid y el de Barcelona.

Volviendo a Ryanair, pese a las tensiones, Lucena ha alabado la operativa de la aerolínea irlandesa, calificándola de "magnífica". "Es una historia de éxito, ha contribuido a universalizar la posibilidad de volar, lo que en nuestra juventud era imposible", ha confesado. Sin embargo, Lucena se ha mostrado preocupado por una realidad: "que el sistema aeroportuario que quiere Ryanair en España no sea el mejor para el interés general", llegando a sostener que la aerolínea "vampiriza" a los aeropuertos.

España, destino refugio

Por último, Lucena ha reflexionado acerca de la situación actual a nivel geopolítico, marcada por la inestabilidad. "Somos moderadamente optimistas. Las cosas van sorprendentemente bien, a la luz de lo que vemos todos los días", ha reconocido. Por otra parte, el dirigente ha reconocido al Gobierno su buen juicio para fijar la política económica del país, a su juicio "un acierto". En cuanto a la previsión de tráfico para 2026, Lucena ha reconocido que Aena se ha quedado corta por un efecto imprevisible: el posicionamiento de España como destino refugio para acoger a los turistas habituales de ciudades como Dubai, Doha o Abu Dhabi, ahora bajo amenaza por la guerra de Irán. En esta nota, desde su perspectiva como economista, Lucena ha calificado esta guerra como "un error", asegurando que la "onda expansiva tóxica" de consecuencias llegará independientemente de cuando concluya.