¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Marc Palahí: "Tratamos la naturaleza como un recurso a extraer, cuando en realidad es una infraestructura que hay que regenerar"
PI STUDIO/ Foto: Maite Cruz
PI STUDIO
Marc Palahí: "Tratamos la naturaleza como un recurso a extraer, cuando en realidad es una infraestructura que hay que regenerar"
Últimos vídeos
III Foro del Mediterráneo
Felipe VI: "Las personas deben seguir ocupando el centro de cualquier estrategia de desarrollo"
III Foro del Mediterráneo