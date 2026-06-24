La economía circular se consolida en la agenda europea

La economía circular es hoy más importante que nunca, dado que vivimos en un mundo donde los recursos no son infinitos y el sistema los necesita más que nunca para prosperar. Sobre la correcta reutilización de los materiales y sobre su destino cuando dejan de ser útiles versó la tercera edición del Foro Economía Circular, organizado por EL PERIÓDICO, El Periódico de España, ‘activos’ y Prensa Ibérica. Con el patrocinio de BASF, Decathlon, L’Oréal Groupe, Movilex, Nespresso y Plastics Europe, diversos expertos en esta disciplina debatieron el jueves 21 de mayo en el Espacio Bertelsmann de Madrid.

Para dar comienzo a la jornada La economía circular, en el centro del modelo económico europeo, tuvo lugar un diálogo técnico entre Miguel Aguado, socio director de B LEAF, y Carmen Durán, jefa de la Oficina Técnica del Comisionado para la economía circular. Aguado comenzó su intervención mencionando que uno de los colectivos que mayor capacidad tienen para aplicar la economía circular son las personas mayores. «Es nuestra cultura de toda la vida: aprovechar las cosas, optimizarlas, darles más vida», sostuvo.

Informes fundamentales

Por su parte, Durán reflexionó sobre el cambio que se ha producido en la sociedad en los últimos años para poner a la economía circular en el centro del debate. «Todos tenemos a una pequeña personita circular en nosotros mismos, pero como política pública empezó a nivel europeo en 2015. Pese a la dificultad de la tarea, ya existía esa visión de utilizar de forma más eficiente los recursos y actuar sobre toda la cadena de valor de manera integral», aportó.

La jefa de la Oficina Técnica del Comisionado afirmó también que gran parte del avance en esta materia se debe a los informes de Mario Draghi y Enrico Letta. «El informe Draghi busca, fundamentalmente, la competitividad. Ahora se dice: centrémonos en los recursos más importantes, en los que de verdad permiten esta transición digital, industrial y verde, fundamentalmente verde, para alcanzar los objetivos de cambio climático», subrayó.

A continuación llegó el turno de la primera mesa de la jornada, bajo el lema La gestión de los recursos para una economía circular: recogida selectiva y colaboración entre la cadena de valor. El primero en intervenir fue Antonio Romero, gerente del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno en AOEC, quien sostuvo que España tiene que gestionar cerca de 20.000 millones de envases, con 48 millones de habitantes y alrededor de 100 millones de turistas. «A nivel medioambiental, lo que busca este sistema es alcanzar el 90% de recogida separada de determinados tipos de envases», añadió.

Seguidamente llegó el turno de Paloma Cabral, directora de impacto corporativo de McDonald’s España. «No se puede llegar a entender la presencia de una compañía en España con vocación de futuro sin que tenga un plan de crecimiento sostenible en el tiempo, donde los residuos juegan un papel fundamental», recalcó. Y añadió que en McDonald’s los residuos se entienden como activos capaces de generar valor, trabajando sobre tres ejes: reducir, reciclar y reutilizar.

Avanzar desde la Administración pública La primera intervención corrió a cargo de Rafael García, viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, quien defendió el modelo de la región, basado en la inversión público-privada, los incentivos económicos y la reducción de burocracia. «Durante décadas, la economía global ha seguido un modelo de economía lineal que nos ha conducido a un importante consumo de recursos naturales; un modelo que ha cambiado el prisma hacia este nuevo modelo de economía circular, sobre el que las sociedades más avanzadas hoy reducen el consumo de materias primas, les dan una vida más larga y abordan la posterior valorización de los recursos», sostuvo García, quien añadió que la reciente estrategia aprobada este año por la Comunidad de Madrid, dotada con más de 405 millones para alcanzar y cumplir los objetivos europeos, convierte al territorio en un referente nacional de la economía circular. «La integración de criterios ambientales en la contratación pública no es algo voluntario, y en la Comunidad de Madrid ya estamos avanzando. Más del 70% de los contratos públicos incorporan estos criterios, y todo ello impulsa la innovación empresarial, mejora los servicios públicos y genera valor añadido en nuestra sociedad», concluyó.

Colaboración entre rivales

Nayara Fuentes, responsable de Sostenibilidad de Nespresso España, detalló que la firma en la que trabaja se halla en un momento clave en relación con la gestión circular de las cápsulas de café: a partir de agosto, ya podrán reciclarse en el contenedor amarillo en diversas zonas de España, que irán aumentando progresivamente. «En 2009 creamos un sistema de recogida de cápsulas. En 2021 lo abrimos a nuevos competidores y juntos creamos la empresa sin ánimo de lucro Circularcaps», detalló. Este sistema cuenta hoy con más de 9.000 puntos de recogida, en establecimientos comerciales y puntos limpios.

Por último, Delia García, directora de Sostenibilidad e Impacto Positivo de L’Oréal Group, habló sobre el uso que hace la compañía desde 2013 del sistema SPOT (Sustainable Product Optimization Tool), que permite evaluar el ciclo de vida de cada producto a través de 14 factores de impacto. «Pero lo verdaderamente transformador no es la herramienta en sí: es la exigencia que hay detrás. No basta con medir. Cada lanzamiento tiene que demostrar que mejora su perfil medioambiental. Si no lo mejora, no sale. Esto significa que, en L’Oréal Groupe, la innovación y la sostenibilidad no compiten entre sí: se codiseñan desde el primer día», describió.

