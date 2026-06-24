Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juanma Moreno se enfrentará a la primera votación de investidura el próximo martes 30 de junio sin tener cerrado el pacto con VoxEl Gobierno avisa de posibles incidencias en los trenes tras el corte del servicio de esta noche y anuncia investigaciones por la caída del cable de EndesaEstas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027Parecen las islas griegas, pero está en Cádiz: este es el paraíso tropical que ha conquistado a Eva González, Georgina Rodríguez, Aitana y Serrat con sus lagos naturales y spaLa Junta de Andalucía intenta frenar por segunda vez el plan del Gobierno de España de blindar de forma permanente las VPO públicasEl calvario de D.D., menor senegalés en Sevilla: sin familia y en la calle en plena ola de calorLa Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 añosFarolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este veranoMatalascañas inaugura este jueves su nuevo paseo marítimo, renacido tras la catástrofe de los temporalesLa Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"
instagramlinkedin

Empresas

Europastry refuerza su posición en EEUU con la compra de Highland Baking, que le permitirá superar los 2.000 millones de facturación

La compañía norteamericana, reconocida por la calidad de sus productos, y seguirá operando bajo su marca actual y su equipo directivo

El primer fondo de Europastry alarga su participación en la compañía

Archivo - Fachada de la sede de Europastry

Archivo - Fachada de la sede de Europastry / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

BARCELONA

La catalana Europastry ha cerrado la compra de la empresa estadounidense especializada en la producción de pan de alta calidad para el canal 'food service' Highland Baking Company y prevé que la operación le permita superar los 2.000 millones de euros de facturación, informa en un comunicado. La compañía norteamericana cuenta con dos centros de producción en Northbrook (Illinois) y otro en Spartanburg (Carolina del Sur) y es "reconocida por la calidad de sus productos y su estrecha relación con sus clientes", y seguirá operando bajo su marca actual y con su equipo directivo.

Europastry ha explicado que la operación es "un paso decisivo" en su estrategia en Norteamérica, y que es un nuevo capítulo en su estrategia de adquirir, invertir y hacer crecer compañías emblemáticas para aumentar su presencia internacional y su oferta de productos. Así, impulsará "un ambicioso plan de inversión" en Estados Unidos enfocado en el incremento de capacidades productivas, el desarrollo de nuevas categorías de producto y llevar la amplia oferta de productos de panadería del Grupo a los clientes estadounidenses.

Noticias relacionadas

El presidente ejecutivo de Europastry, Jordi Gallés, ha explicado que la operación "es una oportunidad emocionante para crear un negocio de panadería más amplio y global".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents