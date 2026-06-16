Comvive, la empresa que da servicio a 45.000 dominios web desde La Rinconada y que va a triplicar su centro de datos por la alta demanda

Son a la vez espacio de internet y pyme con los pies en el suelo. Universo digital de dominios y alojamientos web, a la par que una potente infraestructura física de servidores, discos duros, armarios y cableados para sustentar la actividad de sus clientes de modo ininterrumpido. Por eso, en la era de la deslocalización, teniendo 20.000 clientes sumando los españoles y los de otros países, la empresa sevillana Comvive tiene como lema 'Estamos aquí', para significar la cercanía sin fronteras en la prestación de servicios, compitiendo con las multinacionales gigantes. “Es la expresión coloquial de que no te vamos a fallar cuando nos necesites, sea el momento que sea”.

Comvive, fundada en el año 2003 por Daniel Salamanca, cuyos socios son Yolanda Vargas y Fernando Cerrato, tiene 20 personas en plantilla. Sustenta la actividad de 45.000 dominios web. En 2025 alcanzó la cifra de 1,8 millones de euros en ingresos, y prevé llegar a los 2 millones de facturación en 2026. Sevilla DataCenter es su segunda marca, para potenciar su imagen como referencia en el sur de España.

Comvive potencia la conectividad de internet con su servicio de radioenlaces mediante antenas a clientes que estén a 10 kilómetros a la redonda. / El Correo

“En 23 años de trayectoria, casi todos los beneficios se han destinado a reinvertirlos para seguir mejorando las capacidades de la empresa. En nuestro sector es ineludible destinar muchos recursos a la compra de equipos, a su renovación, a la modernización de sistemas”, señala Daniel Salamanca.

La mayor parte de sus 20.000 clientes son de España, también tienen muchos en países de Latinoamérica. Tanto los que tienen un solo dominio como los que manejan cientos. E incluso algunos clientes viven en países como Australia y Japón.

Para competir en un sector donde hay multinacionales que tienen ingentes recursos, en Comvive tienen muy claro que “nuestro valor diferencial es el trato al cliente. Cuando nosotros más nos diferenciamos es cuando tienen un problema. No somos como los gigantes que disponen de miles de millones de euros, pero a los que no se puede llamar si eres un usuario de los que paga una cuota anual de 100 euros, y solo te dan la opción de escribir solicitando ayuda técnica. A nosotros nos pueden llamar y les atendemos”.

Daniel Salamanca lo explica con un símil. “A los grupos de estudiantes que acuden para visitar nuestras instalaciones, conocer el funcionamiento de nuestra empresa y descubrir cómo podemos competir desde La Rinconada, les hacemos una pregunta: ¿de mayores qué queréis ser, el pez grande en la pecera chica, o el pez chico en la pecera grande? Nosotros somos una pecera chica y hemos conseguido tener muchos peces medianos”.

La sede de Comvive está en el Polígono El Cáñamo 2, en el término municipal de La Rinconada. / El Correo

La sede de Comvive está en el Polígono El Cáñamo 2, en La Rinconada. Cuentan con 800 metros cuadrados (incluida la sala técnica, con 125 metros cuadrados) y tienen 1.000 servidores. “Ya hemos comenzado las obras de ampliación, confiamos en que a finales de 2026 hayamos finalizado todo el proyecto para triplicar el potencial de nuestras capacidades”.

Del pasado con 40 megas al presente con 100 gigas

Para calibrar la evolución exponencial de estas infraestructuras, aporta algunos datos comparativos. “Cuando empezamos en el año 2003, teníamos una línea de 40 megas. Hoy en día, en la mayor parte de los domicilios, cualquier línea de suministro tiene un giga de capacidad. Y nuestras líneas tienen ahora 100 gigas, es decir, 100 veces más que el promedio de lo disponible en una vivienda”.

En su sala de control hay una pantalla que en tiempo real indica el nivel de consumo que se está haciendo por la suma de clientes en activo. Mientras conversábamos para elaborar este reportaje, en el equipamiento de Comvive se estaban usando 25 gigas.

Todas las instalaciones y todos los equipos están monitorizados. “Tenemos varias alertas de temperatura en el suelo, en el techo, en los armarios para los servidores. También gráficas en tiempo real sobre niveles de humedad, sobre el funcionamiento de la corriente eléctrica, sobre cuánta energía se está consumiendo por fase, entre otros indicadores”.

Los sistemas de seguridad también son muy exigentes, tanto los presenciales como los digitales. “Tenemos seguridad perimetral, doble circuito de cámaras de vigilancia, doble circuito de alarmas, todas las puertas solo tienen acceso mediante tarjetas. Y la ciberseguridad también es de muy alto nivel, es consustancial a nuestra actividad”.

A prueba de apagones y sobresaltos

Como es consustancial a este tipo de empresas que operan las 24 horas de los 365 días del año, todos los suministros primordiales los tienen redundados, mediante acuerdos con diferentes proveedores y por diferentes cauces físicos, para que no haya interrupción del servicio cuando ocurra una incidencia. Y el fundador de Comvive nos indica un ejemplo reciente: “Así se evitó hace pocos meses, cuando en Sevilla, por error, una excavadora de las que participa en las obras de la nueva línea del Metro, rompió una tubería por la que iban conducciones esenciales de las principales operadoras de telecomunicaciones e internet. No tuvimos ningún problema porque nos siguió llegando el suministro a través de otros proveedores”.

