Armmo, la empresa española liderada por un andaluz que aspira a crear la mayor fábrica de drones de Europa

La nueva firma española Armmo Defense Technologies irrumpe en el sector de la defensa con un objetivo de gran alcance: convertirse en la fábrica de drones y sistemas autónomos más importante de Europa, tal y como ha indicado en un comunicado este jueves.

Al frente del proyecto está el fundador y consejero delegado de la compañía, Jaime Abrisqueta, empresario andaluz con más de una década de experiencia internacional en defensa, cooperación industrial y desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas.

Abrisqueta participa además como experto español en el grupo Edstar por sus siglas en inglés (European Defence Standards Reference System) de la Agencia Europea de Defensa en Bruselas, centrado en estándares, interoperabilidad y tecnologías estratégicas para futuros sistemas europeos de defensa.

Desarrollo en Extremadura de un polo industrial

"Europa se encuentra ante una oportunidad histórica para recuperar capacidad industrial y tecnológica propia", ha señalado el directivo malagueño, que ha añadido que la defensa del futuro "no dependerá solo de tener más presupuesto, sino de ser capaces de desarrollar, producir e integrar tecnología a la velocidad que exigen las nuevas amenazas".

En concreto, Armmo es una empresa especializada en sistemas autónomos y soluciones avanzadas de detección e interceptación que desarrolla plataformas no tripuladas --drones-- aéreas, navales y terrestres, integrando producción industrial, 'software', electrónica, sensores y adaptación operativa dentro de un mismo ecosistema tecnológico.

La firma está desarrollando en Zafra (Extremadura) un polo industrial orientado a sistemas autónomos y tecnologías avanzadas de defensa, con capacidades de producción, integración electrónica, materiales compuestos, ensamblaje, pruebas, investigación y desarrollo (I+D) y formación especializada.

Participará en ejercicios de la OTAN

"La evolución del entorno operativo actual ha demostrado que una tecnología puede quedar obsoleta en cuestión de meses", ha comentado el ejecutivo marbellí, quien ha apuntado que la velocidad de adaptación se ha convertido en un "factor estratégico" y que Armmo nace "precisamente para responder a ese cambio de paradigma".

En este sentido, desde la compañía han apuntado que el proyecto llega en un momento "clave" para Europa, marcado por las amenazas actuales y los conflictos, así como por el incremento sostenido de la inversión en defensa, la aceleración de la transformación tecnológica de los ejércitos y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica y la capacidad de disuasión del continente.

De hecho, el pasado mes de abril, Armmo participó en la 'Campaña de Experimentación Táctica 2026' del Ejército de Tierra, celebrada en Viator (Almería) y que fue presenciada por el Rey Felipe VI, en la que se presentaron capacidades vinculadas a drones, vehículos terrestres no tripulados, sistemas contra UAS o drones y nuevas amenazas electrónicas. "España tiene talento, ingeniería y capacidad industrial para jugar un papel mucho más relevante en la nueva defensa europea", ha destacado Abrisqueta, enfatizando que su ambición es que Armmo "sea una de las compañías que lidere ese movimiento desde España".

Asimismo, la compañía participará en el ejercicio internacional 'NATO Task Force X' (TASK 5), que se celebrará en Eslovaquia bajo el marco de la OTAN, contribuyendo a la validación y experimentación de tecnologías autónomas y sistemas no tripulados en escenarios operativos multinacionales. Como parte de su estrategia de proyección internacional, Armmo estará presente también en Eurosatory 2026, la principal feria europea de defensa y seguridad terrestre, que se celebrará en París (Francia).

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La empresa presentará allí parte de sus capacidades navales y autónomas, incluyendo la plataforma naval 'CAT-A', y "reforzará su posicionamiento" ante instituciones, socios industriales y representantes del ecosistema europeo y aliado de defensa.