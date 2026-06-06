Olimpro, el sueño hecho realidad de dos hermanos de Pilas: helados bajos en calorías y más proteínas que se pueden comer "todos los días"

A los hermanos Pablo y Álvaro Valladares Sierra (1994 y 1997, Pilas, Sevilla) no le dan miedo los negocios. Les viene de familia, ya que sus padres, siendo muy jóvenes, se fueron a Italia, lugar donde su progenitor, José Luis Valladares, "se enamoró del helado", una pasión que han heredado sus hijos y que ha impulsado una marca que está dando mucho que hablar. Se trata de Olimpro, un helado que "se puede comer todos los días".

"Hace 40 años, mi padre aprovechaba los eventos que había en la zona de Pilas, ferias, El Rocío... donde iba con su carrito de helados. En Italia aprovechó para formarse y, poco a poco, fue despuntando y se convirtió un referente en la zona con varias heladerías propias y presencia en otras con su producto", explica Pablo.

De los gimnasios a los supermercados

Los hermanos Pablo y Álvaro han sido aficionados a hacer deporte y a la alimentación sana "de toda la vida". Se habían criado en el mundo del helado y por eso se hicieron una pregunta que fue esencial para el futuro de su empresa: "¿Y si hacemos un helado que podamos comer todos los días?" Esto fue en 2018, cuando se encerraron muchas horas día tras día para dar con la respuesta. "Al final un helado es una fórmula química y no era fácil sustituir los ingredientes tradicionales como, por ejemplo, el azúcar, por los que utilizamos ahora mismo, así que nos costó bastante tiempo", reconoce.

Ya en 2019, decidieron poner su producto en la calle. En un principio, se posicionaron en el sector de los gimnasios y en tiendas de suplementación o nutrición deportiva porque pensaron que el mercado estaba ahí, pero era mucho más amplio. "Nos dimos cuenta de que nuestro cliente no era solo ese, sino todo aquel que quisiese comer helado con asiduidad sin que fuera un aporte elevado de calorías", asegura. Tras levantarse, caer y volver a remontar -con inversiones importantes en todo el camino, que les llevó incluso a vender sus coches-, a final de 2023 lanzaron el nuevo Olimpro, "con un packaging divertido y claro". En definitiva, resume, "es un producto muy honesto del que no escondemos nada y, como decimos en nuestra tarrina, son 100% artesano con muy pocas calorías".

Un público amplio

La comunidad respondió muy bien al rebranding y eso les permitió entrar en lineales de supermercados, de cash y también de tiendas más pequeñas de alimentación, lo que ayudó también al reconocimiento de la marca. "Vimos que el público real estaba ahí y que las ventas comenzaban a multiplicarse", señala. Ahí se encontraron con otro desafío: hacer frente a la demanda con una mayor producción, que tenían limitada por su propia infraestructura.

Fue el momento de dar entrada a otros socios. "Surgieron muchas oportunidades a través de una publicación en nuestras redes sociales y conocimos a los que hoy día son nuestros inversores, con los que conectamos de una forma muy chula, de una forma muy personal, y cerramos ahí nuestra primera ronda, en febrero de este año", relata. Ese acuerdo le ha permitido entrar en otros supermercados, como en el de El Corte Inglés, lo que les ha proyectado a otros puntos de España a través de su entrada en Grupo Gadir, que tiene presencia en comunidades como Galicia, Castilla y León o Castilla-La Mancha con más de 300 puntos de venta.

Préstamo Enisa para ampliar maquinaria

"Estamos a punto de cerrar también en Canarias y queremos seguir expandiéndonos en Andalucía", subraya Pablo Valladares. De hecho, Olimpro ha conseguido, gracias al asesoramiento y acompañamiento de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía), un préstamo participativo Enisa de 300.000 euros para expandir su negocio de helados 100% artesanales, con cero edulcorantes, menos grasas y más proteínas. En concreto, la empresa prevé ampliar la maquinaria y abordar nuevos mercados gracias al desarrollo de nuevos formatos del innovador producto.

Olimpro no descarta dar el salto internacional. "España todavía está en un punto de formación en cuanto a alimentación. Al final nuestro trabajo, aparte de que te pueda dar un gustazo, también es decirle al mundo que se puede comer saludable y rico, que nosotros optamos siempre por la salud. Al final te vas a países como Alemania o Estados Unidos y están más concienciados", apunta.

Nuevas instalaciones y facturación en crecimiento

Justo hace un año se mudaron a unas instalaciones nuevas que prepararon con esa visión de futuro para que acogieran la nueva maquinaria. "Actualmente, nuestra plantilla está conformada por entre 6 y 10 personas, dependiendo, pero la proyección es que este verano estemos en torno a 15 trabajadores fijos y luego el resto de equipo con los que trabajamos", recalca. En 2025, la facturación de Olimpro se situó en unos 400.000 de facturación y este año tienen proyectado alcanzar el millón y medio de euros.

Entre sus sabores más demandados por los clientes, el Ke Bueno blanco -de crema de avellana con chocolate blanco- el Black cookies y el Chocolate fondant, aunque también cuentan con sabores típicos como el turrón e incorporan otros más novedosos como Dubai. También hacen ediciones limitadas para momentos determinados, como uno basado en el roscón de Reyes.