Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Junta de Andalucía crea un agujero en Tussam de 12 millones de euros tras meses de impagosTussam cambiará las tarifas para viajar al aeropuertoAndalucía cumple su primer mes de bloqueo desde las eleccionesLa Hermandad del Silencio recuperará la antigua capilla de Claret en el templo de San Antonio AbadUn corredor verde hasta Torreblanca y un centro de empleo en AlgodoneraLa ola de calor puede dejar temperaturas de hasta 44 grados a la sombra en Andalucía: Aemet señala las zonas con más riesgoEl Ayuntamiento de Sevilla reutiliza para vivienda tres millones "sobrantes" previstos para colegiosLas nuevas vidas de Paula, Vicente y JulioSevilla protegerá las cerámicas, fuentes y pavimentos históricos de la Plaza de EspañaLa Federación de Peñas convoca a los sevillistas: "Se han lapidado cientos de millones de euros y no sabemos cuándo se tocará fondo"Las obras que cambiarán Almonte, El Rocío y Matalascañas con una ayuda histórica de 23,7 millones concedida por el Gobierno
instagramlinkedin

III Foro Mediterráneo

Àngel Font, director del Caixaresearch: "El Mediterráneo puede ser un gran banco de experimentación para ver la relación entre salud y clima"

Font ha participado en la III Edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica con apoyo de la Fundación "la Caixa"

Àngel Font: "La región mediterránea puede ser un gran banco de experimentación para entender la relación entre salud y clima"

Àngel Font: "La región mediterránea puede ser un gran banco de experimentación para entender la relación entre salud y clima"

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Patricia Martín

Madrid

El director ejecutivo del Instituto Caixaresearch, Àngel Font, ha asegurado este miércoles que el Mediterráneo, al ser una de las zonas de Europa "más calientes", puede ser un "gran banco de experimentación para ver cómo evoluciona la relación entre salud y clima" y en definitiva "la relación de la salud de las personas con el resto de la vida del planeta".

Su reflexión ha tenido lugar en conferencia titulada 'Del conocimiento compartido a la investigación de impacto', en la que ha conversado con Albert Sáez, director general de Contenidos y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, en el marco de la III Edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por el grupo de comunicación con el apoyo de Fundación “la Caixa”.

El espacio CosmoCaixa, en Barcelona, acoge este miércoles y jueves la tercera edición de este encuentro, tras las celebradas en València y Málaga. En esta ocasión, el foro lleva por lema 'Un Mar de Compromisos' y aspira a dar un paso más allá del diagnóstico de los problemas compartidos por los territorios mediterráneos y avanzar hacia propuestas concretas y alianzas capaces de traducirse en proyectos con impacto real.

Noticias relacionadas

En este contexto, Font, que es también subdirector general de investigación y becas de la Fundación "La Caixa", ha explicado cuál será la labor del Instituto Caixaresearch, que ahora cuenta con 30 trabajadores y en el futuro prevé albergar a unos 500, divididos en 35 grupos de investigación. El CaixaResearch Institute es el primer centro de investigación de España y Portugal y uno de los primeros de Europa especializado íntegramente en el campo de la inmunología. "Vamos a profundizar en la inmunología para que ese doctor que tenemos dentro, nos ayude a cuidarnos", ha ejemplificado Font.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dimite la número dos de la candidatura de José Luis Sanz y teniente de alcalde el Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, tras su entrada en el Parlamento andaluz
  2. El Gobierno de España critica al Ayuntamiento de Cádiz tras recuperar el nombre de Pemán para un teatro: 'Estuvo vinculado a la represión
  3. Una casa de tres plantas, terraza y piscina en una pedanía de 60 vecinos: así es el refugio andaluz de Zinedine Zidane
  4. La Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027: José Luis Sanz propone que el 14 de abril no sea laborable
  5. El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se eleva en La Cartuja: aceleran las obras para su gran apertura con 400 investigadores en 2027
  6. Vuelve uno de los mercadillos de playa más esperados del verano en la costa de Huelva
  7. María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
  8. La AEMET anuncia la primera ola de calor del verano para la próxima semana: 'No se descarta que las temperaturas en Andalucía superen los 40 grados

La Universidad CEU Fernando III presidirá la Internacional de Universidades Católicas

La Universidad CEU Fernando III presidirá la Internacional de Universidades Católicas

Joan Cañete: "¿Cómo me afecta a mí? La pregunta que domina la conversación pública"

La Fundación Quirónsalud reúne a más de 60 adolescentes del Polígono Sur para promover el bienestar emocional

La Fundación Quirónsalud reúne a más de 60 adolescentes del Polígono Sur para promover el bienestar emocional

La Junta de Andalucía instará al TSJA a anular la licencia del Algarrobico y convoca al Gobierno de España para el derribo

La Junta de Andalucía instará al TSJA a anular la licencia del Algarrobico y convoca al Gobierno de España para el derribo
Tracking Pixel Contents