III Foro Mediterráneo
Collboni equipara la inversión pública de Barcelona a la de los JJOO de 1992: "Somos la capital del diálogo en el Mediterráneo"
El alcalde ha protagonizado la apertura institucional del encuentro impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació La Caixa sobre los desafíos mediterráneos
Manuel Arenas
El protagonismo de Barcelona en el contexto del Mediterráneo ha motivado el discurso del alcalde Jaume Collboni en la apertura institucional del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, que se celebra entre los días 16 y 18 de junio en el Museu de la Ciència CosmoCaixa de la capital catalana. El encuentro, impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació "la Caixa", ha servido al alcalde para proyectar a la capital catalana como "capital del diálogo" entre las ciudades que integran el arco mediterráneo.
"Barcelona es la ciudad donde el Mediterráneo se piensa a sí mismo. Si la Mediterránea necesita una capital para dialogar, un punto de encuentro entre ciudades, ese lugar es Barcelona desde hace 30 años", ha afirmado el alcalde de Barcelona.
Collboni se ha referido a la reciente culminación de la Torre de Jesús de la Sagrada Família como punto de inflexión a partir del cual los barceloneses han "recuperado orgullo y confianza". El edil barcelonés, de hecho, ha equiparado a la inversión pública de Barcelona ante el horizonte 2035 con la de los Juegos Olímpicos (JJOO) de 1992. "El proyecto de transformación de Barcelona con horizonte 2035 está movilizando más inversión pública que los JJOO de 1992", ha apuntalado Collboni, quien ha enfatizado el objetivo de "garantizar el derecho de los barceloneses a quedarse en la ciudad, especialmente de los jóvenes".
Este III Foro Económico y Social del Mediterráneo ha convertido a la capital catalana en punto de encuentro de responsables políticos, representantes institucionales, directivos empresariales, académicos, científicos y expertos internacionales para debatir sobre los grandes desafíos económicos y sociales del arco mediterráneo. Las jornadas recogen las conclusiones de ocho consejos temáticos que han liderado a lo largo del año cabeceras de Prensa Ibérica.
Tras las ediciones celebradas en València y Málaga, el foro se celebra en Barcelona bajo el lema 'Un Mar de Compromisos', una declaración de intenciones con la que el encuentro aspira a dar un paso más allá del diagnóstico de los problemas compartidos por los territorios mediterráneos y avanzar hacia propuestas concretas y alianzas capaces de traducirse en proyectos con impacto real.
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