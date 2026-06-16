Candidatura española
El Gobierno aprobará este martes la sociedad para impulsar la gigafactoría europea de IA en Tarragona
Santander, ACS y Telefónica, los tres inversores privados principales del proyecto, controlarán de forma conjunta el 47% del capital
EP
El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la constitución de la sociedad mercantil encargada de desarrollar y gestionar la gigafactoría europea de inteligencia artificial (IA) que España aspira a albergar en Móra la Nova (Tarragona).
Banco Santander, ACS y Telefónica, los tres inversores privados principales del proyecto, controlarán de forma conjunta el 47% del capital, con una participación individual del 15,67% cada uno, según ha adelantado 'Expansión' y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.
Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.
Por su parte, el Gobierno ostentará una participación del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', mientras que la Generalitat de Cataluña contará con un 1% en una fase inicial.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, avanzó a principios de junio que la inversión del Ejecutivo para la gigafactoría de IA se situará entre los 600 y 800 millones de euros.
La constitución de la sociedad mercantil, con domicilio social en Móra la Nova, es un requisito clave para concurrir a la próxima convocatoria de gigafactorías de IA que la Comisión Europea prevé lanzar en breve, en el marco de una candidatura española que contempla movilizar cerca de 4.000 millones de euros de inversión público-privada.
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