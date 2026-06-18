Juristas advierten de que las empresas aceleran el uso de la IA sin conocer todas sus consecuencias legales

La inteligencia artificial (IA) ya está en las empresas. La regulación también. El problema es que ambas avanzan a velocidades distintas. Mientras miles de compañías incorporan herramientas de IA para automatizar tareas, analizar datos, seleccionar personal o mejorar la atención al cliente, expertos en derecho digital, cumplimiento normativo y transformación empresarial alertan de que muchas organizaciones desconocen todavía las obligaciones que les impone el nuevo marco regulatorio europeo.

La advertencia llega en un momento clave. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), la primera gran norma integral del mundo para regular esta tecnología, ya ha comenzado su despliegue (aunque hay fases que aún no han llegado a su fecha de ejecución) y obligará a empresas y administraciones a reforzar sus mecanismos de supervisión, transparencia y gestión de riesgos.

Según datos publicados por Eurostat, alrededor del 11% de las empresas españolas ya utilizaban tecnologías de inteligencia artificial en 2024, una cifra que no ha dejado de crecer impulsada por la popularización de herramientas como ChatGPT, Microsoft Copilot o Gemini.

Sin embargo, los especialistas consultados coinciden en que la adopción tecnológica está avanzando más rápido que la adaptación legal. “Muchas empresas creen que simplemente están utilizando una herramienta más, cuando en realidad ya pueden estar sujetas a obligaciones regulatorias”, resume una de las principales conclusiones compartidas por expertos jurídicos y consultores especializados en inteligencia artificial.

La preocupación no son solo las multas

Aunque el AI Act contempla sanciones millonarias para los incumplimientos más graves, los expertos consideran que el principal reto para las empresas no está en las multas. La preocupación se centra en cuestiones mucho más básicas:

Identificar qué sistemas de IA se utilizan dentro de la organización.

dentro de la organización. Para qué se emplean .

. Qué datos procesan .

. Quién supervisa su funcionamiento.

su funcionamiento. Qué proveedores intervienen en su desarrollo o mantenimiento.

Los riesgos son especialmente relevantes en ámbitos donde la inteligencia artificial puede influir en decisiones que afectan directamente a las personas, donde, por ello, tendría consecuencias legales.

En cuanto al régimen sancionador, veremos sin duda casos relevantes. Aun así, Marina Villalonga, socia de Asensi Abogados, cree que estas posibles sanciones tan elevadas también tendrán un poco de efecto disuasorio, ya que, al hablar de cuantías tan elevadas, esto obligará a las empresas a “profesionalizar su uso de la IA antes incluso de que lleguen las primeras sanciones”.

El mayor riesgo hoy no es usar inteligencia artificial, sino usarla sin saber que ya está regulada Marina Villalonga — Socia de Asensi Abogados

En la misma línea, Francisco Javier Carbayo, experto en Privacidad, Derecho TIC y Cumplimiento Normativo de Deloyers, despacho español especializado en derecho digital, alerta de que muchas organizaciones están incorporando soluciones de IA impulsadas por expectativas de productividad o por miedo a quedarse atrás frente a la competencia, sin haber desarrollado previamente un modelo de gobierno adecuado para gestionar los riesgos asociados.

El desafío de las pymes

Una de las principales inquietudes que comparten los especialistas es el impacto que la nueva regulación puede tener sobre pequeñas y medianas empresas (pymes).

Mientras las grandes corporaciones ya han comenzado a desplegar políticas internas, inventarios de sistemas, procedimientos de supervisión y comités de gobernanza, muchas pymes siguen utilizando herramientas de inteligencia artificial sin contar con protocolos específicos ni una evaluación previa de riesgos.

La situación preocupa especialmente porque el reglamento europeo no se dirige únicamente a las grandes tecnológicas. También afecta a las empresas que utilizan sistemas de IA en su actividad diaria, especialmente cuando estos pueden influir en decisiones sensibles relacionadas con trabajadores, clientes o consumidores.

Algunos sectores se verán más afectados

Según las fuentes consultadas, algunos de los sectores más afectados podrían ser:

Recursos Humanos y selección : cribado de CV, scoring de candidatos, entrevistas automatizadas, evaluación de desempeño.

: cribado de CV, scoring de candidatos, entrevistas automatizadas, evaluación de desempeño. Banca, crédito y seguros : scoring, pricing, riesgo, fraude, elegibilidad.

: scoring, pricing, riesgo, fraude, elegibilidad. Salud, sociosanitario y educación : triaje, priorización, evaluación, personalización de servicios.

: triaje, priorización, evaluación, personalización de servicios. Administraciones públicas y utilities : servicios esenciales, beneficios, infraestructuras críticas.

: servicios esenciales, beneficios, infraestructuras críticas. Marketing, medios y atención al cliente: chatbots, contenido generado por IA, personalización, deepfakes o contenidos sintéticos

Los expertos consideran que durante los próximos meses muchas organizaciones deberán centrarse en tareas como identificar sus casos de uso, revisar contratos con proveedores, establecer controles internos, documentar procesos y formar a los empleados en el uso responsable de estas herramientas.

Gobernar la IA será tan importante como adoptarla

Más allá del cumplimiento normativo, los especialistas creen que la verdadera ventaja competitiva no dependerá únicamente del acceso a la tecnología.

Giovanni Alessandrelo, director general de BIP Iberia, consultora internacional de gestión estratégica y transformación de negocios, sostiene que uno de los errores más frecuentes consiste en considerar la IA como una colección de herramientas aisladas y no como una capacidad empresarial que requiere gobierno, supervisión y revisión continua de procesos. “Aplicar IA sobre procesos ineficientes solo acelera las ineficiencias”, resume Alessandrelo.

Por otro lado, Guillermo Hidalgo, responsable del área de Derecho Digital de MAIO Legal, considera que muchas empresas siguen viendo la IA únicamente desde una perspectiva tecnológica, cuando el verdadero desafío pasa por establecer mecanismos de gobernanza, supervisión y control. A su juicio, el riesgo no es únicamente que la tecnología falle, sino que lo haga “con apariencia de seguridad”, lo que puede amplificar tanto el impacto reputacional como las consecuencias jurídicas.

Gobernar la IA no significa frenarla, sino crear las condiciones para usarla con trazabilidad, prudencia y control humano real Guillermo Hidalgo — Responsable del área de Derecho Digital de MAIO Legal

El auge de estas tecnologías también está impulsando movimientos corporativos en torno a la inteligencia artificial. Consultoras y empresas tecnológicas están reforzando sus capacidades en análisis predictivo y automatización. Por ejemplo, es el caso de Lukkap, que recientemente ha entrado en el capital de Orakia para acelerar el desarrollo de soluciones de IA aplicadas a la experiencia de cliente y empleado.

Adaptación constante

Algunos expertos consideran además que el marco regulatorio necesitará adaptarse continuamente a medida que evolucionen las tecnologías. No obstante, el consenso es claro: la regulación no pretende frenar la innovación, sino generar un entorno de confianza que permita desplegar la inteligencia artificial de forma segura y responsable.

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Porque si algo parece evidente para el sector es que la carrera por incorporar la IA ya ha comenzado. Ahora, el desafío pasa por hacerlo sin perder de vista las reglas del juego.