Desde la sala de control de Comvive se superviva la monitorización de todos los procesos y las alertas sobre suministro de electricidad, temperatura, conectividad, entre otros factores esenciales. / El Correo

Tampoco les paralizó el gran apagón nacional sucedido el 28 de abril de 2025. “Se activó nuestro generador de electricidad, que se abastece con gasoil, y se mantuvo el servicio durante todas las horas de apagón”. Como la perfección no existe, han mejorado el mecanismo de activación automática de ese generador tras el incidente que sufrieron hace dos semanas. “Se fue la luz en el polígono industrial donde estamos radicados, por una avería en la confluencia de las conducciones generales del suministro eléctrico con las conexiones particulares, y durante 10 segundos se paró el sistema. Se resolvió de inmediato, todo se reinició muy rápido, y como somos muy transparentes, avisamos a los clientes. El generador funcionó y sustentó toda la operativa durante las seis horas que Endesa necesitó para solucionar la avería”.

Daniel Salamanca, nacido en Sevilla hace 49 años, como tantos profesionales de las tecnologías digitales, comenzó en su adolescencia a aficionarse a la informática a través de los juegos, “manejaba un ordenador Spectrum, metía código para programar en Basic. Hoy en día nos parecen inimaginables las cosas que hacíamos con dispositivos que solo tenían 4 megas de memoria”.

Con las pruebas de selectividad no consiguió nota para hacer en Sevilla la carrera de ingeniería informática, y la realizó al completo en la Universidad de Salamanca. Consiguió su primer empleo trabajando a las órdenes de Emilio Márquez en su empresa Marqueze.net , hasta que se independizó y empezó a dar servicio de alojamientos y dominios para páginas web.

En los inicios de Comvive, llegó a un acuerdo con un proveedor de Estados Unidos en Miami para disponer de servidores que sustentaran la demanda en España de actividad en internet (dominios, alojamientos, web, emails, etc.), y superando así el obstáculo del alto coste que tenía entonces la banda ancha en el territorio español. “Tuvimos que dejarlo y contratar los servidores en Holanda, porque en el año 2004 el huracán 'Charley' devastó amplias zonas de Florida. Estuvimos dos días sin poder dar servicio a nuestros clientes porque las máquinas de aire acondicionado, de 2.000 kilos de peso, que estaban en las cubiertas de los edificios de Miami donde se hallaban los servidores, el huracán las había arrancado y aparecieron en la explanada de un parking”.

Cuando ya empezó a ser compatible en precio disponer de servidores en España, y había mejorado la conectividad de las infraestructuras digitales, llegaron a un acuerdo para contratarlas en Madrid. Hace 13 años dieron el gran salto para invertir en tener su propio equipamiento en Sevilla, eligiendo como emplazamiento La Rinconada. “Hay que resaltar la agilidad administrativa del Ayuntamiento de La Rinconada, que nos concedió la licencia de apertura solo cuatro días después de solicitarla”.

Los gigantes de la IA acaparan dispositivos

Un factor sobrevenido que están afrontando es el enorme encarecimiento en los últimos meses en el mercado global de equipamientos básicos como las unidades centrales de procesamiento (CPU, en sus siglas en inglés) y los discos duros de gran capacidad. “Hay memorias que han multiplicado su precio por diez, y discos duros que lo han hecho multiplicado por seis. Está causado porque las empresas líderes en la generacion de inteligencia artificial, los creadores de ChatGPT, Gemini, Claude, etc., están comprando masivamente estos componentes. Y los fabricantes ya les tienen vendida de antemano toda su producción de 2026 y 2027. Al acapararla de tal manera, los competidores no pueden ni adquirirlos ni usarlos”.

Asegura Daniel Salamanca que “nosotros siempre mantenemos el criterio de tener un elevado 'stock' de componentes esenciales, y con eso estamos amortiguando parte de la subida de precios. Hay memorias que en octubre costaban 200 euros y ahora se venden a 2.500 euros”.

Esta coyuntura se va a prolongar en el tiempo, augura el fundador de Comvive, “basta ver cómo están subiendo en bolsa las acciones de fabricantes como las surcoreanas Samsung y Hynix, y la norteamericana SanDisk”.

Los usos de la IA por pymes y autónomos

A su juicio, “el gran aumento de la demanda de centros de datos por el uso intensivo de la inteligencia artificial va a tener cada vez más una vertiente local. No solo pensemos en la IA generativa de OpenAI, Google, Anthropic, desde superordenadores. Poco a poco, también crecerá la relacionada con el abogado, la profesora, etc., que no quiere subir los datos a plataformas de ese tipo, que acaban en manos de Estados Unidos o China, y buscará tenerlos en un espacio propio donde se genere su procesamiento y su protección”.

“Nosotros también estamos investigando, para seguir innovando, sobre cuáles son los modelos locales más eficientes que nos ayuden a la programación. Hemos estudiado el funcionamiento de más de 30 herramientas de inteligencia artificial. Muchos clientes nos piden consejo para mejorar, y todo esto también está incidiendo en establecer nuevos tipos de acuerdos para adaptar nuestros servicios a sus necesidades”.

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Pone un ejemplo de cómo cualquier tipo de empresa se está planteando incorporar la IA a algunos de sus procesos. “Una empresa de desguace de vehículos también lo necesita. Cada vez que desguaza un coche, saca 50 o 60 piezas. Fotografía cada una, ha de procesarlas, editarlas, quitarles los fondos, y ponerles una marca de agua para que no sean pirateadas cuando están ya publicadas en su web. Con los programas principales de recursos gráficos, se tardan al menos dos minutos por imagen. Con la IA local, en tres minutos tiene realizado el proceso de esas 50 o 60 piezas”.