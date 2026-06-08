ACUERDO COMERCIAL
Iberdrola y Vodafone sacuden el mercado con una alianza para vender juntos luz, móvil e internet con descuentos cruzados
La energética y la teleco ofrecerán una bonificación de 10 euros al mes durante dos años en las tarifas de electricidad y en las facturas de teléfono, fibra y televisión
Iberdrola y Vodafone buscan sacudir el mercado con una alianza para la comercialización recíproca de servicios de electricidad y de telecomunicaciones de la que podrán beneficiarse con descuentos cruzados los 16 millones de clientes de las dos compañías. Un acuerdo que se materializará en la aplicación de rebajas de 10 euros al mes en las facturas de luz y en las de telefonía, internet o televisión de pago.
Los clientes de Vodafone España que contraten la electricidad con Iberdrola se beneficiarán de un descuento de 10 euros al mes durante dos años en su paquete de telecomunicaciones; mientras que los clientes de Iberdrola que contraten los servicios de fibra y móvil de su vivienda con Vodafone recibirán la misma cuantía (10 euros al mes durante el próximo bienio) a modo de saldo del programa de fidelización de la energética, para emplearlos en su factura de la luz o en cualquier servicio o producto ofertado por la eléctrica. Las compañías reconocen que ya fórmulas para ampliar la alianza con nuevas propuestas comerciales en el futuro.
“Iberdrola y Vodafone se unen para ofrecer un beneficio claro y tangible a todos los clientes. A través de esta alianza, las dos compañías queremos ayudar a que millones de hogares dispongan de la mejor conexión en casa y en el móvil, con energía libre de emisiones, y al mejor precio”, ha subrayado Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España. “Unimos la fortaleza de dos grandes compañías para que más de 16 millones de hogares en España puedan acceder a las mejores telecomunicaciones y a una energía más competitiva en condiciones ventajosas. Es, además, un primer paso en una colaboración que esperamos ampliar con nuevas propuestas de valor conjuntas”, ha anticipado José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España.
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