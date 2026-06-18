DISTRIBUCIÓN
'Fortune' reconoce a Mercadona como la empresa más innovadora del sector en España
La cadena de supermercados ocupa la posición 148º en Europa
José Luis Zaragozá
Mercadona ha sido reconocida como la empresa más innovadora en la distribución de España, según la prestigiosa revista 'Fortune', líder en negocios mundial. La publicación ha presentado esta mañana la segunda edición del ranking de empresas más innovadoras de Europa, donde destaca la presencia de la cadena de supermercados presidida por Juan Roig como la única del sector de España, y la octava en el listado de la distribución europea.
Asimismo, en el listado general compuesto por 300 empresas europeas de varios sectores, de las cuales solo aparecen 12 mercantiles españolas, la compañía de supermercados ocupa la 148ª posición, subiendo 97 posiciones respecto al año pasado, cuando quedó en la 245ª posición.
Modelo propio y transversal
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes, la compañía lleva a cabo un modelo de innovación propio y transversal centrado en cuatro ejes: la innovación de producto, que canaliza a través de sesiones de coinnovación que realiza con sus clientes en sus veinte centros de coinnovación "para desarrollar mejoras y novedades en el surtido; la de procesos, apostando por la transformación digital para optimizar tareas como la gestión de tiendas; la social, con la colaboración con entidades sociales; y la abierta y colaborativa, colaborando con organizaciones especializadas en encontrar soluciones innovadores que aporten valor a toda la organización". aseguran fuentes de la compañía valenciana.
Ventas
Mercadona cerró el ejercicio de 2025 con cifras récord de facturación y beneficios, consolidando su liderazgo en la distribución alimentaria en España. La cadena presidida por Juan Roig ha logrado un negocio de 41.900 millones de euros, frente a los 38.835 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior. Con esta espectacular cifra, la cadena valenciana de supermercados, con presencia también en Portugal, se consolida como primera en el 'ranking' español de compañías por volumen de ventas. Del total, 39.800 millones correspondieron a España y el resto (2.092 millones), a Portugal.
- María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
- Tussam cambiará las tarifas para viajar al aeropuerto y para los turistas: 14 euros por un abono válido 48 horas
- Vuelve uno de los mercadillos de playa más esperados del verano en la costa de Huelva
- El parque de Sevilla que inaugura este fin de semana sus atracciones acuáticas gratuitas: con chorros de agua, cañón de espuma y un hinchable de 12 metros
- La ola de calor puede dejar temperaturas de hasta 44 grados a la sombra en Andalucía: Aemet señala las zonas con más riesgo
- La Junta de Andalucía crea un agujero en Tussam de 12 millones de euros tras meses de impagos
- Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obras
- Las obras que cambiarán Almonte, El Rocío y Matalascañas con una ayuda histórica de 23,7 millones concedida por el Gobierno