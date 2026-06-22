Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Primeros avisos rojos este martes en Andalucía: la ola de calor alcanza su pico con 44 grados y cinco provincias en alertaTussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresosEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximoMuere a los 32 años David Horrillo, exjugador de la UD Tomares, tras luchar contra la leucemia: "Nos acompañarás siempre"La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl pintoresco pueblo de Sevilla que los expertos en viajes han elegido como el más hermoso de la provincia: "Tiene una de las calles más bonitas de Europa"La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
instagramlinkedin

Muere a los 100 años Alan Greenspan, expresidente de la Fed

El economista, nacido justo antes de la Gran Depresión, lideró la Reserva Federal desde 1987 hasta 2006

Alan Greenspan

Alan Greenspan / FEDERAL RESERVE BANKS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

Alan Greenspan, el influyente banquero central de Estados Unidos que marcó la política monetaria y el rumbo del dólar durante los 19 años que ocupó la presidencia de la Reserva Federal, ha fallecido este lunes a los 100 años de edad, según ha informado la cadena NBC.

En un comunicado, su esposa durante los últimos 29 años, Andrea Mitchell, corresponsal jefe en Washington y corresponsal jefe de asuntos exteriores de NBC News, ha confirmado el fallecimiento de Greenspan, en su casa, "a los 100 años debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson".

"Fue un hombre extraordinario que contribuyó a moldear la economía estadounidense durante décadas bajo presidentes de ambos partidos, y siempre fue honesto al reconocer sus errores", destaca el texto recogido por la cadena estadounidense.

Nacido en 1926, justo antes de la Gran Depresión, el economista asumió la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos en agosto de 1987, bajo la presidencia de Ronald Reagan y sucediendo en el cargo a Paul Volcker.

Greenspan, que sería apodado como 'el Maestro' se desempeñó como banquero central de EEUU durante los siguientes 19 años, cumpliendo su mandato bajo cuatro presidentes distintos, incluyendo George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush, hasta su relevo en enero de 2006 por Ben Bernanke.

Recordado por acuñar la expresión "exuberancia irracional", Alan Greenspan fue una figura clave a la hora de dar forma al capitalismo estadounidense moderno al liderar la política monetaria desde los últimos años de la Guerra Fría hasta la era digital.

Noticias relacionadas

En este sentido, si bien su larga presidencia de la Fed incluyó uno de los periodos más prolongados de expansión económica de la economía estadounidense, sus críticos también apuntan que sus políticas, incluyendo la defensa de la desregulación financiera, contribuyeron a crear las condiciones que acabarían desembocando en la crisis financiera mundial de 2007-2008.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 20 de junio de 2026
  2. La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: 'Cubriremos todas las vacantes
  3. Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
  4. Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía: cuándo se evaluarán los exámenes y se publicarán las notas
  5. La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
  6. María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
  7. En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027
  8. El cocinero gaditano Ángel León sentencia sobre el mejor pescaíto frito: 'Ni pan rallado ni huevo, el truco está en echar 50 gramos de harina de trigo

Ábalos fue el padrino de Pedro Sánchez

Ábalos fue el padrino de Pedro Sánchez

VÍDEO | Juanma Moreno: "Espero y deseo, que cuanto antes se celebre la primera sesión de investidura y también que en esa primera sesión de investidura haya un Gobierno"

Primeros avisos rojos este martes en Andalucía: la ola de calor alcanza su pico con 44 grados y cinco provincias en alerta

Primeros avisos rojos este martes en Andalucía: la ola de calor alcanza su pico con 44 grados y cinco provincias en alerta

Vuelven las obras a la calle Castilla: el Ayuntamiento comenzará los trabajos de readoquinado el 13 de julio

Vuelven las obras a la calle Castilla: el Ayuntamiento comenzará los trabajos de readoquinado el 13 de julio

El concierto de Califato ¾ y La Plazuela de Icónica Santalucía Sevilla Fest en imágenes

El concierto de Califato ¾ y La Plazuela de Icónica Santalucía Sevilla Fest en imágenes

Vox responde al alcalde de Sevilla tras su rechazo a la prioridad nacional: "Sus declaraciones son irresponsables e inoportunas"

Vox responde al alcalde de Sevilla tras su rechazo a la prioridad nacional: "Sus declaraciones son irresponsables e inoportunas"

El Sevilla hará un stage de pretemporada en Países Bajos: se medirá a NEC Nimega y Utrecht

El Sevilla hará un stage de pretemporada en Países Bajos: se medirá a NEC Nimega y Utrecht
Tracking Pixel Contents