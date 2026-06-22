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El Gobierno celebra el "éxito" del plan de recuperación en la recta final de su ejecución

El próximo 31 de agosto finaliza el plazo dado por la Comisión Europea a los Estados miembros para repartir los fondos europeos proyectados para reactivar la economía tras la pandemia

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. durante el acto ‘España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación’ en el Teatro Real.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. durante el acto ‘España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación’ en el Teatro Real. / Diego Radamés - Europa Press

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

El Gobierno español ha celebrado este lunes el "éxito" del plan de recuperación, a pocos días de que el 31 de agosto finalice el plazo dado a todos los países de la Unión Europea para ejecutar los fondos proyectados tras la pandemia para reactivar la economía del continente. Y lo ha hecho en un evento celebrado en el Teatro Real de Madrid, la ópera más sostenible del mundo gracias a su tejado de placas solares, según el Gobierno, el mismo día en que se ha conocido la sentencia del caso Koldo.

El acto ha estado presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha acompañado por hasta 10 de sus 22 ministros, entre ellos, el primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

"La victoria no radica en haber conseguido los fondos europeos, sino en haberlos usado bien, algo que no siempre se había hecho en el pasado", ha defendido Sánchez durante su intervención, en la que aseguró que 2 de cada 3 euros del dinero europeo se ha destinado a transición digital y ecológica frente a la "España del pelotazo" de gobiernos anteriores. Un discurso en línea con el del ministro de Economía y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha defendido el "éxito rotundo" del plan frente a los "errores" cometidos para dar respuesta a la crisis financiera de 2008.

"El plan de recuperación ha sido el punto de partida de una historia de éxito, donde España, además, está protagonizando también una recuperación rápida y sin cicatrices. España es un caso de éxito dentro plan de recuperacion", ha celebrado. Y ha recordado algunas de las grandes reformas impulsadas con el dinero europeo, como la reforma laboral, la Ley Crea y Crece o la Ley de Start-ups.

Aunque no ha dado estimaciones ni datos de la evolución del plan ni de cuánto dinero se quedará sin repartir, ha recordado que habrá vida más allá de los fondos europeos gracias al impulso del nuevo fondo soberano 'España Crece'. Dotado con más de 13.000 millones de euros, este fondo prevé movilizar de manera directa hasta 60.000 millones de euros, que podrían ascender a 120.000 millones con la ayuda del sector privado.

También ha partipado durante la jornada la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, quien ha subrayado que la pandemia "puso a prueba" al continente, que respondió con un "proyecto común" que ha servido para "evitar una crisis mayor" y para "prepararnos mejor para las siguientes crisis que estaban esperando a la vuelta de la esquina". Ribera, que en 2021 era vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha destacado la importancia de los fondos para impulsar la autonomía estratégica de la Unión Europea. "La seguridad del siglo XXI se construye con defensa, pero también con energía, industria, digitalización y partenariados más amplios y diversos", ha afirmado.

Sexto pago

En 2021, Europa puso en marcha el Mecanismo de Resiliencia y Recuperación, que otorgaría a España alrededor de 163.000 millones de euros, entre subvenciones directas (80.000 millones) y préstamos (84.000). El 31 de agosto de 2026 finaliza el plazo dado a todos los países de la Unión Europea para ejecutar esos fondos.Y aunque el Gobierno intentó que el Ejecutivo comunitario prorrogase ese plazo, finalmente no será así.

España ha renunciado formalmente a alrededor 60.000 millones de euros de los créditos blandos que le habían sido asignado, rebajando el monto total de esta partida a 22.800 millones de euros. La incógnita a día de hoy es cuánto dinero se quedará por el camino, sin utilizar del total de 102.000 millones que tenía para repartir. Hasta el 30 de abril, España ha asignado 79.854 millones de euros, según la web del plan de recuperación.

Noticias relacionadas y más

De momento, España ha recibido cinco pagos por valor de más de 77.000 millones de euros de la Comisión Europea (55.000 millones en transferencias y 16.300 millones en préstamos) y está a la espera de recibir el sexto pago, que asciende a alrededor de 30.000 millones de euros, según fuentes del Ministerio de Economía, y que Sánchez espera que se materialice "en las próximas semanas".

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