Alemania busca nuevos socios tras el fracaso del caza europeo con Francia y España

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, aseguró este martes que el fracaso del proyecto franco-germano para desarrollar cazas de sexta generación, en el que también participaba España, le duele personalmente, pero que ahora Alemania mira hacia adelante y conversa ya desde hace meses con posibles socios alternativos sobre un nuevo avión de combate para el país.

"Esto me duele mucho. Todo proyecto franco-alemán que no tenga éxito es algo que no me gusta, porque sé lo importante que es la cooperación franco-alemana para Europa", dijo Pistorius en declaraciones a los medios tras reunirse con el primer ministro de Baja Sajonia, Olaf Lies, recogidas por 'EFE'.

"Pero al final hay que separar la razón y los sentimientos. En este caso ya no era posible alcanzar un acuerdo", señaló, y explicó que, si bien el anuncio del fin definitivo del proyecto se produjo el lunes tras coincidir el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en lo insalvable que era, el fracaso ya se "venía anunciando" desde diciembre, cuando Pistorius hizo un "nuevo e intenso" intento de salvarlo, sin éxito.

El proyecto, que buscaba crear un caza de sexta generación y reemplazar a partir de 2040 los Eurofighter y Rafale hoy en servicio, estaba encallado por desacuerdos entre Berlín y París. La iniciativa estaba valorada en 100.000 millones de euros, y en su construcción estaba implicada, entre otras empresas, Indra. Las dificultades de la iniciativa se produjeron a raíz del deseo de la firma armamentística y aeronáutica francesa Dassault de hacerse con el control del 80 % del proyecto, pese a que inicialmente se había pactado una participación del 33 % para cada uno de los socios, que incluían también a Airbus y a la española Indra.

"Tanto Friedrich Merz como yo hablamos intensamente con Dassault y con Airbus, tanto bilateral como multilateralmente. Macron hizo lo mismo por su parte. Sin embargo, los obstáculos decisivos no pudieron o no quisieron ser superados por la industria", explicó Pistorius. El ministro alemán indicó que en todo caso, hay una lección que sacar y es que "los nuevos proyectos de esta magnitud, concebidos para desarrollarse durante muchos años, necesitan una estructura industrial y consorcial clara", similar a la de Airbus.

Además, admitió Pistorius, con "los conocimientos que tenemos hoy, no volveríamos a plantear este proyecto de la misma manera que se hizo entonces". Recientemente Merz explicó que Berlín y París requerían características técnicas diferentes en un caza de nueva generación, ya que "los franceses necesitarán un avión con capacidad nuclear y otro apto para portaaviones, mientras que nosotros no".

Según el diario económico Handelsblatt, Dassault desarrollará ahora su propio caza francés de sexta generación, mientras que Airbus diseñará un modelo para Alemania y "previsiblemente también para España". El grupo sueco Saab, fabricante del caza Saab JAS 39 Gripen, ya ha mostrado interés en colaborar con Berlín.

Contactos con posibles y nuevos socios

Pistorius no quiso revelar qué conversaciones está manteniendo sobre un nuevo avión de combate alemán, pero admitió que lleva meses hablando con posibles nuevos socios. "En cuanto al nuevo avión de combate, veremos qué camino tomamos. También sobre eso llevamos meses hablando con distintos actores, como pueden imaginar", indicó.

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Asimismo, subrayó que "no hay absolutamente ninguna razón para pensar que esto haya tensado las relaciones franco-alemanas". "Tenemos una gran cantidad de proyectos, pequeños y grandes, en nuestra agenda, algunos ya en marcha y otros a punto de ponerse en marcha", explicó, algo que se definirá en el próximo consejo de ministros franco-alemán en julio en Alemania, añadió.

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