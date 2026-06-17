III Foro Mediterráneo
Jordi Ribas, presidente de IA en Microsoft, reivindica su promesa de productividad: "Esto no va a parar"
Sigue en directo la última hora del III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica
Ningún nombre catalán o español suena con más fuerza en la industria tecnológica de Estados Unidos que el de Jordi Ribas. Con más de 26 años de experiencia en Microsoft, este reconocido doctor en ingeniería eléctrica e informática nacido en Manresa en 1969 es desde el pasado marzo el presidente de Búsqueda e Inteligencia Artificial del gigante del software, la cuarta compañía más valiosa del planeta.
Desde el III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica, celebrado este miércoles en el CosmoCaixa de Barcelona, Ribas ha reivindicado la gran promesa de modelos de IA generativa como los que desarrolla su empresa, remarcando que "más allá de las exageraciones, son, al fin y al cabo, herramientas para aumentar la productividad".
En una charla con Albert Sáez, director general de contenidos y relaciones institucionales de Prensa Ibérica, el directivo catalán ha señalado que los sistemas algorítmicos se encuentran casi en la prehistoria de sus capacidades potenciales. "La tecnología y la innovación nos sigue sorprendiendo (...) y esto no va a parar, todavía queda mucho por hacer", ha recalcado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dimite la número dos de la candidatura de José Luis Sanz y teniente de alcalde el Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, tras su entrada en el Parlamento andaluz
- El Gobierno de España critica al Ayuntamiento de Cádiz tras recuperar el nombre de Pemán para un teatro: 'Estuvo vinculado a la represión
- Vuelve uno de los mercadillos de playa más esperados del verano en la costa de Huelva
- Una casa de tres plantas, terraza y piscina en una pedanía de 60 vecinos: así es el refugio andaluz de Zinedine Zidane
- La ola de calor puede dejar temperaturas de hasta 44 grados a la sombra en Andalucía: Aemet señala las zonas con más riesgo
- La Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027: José Luis Sanz propone que el 14 de abril no sea laborable
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se eleva en La Cartuja: aceleran las obras para su gran apertura con 400 investigadores en 2027
- María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva