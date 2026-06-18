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III Foro Económico y Social del Mediterráneo

Foro Mediterráneo, en directo | Jaume Collboni: "El primer efecto de la guerra de Irán que se notó fue en la economía doméstica"

La agenda de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial

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Jaime Mejías

Pablo Gallén

Marcos Rodríguez

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

Sigue aquí en directo todas actualidad y última hora del Foro del Mediterráneo.

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