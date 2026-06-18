Foro Mediterráneo, en directo | Jaume Collboni: "El primer efecto de la guerra de Irán que se notó fue en la economía doméstica"

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

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Jaime Martínez Llabrés: "En 2025, la oferta ilegal de alquiler turístico se redujo un 20% en Palma" "El tema de la vivienda hay que reafirmarlo como el reto de todas las administraciones para revertir una situación enquistada. En Palma, en el último año, hemos seguido avanzando en el modelo que queremos tener. Se ha prohibido el alquiler turístico, se ha reforzado la sanción de la oferta ilegal. En 2025, se redujo hasta un 20%, mientras que la media nacional estaba en el 3%", ha remarcado el regidor de la ciudad insular.

Noelia Arroyo: "La crisis no se ha notado apenas en el tema energético en Cartagena" "En el caso de la Cartagena portuaria, este tipo de conflictos se han notado, pero levemente. Obviamente en el tráfico de mercancías, pero en el tema energético apenas se ha notado, porque estamos apostando por alternativas como el hidrógeno verde o el primer electrolizador que se llevará a cabo en Cartagena. En la Cartagena donde se están construyendo los submarinos del futuro, estamos consiguiendo convertirnos en un referente europeo en la industria de Defensa", ha reflexionado Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena.

Jaime Martínez Llabrés: "Somos un destino absolutamente seguro que genera confianza" "Volvemos a reivindicarnos. Somos un destino absolutamente seguro que genera confianza cuando en otros lugares pasan otras cosas. En Palma trabajamos mucho para conseguir conectividad aérea directa, una serie de anuncios de conexión directa Palma-Abu Dhabi se pararon, pero ya se ha normalizado", ha reflexionado Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma al hilo de Collboni.

Jaume Collboni: "Las ciudades ofrecen seguridad en un contexto de convulsión" "Estaba el MWC en marcha y las perspectivas fueron buenas. En mayo, la ocupación hotelera esta en máximos del 90%", ha recordado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sobre el comienzo de la crisis de Oriente Próximo en Barcelona. "Las ciudades, en este contexto de convulsión, pueden ofrecer seguridad, estabilidad y un punto de llegada de la inversión en una zona geopolítica que en estos momentos, pese a la tensión geopolítica", ha remarcado justo después.

Chema Casas: "Utilizamos la IA para predecir incidencias de red" "Utilizamos modelos de IA para dar soporte a las personas que atienden a los clientes, pero también para predecir las incidencias de red. Eso ha llevado a una mejora de índices de satisfacción de cliente, y tenemos de lejos los mayores de todo el mercado. Se ve en el ratio de bajas que tenemos cada mes"

La adopción de la IA en la sociedad española "Nos hemos centrado demasiado en reducción de costes, pero en Telefónica nos estamos centrando en aspectos como la mejora de los ingresos. No solo lo decimos nosotros. Un estudio de la Fundación BBVA hablaba de que solo un 56% usaba la IA, más del 90% en jóvenes y menos del 20% en mayores de 60 años. El 58% decía que la IA venía a potenciar las capacidades humanas", ha recordado el ponente.

Un crecimiento sostenido "En marzo de este año, en Telefónica teníamos 25 millones de sensores móviles conectados. Cuatro veces más de lo que teníamos el año pasado", ha explicado Casas, evidenciando el crecimiento de la tecnología.

Chema Casas: "El 5G tiene que estar en la base del Internet de las cosas" El director de Telefónica en Cataluña, Chema Casas, ha reflexionado sobre el estado del 5G. "Venimos diciendo hace años que el 5G es la tecnología inalámbrica que tiene que estar en la base del Internet de las cosas. ¿Qué aporta? Tiene tres características: mayor concurrencia, es decir, número simultáneos de dispositivos conectados a la antena, más batería, y mejor latencia"

Albares: "Si algo nos enseña la historia del Mediterráneo, es que ninguna crisis se resuelve al margen del diálogo" "La paz tiene que garantizar que Palestina e Israel puedan garantizarse mutuamente paz y seguridad. Si algo nos enseña la historia del Mediterráneo, es que ninguna crisis se resuelve al margen del diálogo. Cuando el Mediterráneo atraviesa horas complejas, se evidencia que hay que retomar el diálogo euroárabe; tenemos que seguir manteniendo intacto el compromiso con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".