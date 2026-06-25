El auditor reprende a Mango por no publicar los sueldos de su alta dirección y consejeros

Mango, una de las empresas catalanas de más éxito internacional, ha visto ratificadas sus cuentas de 2025 con una salvedad: su auditor, PwC, advierte al gigante de la moda de la familia Andic de que no hizo públicos los sueldos de su alta dirección ni de sus consejeros.

Es la única mancha en el informe del auditor a un ejercicio en que Mango batió su récord de facturación (3.767 millones de euros, un 13% más que en 2024) y obtuvo un beneficio neto de 242 millones de euros (una subida interanual del 11%). El de 2025 fue el primer ejercicio de la empresa catalana tras la muerte de su fundador, Isak Andic, el 14 de diciembre de 2024, en un accidente en la montaña mientras estaba en compañía de su hijo que se está investigando ahora por presunto homicidio.

PwC, uno de los cuatro grandes del sector de la auditoría a nivel mundial, expresa así el único pero que encuentra a los números de Mango en 2025: "Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 30 de diciembre de 2025 no incluyen la información sobre los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio y del ejercicio anterior por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de administración de la Sociedad dominante". El auditor recuerda que esta información debe ser publicada "tal y como exige el artículo 48 del 'Código de Comercio'" y recuerda que un año antes, en las cuentas anuales consolidadas correspondientes a 2024 ya hicieron la misma salvedad.

Dicho artículo del 'Código de Comercio' incluye diez puntos, el sexto de los cuales impone que la memoria consolidada deberá incluir "el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de administración, ambos de la sociedad dominante, cualquiera que sea su causa, así como de las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de prima de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales de los órganos de administración y del personal de alta dirección".

Mango está liderada desde la muerte de Isak Andic por Toni Ruiz, que ya era su hombre de confianza antes del fatal incidente de diciembre de 2024. En enero de 2025, Ruiz sumó el cargo de presidente al de consejero delegado de la empresa, y se designó a Jonathan Andic como vicepresidente (en un cargo que ha abandonado temporalmente en fechas recientes para centrarse en su defensa en la investigación abierta contra él por la muerte de su padre). También en aquel momento se nombró a dos nuevos consejeros independientes, Manel Adell y Helena Helmersson, que se sumaban a un consejo integrado por Daniel López, Margarita Salvans, Jordi Canals, Jorge Lucaya, Jordi Constans y Marc Puig, con Eugenia Jover como secretaria no consejera.

Consultada por esta salvedad del auditor, Mango ha apuntado a EL PERIÓDICO que "cuenta con una gobernanza corporativa sólida y estrictamente alineada con la normativa vigente". La firma de moda añade que "como es habitual en corporaciones privadas no cotizadas, la compañía mantiene una política histórica de reportar las retribuciones de su alta dirección y consejo de administración de forma agregada, no individualizada", en lo que ha sido una "práctica contable ininterrumpida que Mango aplica desde hace años y que es perfectamente conocida, auditada y comprendida por sus entidades financieras y 'stakeholders'".

18.000 trabajadores

El informe del auditor sobre el desempeño de Mango en 2025 da una idea de la magnitud de la compañía, apuntando que la empresa ha superado los 18.000 empleados (14.105 mujeres y 3.969 hombres), en un dato que incluye trabajadores fijos con otros que no lo son. De ellos, más de 11.500 están en las 936 tiendas propias que tiene el grupo, y a las que hay que sumar 1.998 puntos de venta franquiciados. El montante destinado a pagar a los trabajadores, incluyendo las aportaciones a la Seguridad Social, superó los 615 millones de euros.

Los resultados consolidados de Mango en 2025 no hacen ninguna referencia a la muerte de Isak Andic y al proceso judicial que se ha iniciado para aclarar las circunstancias del accidente en que perdió la vida, aunque sí recuerda que en febrero el fundador de la compañía recibió a título póstumo la Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya. También se recuerda el homenaje que hizo la propia empresa a Andic en diciembre, al cumplirse un año de su fallecimiento.

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