Tras este bloque, llegó la segunda mesa redonda, que dio comienzo con una presentación de Alicia Martín, directora general de Plastics Europe, sobre la importancia de la compra pública verde como palanca para acelerar la circularidad de los plásticos. Además, presentó una guía práctica impulsada por su organización, con el objetivo de ayudar a las administraciones públicas a incorporar criterios de circularidad, especialmente en sus procesos de contratación.

«La compra pública representa aproximadamente entre el 14% y el 15% del PIB de la UE, y eso le otorga una capacidad muy fuerte para acelerar el mercado de la circularidad, en un momento en el que se está desacelerando según los datos de nuestro último informe», expresó. Y añadió que a través de la introducción de criterios ambientales en las compras, las administraciones tienen el poder de activar la demanda, impulsar la innovación y acelerar considerablemente el desarrollo de soluciones sostenibles.

A continuación llegó el turno de Xavier Ribera, Head of Communications, Govern Affairs and Sustainability de Basf, quien se refirió a su sector, el químico, como «sector de sectores», puesto que ocupa una posición transversal en la cadena de valor. Durante su intervención, destacó que la industria química europea atraviesa un momento crítico, especialmente desde 2022, que marcó una aceleración clara en el cierre de plantas. «Europa ha perdido el 10% de capacidad productiva, se han destruido más de 20.000 lugares de trabajo y, sobre todo, las nuevas inversiones se están desplazando hacia otras zonas», lamentó.

Alquilar bicicletas para reducir la huella ecológica Tras la primera mesa, llegó la intervención de Foucauld Declerq, director de Desarrollo Sostenible de Decathlon España, quien dedicó gran parte de su ponencia a hablar de los modelos de negocio circulares que esta compañía incorpora en todos sus establecimientos. Este sistema, según puso de manifiesto, sirve para alargar la vida de los productos y, al mismo tiempo, hacer el deporte más accesible. Para ello, la firma apuesta por conceptos como el mantenimiento, la reparación, la segunda vida, la segunda mano y el alquiler por suscripción. Este ejemplo se ve claramente en el caso de las bicicletas, que son el segundo mercado de segunda mano deportivo, tras el textil. «En España tenemos talleres regionales y nacionales donde hacemos reparaciones más complejas, con técnicos especializados y expertos internacionales que viajan por el mundo para ayudar a otros equipos. Ya se han hecho 439.000 reparaciones», reveló. En el alquiler temporal, Decathlon ya ha suscrito 40.000 bicicletas, dando «una solución a las familias con niños que crecen». La empresa ofrece a sus clientes varios modelos distintos de alquiler, desde los 3 meses hasta 6 o 12, de mayor duración. «Una de cada 10 bicicletas que salen de nuestras tiendas son suscritas», apostilló Declerq.

Trazabilidad real

Pilar Arrayás, directora de Cartón Circular, SCRAP especializado en envases industriales, centró su intervención en la importancia de garantizar una trazabilidad real de los residuos de envases y en la necesidad de que los incentivos económicos contribuyan a mejorar su gestión. En este sentido, señaló que «hay que encontrar un equilibrio, teniendo en cuenta que la correcta gestión de los residuos ya constituye una obligación para las empresas e industrias, establecida por diversas directivas europeas y normas nacionales». Asimismo, destacó que «los incentivos son una herramienta útil para mejorar la trazabilidad y la calidad del reciclado, pero deben dirigirse a quien tiene la obligación legal de gestionar y reportar la información sobre los residuos: el poseedor final».

Por su parte, Víctor Manuel Sarabia, director general de Servicios de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid, abordó el diseño de las tasas municipales de residuos, haciendo hincapié en la dificultad de llevarlas a la práctica. «Al ciudadano le hemos metido la mano en el bolsillo. Y cuando a una persona se le mete la mano en el bolsillo, lo primero que hay que tener claro es que el instrumento tiene que ser justo», sostuvo.

Joan Ros, director general de Envalora, explicó el modelo de que su compañía ha aplicado para los envases de un solo uso: estableciendo acuerdos con el poseedor final del residuo, que se apoya en la tecnología y la documentación digital. Si dicha empresa gestiona correctamente sus residuos, puede recibir una bonificación. «En ese momento empezamos a pasar del quien contamina paga a otra idea que subraya que quien realmente lo está haciendo bien gana, que perciba un incentivo económico», explicó.

Materias primas críticas

Por último, Luis J. García-Torremocha, presidente y consejero delegado de Movilex Recycling Group, habló sobre la capacidad de la industria del reciclaje de residuos eléctricos para recuperar materias primas críticas. «Lo principal es un proceso de inversión recurrente. Hace cuatro años hablar de litio o de níquel era casi hablar de algo que quedaba fuera, y hoy tenemos baterías alrededor nuestro en el día a día: en cualquier secador de pelo, teléfono o lavadora», expresó.

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Para acabar, intervino Celestino García, director general de Ametic, que definió la economía circular como una oportunidad para Europa, España y las empresas, más concretamente desde el papel de la industria digital. «Como representantes de la industria digital, debemos decir que la digitalización y la transformación digital pueden ayudar a cumplir y a acelerar ese proceso de transformación, ese proceso de ayuda en esta nueva economía circular», remató.