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Trabaja para acelerar el nuevo plan estratégico

Indra Space busca adquisiciones en el espacio con el objetivo de "consolidar" al sector

El director general del área espacial, Miguel Ángel Panduro, asegura que se siente “cómodo” con la nueva dirección, confirma conversaciones con Ángel Simón y sitúa el segmento terreno espacial entre las áreas de interés para futuras adquisiciones

Miguel Ángel Panduro, director general de Indra Space, durante su intervención en el curso de verano organizado por la APIE en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander.

Miguel Ángel Panduro, director general de Indra Space, durante su intervención en el curso de verano organizado por la APIE en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. / APIE

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Pablo Gallén

Pablo Gallén

Santander

Indra Space quiere acelerar su crecimiento en el sector espacial mediante desarrollo orgánico y posibles adquisiciones en áreas estratégicas como el segmento terreno espacial, los servicios satelitales, las comunicaciones multiórbita y las tecnologías asociadas a redes críticas. Así lo explicó este martes su director general, Miguel Ángel Panduro, durante su intervención en el seminario que celebran esta semana en Santander la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Panduro señaló que Indra cuenta con Indra Ventures como vehículo para invertir en startups o compañías con potencial, aunque precisó que el grupo también analiza oportunidades corporativas en negocios más maduros. El ejecutivo enmarcó esta estrategia en el nuevo plan estratégico que prepara Indra tras los recientes cambios en la cúpula del grupo y que espera aprobar antes de final de año.

Uno de los activos centrales en esa estrategia será Hispasat, de la que Indra Space controla el 89,74%. Panduro defendió que Indra seguirá siendo una pieza clave en un momento en el que está evolucionando desde un modelo centrado en la operación de satélites geoestacionarios hacia otro basado en servicios que combinan satélites propios y capacidades de terceros. También destacó la apuesta por una estrategia multiórbita, que integra satélites geoestacionarios con satélites de órbita baja como los de Starlink o OneWeb.

Panduro situó el segmento terreno espacial como una de las áreas con mayor interés para eventuales operaciones corporativas. Este ámbito incluye infraestructuras, estaciones terrestres, centros de control, software, sistemas de comunicaciones y servicios necesarios para operar, gestionar y explotar constelaciones de satélites. A su juicio, España cuenta con capacidades relevantes en esta parte de la cadena de valor, tanto en Hispasat como en otras compañías del sector, entre ellas GMV.

El directivo vinculó esta oportunidad al programa Iris², la futura constelación europea de comunicaciones seguras, que considera “un catalizador del cambio de la industria a nivel europeo”. Según explicó, Hispasat tendrá un papel relevante en el segmento terreno del programa, cuya infraestructura cifró en unos 1.600 millones de euros. También destacó tecnologías relacionadas con redes 5G no terrestres y con la denominada nube de combate.

Para Panduro, Iris² no debe entenderse como una respuesta directa a Starlink en el mercado residencial, donde Europa parte con una clara desventaja. “Si lo que pretendemos es crear un Iris² para competir a nivel global con Starlink desde el punto de vista del negocio comercial del ciudadano, llegamos muy tarde”, advirtió. A su juicio, el objetivo europeo debe centrarse en garantizar autonomía estratégica en comunicaciones gubernamentales, defensa, seguridad y redes críticas.

Respecto al sector español, Panduro lo describió como un ecosistema “sano” y con capacidades relevantes, pero insistió en la necesidad de ganar tamaño para competir por contratos europeos de mayor envergadura. “Tenemos que hacer los deberes y desarrollar mecanismos para estar juntos. No podemos hacer cada uno la guerra por nuestro lado”, defendió. En esa consolidación, Indra aspira a actuar como empresa tractora.

En el plano europeo, se mostró partidario de avanzar en procesos de consolidación, aunque advirtió del riesgo de que las grandes concentraciones reduzcan el peso de empresas medianas y pymes que aportan valor a la cadena de suministro. Panduro también reclamó reforzar la regulación internacional del espacio ante el aumento de objetos en órbita y los riesgos de colisión.

Nueva gobernanza en Indra

Preguntado por la crisis de gobernanza de Indra y por su encaje en la nueva etapa abierta con la llegada de Ángel Simón a la presidencia y de José María Recasens como consejero delegado, Panduro aseguró sentirse “cómodo” con la actual dirección. “Ni me siento respaldado ni no respaldado”, afirmó al ser preguntado por su encaje en la nueva Indra. Panduro explicó que desde la incorporación de Ángel Simón la prioridad de la compañía ha sido lanzar un nuevo plan estratégico, que previsiblemente se aprobará antes de final de año, pero insistió en que el negocio continúa funcionando sin cambios relevantes.

Según describió, la relación se está desarrollando con normalidad, como una interlocución “lógica” entre el presidente y un director general de la compañía. También indicó que prevé hablar con el nuevo consejero delegado, José María Recasens, incorporado recientemente al grupo. “No necesito mucho más que las conversaciones que he tenido para sentirme cómodo y seguir atendiendo mi negocio como siempre”, afirmó.

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Panduro, antiguo consejero de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), apuntó que no le corresponde a valorar la potencial operación de fusión entre Indra y EM&E, al tiempo que definió al anterior presidente de Indra, Ángel Escribano, como una persona "cercana".

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