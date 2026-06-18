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Marc Palahí: "Tratamos la naturaleza como un recurso a extraer, cuando en realidad es una infraestructura que hay que regenerar"

Marc Palahí: "Tratamos la naturaleza como un recurso a extraer, cuando en realidad es una infraestructura que hay que regenerar"

PI STUDIO/ Foto: Maite Cruz

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