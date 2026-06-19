Ecoener abre una nueva etapa con el foco en crecer más, la rentabilidad y la generación de caja con casi 400 MW a punto de construcción en Rumanía, Colombia y Guatemala

Recién cumplidos los cinco años desde su estreno en Bolsa, uno de los hitos históricos en su larga trayectoria en el sector de las renovables, Ecoener se prepara para escribir otro capítulo para el negocio. Maneja una cartera en operación de 680 megavatios (MW), enfilando su objetivo inmediato de superar el umbral de los 1.000, con presencia en Galicia, Canarias y cuatro países de Latinoamérica: Guatemala, Honduras, República Dominicana y Colombia. La actividad internacional aporta ahora mismo el 63% del resultado, que en 2025 alcanzaron los 42,3 millones de euros en el beneficio operativo bruto (ebitda) y los 5,8 millones las ganancias netas. «Hemos completado una etapa de fuerte expansión e inversión, construyendo una plataforma internacional sólida, diversificada y con una elevada visibilidad de ingresos a largo plazo. Ahora iniciamos una nueva fase centrada en el crecimiento, la rentabilidad y la generación de caja», avanzó su presidente, Luis de Valdivia, durante la junta general ordinaria de accionistas celebrada este viernes en A Coruña.

Entre los activos en funcionamiento y los que están en construcción, Ecoener tiene ya 815 MW, seis veces más que en la salida al parqué en 2021. Desde entonces, los ingresos se han más que doblado, hasta los 85 millones de euros. El encendido de las instalaciones desarrolladas en los últimos años servirá de palanca para la nueva fase de crecimiento y el impulso a los resultados, apoyados, además, en «una elevada visibilidad de ingresos». La compañía recuerda que los contratos de compraventa de energía a largo plazo (los PPA por las siglas en inglés) firmados rondan los 3.000 millones de dólares (más de 2.600 millones de euros). Están vinculados a 880 MW de potencia y su duración media es de 18 años, incluidos los proyectos con 200 MW adjudicados en la mayor subasta eléctrica de Guatemala, celebrada en marzo. Esta estrategia, refrenda Ecoener, «sustenta un modelo de negocio recurrente y estable».

La nueva etapa del grupo pivotará entre el mantenimiento en Latinoamérica y la expansión hacia mercados de la UE y la OCDE. «Vamos a seguir creciendo en geografías con marcos regulatorios predecibles y desarrollando tecnologías con alto potencial de crecimiento, especialmente la eólica y las soluciones híbridas con almacenamiento», detalló De Valdivia a los accionistas. Los proyectos listos para construir ascienden a 372 MW y se ubican en Rumanía, Colombia y Guatemala.

En paralelo, Ecoener va a «reforzar su posición financiera, analizando las distintas alternativas que ofrecen los mercados». El presidente aseguró que su «optimización» es «clave», siempre «bajo criterios de valor y condiciones adecuadas de mercado».

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Con parte de sus instalaciones hibridadas ya y la concesión de 8,4 millones de euros por parte del Gobierno para la modernización de cuatro minicentrales hidroeléctricas en Galicia, la compañía identifica el almacenamiento energético como «uno de los pilares estratégicos». «Ecoener está avanzando en el desarrollo de la tecnología de almacenamiento porque creemos que será fundamental para garantizar sistemas eléctricos más eficientes, flexibles y estables», destacó Luis de Valdivia en la cita. Su capacidad para acumular electricidad llega a los 177 megavatios hora (MWh) con los proyectos en marcha en Canarias y República Dominicana y tres de los activos con previsión de iniciar la construcción en 2026 estarán hibridados con sistemas de baterías.

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