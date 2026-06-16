Informe científico
El sector del mar logra que Europa dé el primer paso para reformular los límites del mercurio en el consumo de pescado
La Comisión encarga a la EFSA, tras la petición del MAC, una evaluación riesgo-beneficio que tendrá en cuenta el papel del selenio y podría orientar futuras decisiones regulatorias
Jorge Garnelo
La Comisión Europea llevará a cabo una revisión más amplia y equilibrada del impacto del mercurio en el consumo de pescado. Tras una petición del Market Advisory Council (MAC), el principal consejo consultivo de la industria del mar, Bruselas ha confirmado al sector que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) realizará una evaluación específica de riesgos y beneficios en la que no solo se tendrán en cuenta los efectos de contaminantes como el metilmercurio, sino también los beneficios nutricionales de la proteína marina y el papel protector del selenio.
La respuesta de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), firmada por su directora general, Charlina Vitcheva, supone que al fin será atendida una de las principales demandas planteadas por la cadena de valor: que las futuras decisiones regulatorias —especialmente aquellas vinculadas al establecimiento de nuevas recomendaciones de ingesta de productos pesqueros o a la actualización de sus umbrales máximos— no se basen únicamente en la presencia de mercurio, sino en una visión científica más completa del pescado como alimento.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha confirmado a la industria del mar que la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) ha enviado ya un mandato a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para realizar este análisis, cuya entrega está prevista para diciembre de 2027. Se trata de una evaluación riesgo-beneficio del consumo de pescado que pondrá el foco en los efectos perjudiciales de las dioxinas, PCB similares, PFAS, PBDE, arsénico, ácido dimetilarsínico, mercurio y metilmercurio.
La gran victoria para el sector es que esa orden incorpora de forma expresa una de las cuestiones que el MAC ya había puesto sobre la mesa: la interacción entre el mercurio y el selenio. Según la respuesta de Bruselas, dirigida a la presidenta del Market Advisory Council, Yobana Bermúdez, «la EFSA evaluará también la posible evidencia sobre los efectos beneficiosos del selenio procedente del consumo de pescado y su impacto en la toxicidad del mercurio». Los resultados del informe, una vez se publique, estarán a disposición de los Estados miembros para ajustar sus recomendaciones de consumo.
Un aliado de la salud
En su dictamen del pasado mes de febrero, el MAC había pedido a la Comisión que solicitase a su vez a la EFSA una opinión científica sobre la relación bioquímica entre el selenio y el mercurio, incluyendo «los potenciales beneficios y riesgos dietéticos asociados al consumo de productos de la pesca y la acuicultura». El consejo consultivo defendía que esa evaluación debía tener en cuenta que la presencia de ambos elementos varía en función de la especie o los métodos de producción —entre la pesca y la acuicultura—, con el objetivo de mejorar el análisis y emitir asesoramientos más adaptados a la realidad de cada consumidor, contemplando también la situación particular de cada colectivo —por ejemplo, niños, ancianos o mujeres embarazadas—.
El pescado es una fuente relevante de proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3 de cadena larga, vitamina D, vitamina B12, yodo, hierro, selenio y zinc. El propio escrito del MAC recuerda, apoyándose en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que los productos de la pesca y la acuicultura pueden contribuir a reducir algunas de las principales deficiencias de micronutrientes entre la población y a disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta.
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