III FORO MEDITERRÁNEO
Chema Casas (Telefónica): “Europa tiene demasiada dependencia de tecnologías que no creamos aquí. Vamos tarde”
El directivo de la teleco subraya que España está en una posición única de aprovechar la digitalización gracias a su enorme despliegue de fibra óptica y del 5G: "Tenemos los mimbres básicos, pero nos falta la construcción de las capacidades sobre esta infraestructura tecnológica"
La Unión Europea ha ido forjando un consenso sobre la necesidad de blindar su autonomía estratégica en sectores económicos clave (de la tecnología a la defensa, de la energía a la industria) para reducir su dependencia de Estados Unidos y China es estos campos y para frenar la permanente pérdida de competitividad frente a las potencias globales. Y para conseguir esa autonomía hará falta tener capacidades industriales y tecnológicas propias. Una asignatura pendiente. “Europa tiene demasiadas dependencias de tecnologías que no creamos aquí”, ha advertido Chema Casas, director general de Telefónica en Catalunya, durante su intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica y Fundación La Caixa y que se celebra este año en Barcelona.
Gigantes de EEUU y China controlan casi por completo la gestión de los datos en la nube, las órbitas satelitales, los modelos de inteligencia artificial… Tecnologías e infraestructuras clave que “están en manos de intereses no precisamente europeos”, ha alertado el directivo. “¿Hemos creado en Europa las capacidades que nos permitan tener autonomía y reducir dependencias?”, Todavía no. “Es el momento realmente de empezar a construir estas capacidades. Vamos un poco tarde. Los informes Draghi y Letta lo dijeron hace ya tres años, pero todavía nos falta esa decisión firme de ponernos a ejecutar”.
España cuenta con una conectividad récord a escala global, es uno de los países del mundo con mayor despliegue de fibra óptica. “Es como si la primera revolución industrial nos hubiese pillado con las vías de tren ya desplegadas. Estamos en un momento único de oportunidad. Más del 95% de España está desplegado con fibra óptica y el 5G llega al 98%. Tenemos los mimbres básicos, pero nos falta la construcción de las capacidades sobre esta infraestructura tecnológica”, ha subrayado Casas. “Las herramientas están dadas, nos falta empezar a construir esa transformación digital”.
Algunas estimaciones apuntan a que la digitalización permite, permitirá, una mejora de la productividad de entre 15 y el 20%. Con la inteligencia artificial (IA) la mejora debería ser aún mayor, y ese debería ser su principal impacto. “Creemos firmemente que la IA viene a aumentar la productividad. La productividad es una ratio en que el numerador están los ingresos y el denominador, los costes. Hasta ahora nos habíamos centrado en los costes y las eficiencias para mejorar la productividad. En Telefónica nos estamos centrando en el incremento de las oportunidades de mejora de los ingresos con nuevos servicios”, ha apuntado. “El problema del empleo con la IA va a ser la falta de mano de obra capacitada para utilizar los nuevos modelos”, ha anticipado Casas, más que la destrucción de puestos de trabajo.
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