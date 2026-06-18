Collboni reivindica la "competitividad" de las ciudades del sur de Europa para captar inversión ante la "convulsión global"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado la "competitividad" de las ciudades del sur de Europa para recibir inversiones internacionales en el actual "contexto de convulsión global" por su "seguridad jurídica" y la "estabilidad institucional". Lo ha defendido en una mesa redonda de líderes municipales este jueves por la mañana, en la segunda jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo. Impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació "la Caixa", se celebra entre los días 16 y 18 de junio en el Museu de la Ciència CosmoCaixa de la capital catalana.

El líder barcelonés compartía escenario con Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, en un debate moderado por Albert Sàez, director General de Contenidos y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica. Collboni ya partició la víspera en la apertura institucional del encuentro, en la que equiparó la inversión pública actual en Barcelona a la que movilizaron los Juegos Olímpicos de 1992.

Los asistentes posan durante el Foro Económico y Social del Mediterráneo celebrado en CosmoCaixa. En la imagen, de izquierda a derecha, Ainhoa Moll; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena; Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma; y Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica / ZOWY VOETEN

Preguntado por Sáez por el impacto local de las hostilidades, recrudecidas desde febrero, Collboni ha resaltado que "el primer efecto en la ciudadanía y las ciudades" fue la "tensión" en la economía doméstica. "Al poner gasolina, ir al supermercado o al ver que las hipotecas corrían el riesgo de volver a subir", ha ejemplificado. Con todo, se ha mostrado optimista y ha destacado que "no ha habido una gran afectación de momento en ferias y congresos". Cuando Estados Unidos atacó a Irán, "estaba el Mobile World Congress en marcha y algunos países de Oriente Medio no pudieron venir", pero la asistencia fue igualmente muy alta. Y "en mayo la ocupación hotelera estaba en un histórico 90%", ha resaltado.

La "paradoja" del éxito y la vivienda

En una segunda ronda de intervenciones, esta sobre vivienda, Collboni ha resaltado que la "paradoja" de las ciudades que tienen un claro "éxito en lo económico" que resulta a la práctica "incompatible con quedarse a vivir en el propio barrio y ciudad". "Es una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo", ha advertido. Barcelona la aborda con dos actuaciones, ha sintetizado: producir más vivienda pública y cambiar "las reglas del juego". En este sentido, ha sacado pecho de las 3.000 llaves que prevé haber entregado este mandato y de dejar suelo preparado para 6.000 pisos en el próximo cuatrienio.

Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena; en un debate del Foro Económico y Social del Mediterráneo moderado por Albert Sàez / Jordi Otix

Intervenir en el mercado es el punto que ha generado más confrontación de ideas. Frente a la reclamación de más "libertad" del alcalde de Málaga, del Partido Popular, el socialista barcelonés ha presumido de haber "ejercido la libertad de Barcelona para aplicar normas que no se están aplicando en otras ciudades de España". Concretamente, ha presumido del tope en el precio del alquiler "gracias a las regulaciones de la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España" y de la no renovación de licencias en 2028 a los 10.000 pisos turísticos legales que hay en la ciudad. "Los precios del alquiler en Barcelona están prácticamente congelados y no ha ido en detrimento de la oferta", ha sostenido, tras una subida acumulada del 70% en pocos años.

"La compra de edificios enteros, que normalmente eran objeto de especulación pura y dura por parte de fondos, al desaparecer el incentivo de los pisos turísticos, ha caído un 35% en el centro de la ciudad", ha agregado. "Hay que intervenir, la vivienda es para vivir", ha subrayado. "En mayor o menor medida, todos estamos ya tomando medidas de intervención, las llamemos así o no, porque los que nos encontramos los problemas en primera instancia somos las instituciones locales", le ha espetado a su homólogo malagueño.

Jaume Collboni, en la mesa de alcaldes del Foro Económico y Social del Mediterráneo 2026 moderada por Albert Sáez / Jordi Otix

En la ronda final de intervenciones, ha asegurado que el "esfuerzo de diversificación económica de Barcelona está funcionando" y ha puesto como ejemplos "la economía azul, que es un vector de crecimiento de calidad", y la "apuesta por ser también una ciudad de ciencia e investigación" además de un motor cultural. Finalmente, ha enfatizado el reto de futuro de adaptar las ciudades al cambio climático y proteger a la población de fenómenos como el aumento de la insolación y las precipitaciones torrenciales.

'Un mar de compromisos'

Tras las ediciones celebradas en València en 2024 y en Málaga en 2025, la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo se celebra en Barcelona bajo el lema 'Un mar de compromisos', toda una declaración de intenciones. El encuentro aspira a ir más allá del diagnóstico de los problemas compartidos por los territorios mediterráneos y avanzar hacia propuestas concretas y alianzas capaces de traducirse en proyectos con impacto real.

Precisamente a Jaume Collboni, como representante de la ciudad anfitriona 2026, ha sido el encargado de pasar el testigo al edil de Palma, la ciudad que acogerá la próxima edición del foro. La cita es un punto de encuentro de responsables políticos, representantes institucionales, directivos empresariales, académicos, científicos y expertos internacionales para debatir sobre los grandes desafíos económicos y sociales del arco mediterráneo.

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