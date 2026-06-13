Siderúrgica Sevillana, más de 60 años reciclando acero desde Alcalá de Guadaíra para fabricar puentes, rascacielos o piezas de automóviles

En 1965, un grupo de empresarios españoles, italianos y alemanes, al calor de las ventajas derivadas de la creación de los polos industriales de la época, construyeron una miniacería en Alcalá de Guadaíra. Ese fue el germen de Siderúrgica Sevillana, una compañía que recicla anualmente centenares de miles de toneladas de chatarra férrica en su planta del municipio sevillano y que valoriza el 99% de los residuos del proceso para convertirlos en materiales aprovechables.

"Nuestra razón de ser es contribuir a la prosperidad de nuestro entorno mediante la transformación de materiales de desecho en acero: uno de los materiales más usados del planeta porque puede ser reciclado infinitamente", indican desde la compañía. Entre los usos del acero que sale de Siderúrgica Sevillana, entre ellos, rascacielos, puentes, maquinaria pesada o piezas para vehículos. El Puente Vasco de Gama, el estadio del Benfica o las Setas de Sevilla cuentan con su material, "haciendo realidad la economía circular".

Gestionada por Grupo Riva

A principios de los 70, la propiedad decidió confiar la gestión de la empresa al italiano Grupo Riva, que terminó por asumir plenamente el control. "Desde los años 90, es la única siderurgia de acero común que existe en Andalucía", señalan desde la empresa, que recuerda que este 2026 celebra 55 años de "una historia compartida" entre el Grupo Riva y Siderúrgica Sevillana.

Esta pertenencia ha permitido a la compañía "mejorar y crecer" en las últimas décadas, así como que sus plantas industriales puedan competir en todos los mercados y estén a la vanguardia de la gestión. El grupo posee un capital completamente privado, emplea a más de 5.400 trabajadores y trabaja en Italia, Francia, Alemania, Bélgica, España y Canadá.

En cuanto a sus empleados, la factoría de Alcalá de Guadaíra cuenta con el "esfuerzo de un personal altamente cualificado y motivado, con un gran espíritu de mejora". De hecho, en su plantilla se pueden encontrar hasta tres generaciones de trabajadores de una misma familia.

Principales retos para la industria en España y Andalucía

Desde Siderúrgica Sevillana destacan los valores de la compañía para hacer frente "a un mundo que está en constante cambio y cuyo futuro es especialmente incierto". Por eso, abundan, "Europa, España y, concretamente, Andalucía, deben apostar por su industria para poder mantener y mejorar el nivel de bienestar que nos ha caracterizado en los últimos 50 años".

Así, la compañía defiende que, al igual que otros países apuestan por sus propios productos, España y la comunidad andaluza deberían hacer lo mismo. "En un país y en una región como la nuestra, que viene soportando índices de desempleo altos, debemos tener muy presente que “el empleo se fabrica”. Esa circunstancia puede permitir que sea la industria la que genere puestos de trabajo de calidad y permanentes", afirma.

En este sentido, reclama fórmulas realistas para reindustrializarse. "Necesitamos ser competitivos para seguir exportando, seguir innovando, ganar nuevos mercados, y generar riqueza y empleo", explica.

Sevilla es Industria

Siderúrgica Sevillana forma parte de Sevilla es Industria, una iniciativa nacida hace algo más de una década y que supuso una alianza de compañías tractoras del sector en Sevilla. El objetivo: dar visibilidad y promover este sector de vital importancia para la economía de la provincia entre la sociedad civil, las administraciones y los jóvenes.

Desde esta compañía del Grupo Riva, apuestan por trabajar en seis campos. El primero de ellos es el capital humano. "La prioridad son las personas y sin ellas la industria no puede avanzar. Por eso es tan importante la seguridad, la formación continua y la relación con las universidades. Siempre habrá alguien más barato, pero no más eficiente que un buen trabajador capaz, preparado y motivado", destacan.

Además, Siderúrgica Sevillana apuesta por la innovación como elemento básico de la competitividad, así como por una política energética que garantice suministro y precios competitivos. "La siderurgia y otras industrias no pueden ser “agricultores de secano”, pendientes del viento y de la lluvia. Necesitan precios asequibles y estables que les permitan competir con otros países y realizar inversiones a largo plazo: si la industria solo piensa en sobrevivir, no podrá invertir en descarbonización y mejoras".

A ello suman una política comercial que asegure el acceso a los mercados exteriores y una planificación de infraestructuras previsible. Por último, reclaman una regulación "sensata que impulse (y no impida) el crecimiento económico".

"Por tanto, es fundamental mejorar esos ámbitos de actuación si queremos que la industria crezca y se convierta en uno de los pilares de la economía andaluza alcanzando un peso adecuado en el PIB", concluyen.