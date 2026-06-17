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VIVIENDA

España necesitará construir un millón menos de casas de las previstas hasta 2041

El INE ha rebajado su previsión de creación de hogares, que ha recortado casi a la mitad

Imagen de archivo de una promoción de viviendas en construcción

Imagen de archivo de una promoción de viviendas en construcción / COAVA - Archivo

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Gabriel Santamarina

Madrid

España necesitará un millón y medio menos de viviendas de las que se preveían hasta 2041. Esta es la principal conclusión que se extrae de las previsiones de creación de hogares que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, que apuntan que en los próximos quince años se crearán 2,2 millones de hogares, frente a los 3,69 millones que proyectó para el periodo 2024-2039, cifras que sirven de guía para conocer cuantas casas deberán construirse en los próximos años.

El organismo público calculó en 2024 que hasta 2039 se crearían alrededor de unos 246.000 hogares nuevos al año de media. Ahora ha rebajado esta previsión hasta los 145.600 hogares, aunque ha extendido sus proyecciones hasta 2031. Esta suele ser la métrica utilizada por el sector inmobiliario —y la Administración pública— para calcular la necesidad futura de viviendas en el país. Es decir, la primera conclusión de los datos del INE es que España seguirá necesitando construir casas, pero no serán tantas como las que se habían estimado.

El INE rebaja sus previsiones

La entidad pública prevé que la población crecerá en un 8,4% entre 2026 y 2041, pero los hogares lo harán en un 11,1%. ¿Por qué? Porque el tamaño medio del hogar, el número de individuos que conviven, se irá reduciendo paulatinamente en los próximos años. Actualmente hay unas 2,5 personas y esta cifra retrocederá hasta las 2,43 en 2041. Sin embargo, la bajada es inferior a la que estimó el INE en 2024, que apuntaba que en 2039 solo convivirán 2,32 individuos por familia.

Las nuevas proyecciones apuntan que entre 2026 y 2041, los hogares de una persona aumentan en 1,1 millones y los de dos personas en 957.000. Juntos explican aproximadamente el 94% del incremento neto de hogares. En cambio, los hogares de cuatro o más personas se mantendrñan estables o, incluso, registrada una bajada ligera de alrededor de unas 19.000 unidades. La proyección de 2024 esperaba que España contase en 2039 con unos 7,7 millones de hogares unipersonales, el 33,5% del total, número que ahora rebaja en alrededor de un millón: espera unos 6,7 millones de familias unipersonales, el 30,6% del total.

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