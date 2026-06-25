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Ilunion presenta su informe de sostenibilidad con el foco en la excelencia

El grupo empresarial de la ONCE ha rendido cuentas de su estrategia en sostenibilidad este jueves en Madrid

Una fotografía de la presentación, cedida por la empresa

Una fotografía de la presentación, cedida por la empresa / ILUNION

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Jaime Mejías

Jaime Mejías

Ilunion, el grupo empresarial de la ONCE y la Fundación ONCE, ha presentado este jueves en Madrid su Informe de Sostenibilidad 2025, cuyo objetivo fundamental es demostrar con hechos y resultados medibles la forma en que la empresa es capaz de generar valor social desde un entorno corporativo. "El grupo empresarial responde con un enfoque basado en la ética, la transparencia, la medición y la coherencia, que conecta impacto social, desempeño ambiental y gobierno corporativo bajo criterios verificables", destaca el comunicado.

El informe, presentado en la sede de la empresa, en Madrid, por la Directora de Sostenibilidad de Ilunion, Ana María López de San Román, confirma la integración de la sostenibilidad en la estrategia del grupo empresarial, alineada con su propósito de “construir un mundo mejor con todos incluidos”. "Tras la presentación previa de resultados económicos y de empleo —Ilunion registró una facturación de 1.443 millones, un 9,6% más que en 2024—, este análisis pone el acento en la generación de impacto social y ambiental desde la actividad empresarial", ha apuntado Ilunion.

Ilunion incorpora los criterios ESG (Environmental, Social y Governance) en la planificación y en la gestión operativa, con indicadores alineados con estándares europeos, como el análisis de doble materialidad y un sistema de control interno de la información de sostenibilidad. En el campo climático, la compañía puso en marcha su Plan de Descarbonización, consistente en una serie de medidas de eficiencia energética, innovación y movilidad sostenible.

A tenor de los resultados, Ilunion ha logrado reducir un 22% de emisiones con respecto a 2019, con una previsión de reducción del 31% a 2030, y la neutralidad climática en 2040. Por otra parte, bajo el proyecto "Capital Natural: el valor de la naturaleza", ILUNION ha medido su impacto en el entorno con el fin de impulsar actividades de restauración y protección de la biodiversidad, colaborando activamente en nuevos proyectos de conservación.

El aspecto social, sostiene Ilunion, sigue siendo el motor del grupo empresarial, destacando la certificación de AENOR "Compromiso por la Accesibilidad 360º". Además, durante 2025, el Programa de Voluntariado Corporativo de ILUNION ha crecido con fuerza, tanto en número de acciones como en voluntarios. Asimismo, la solidaridad de la plantilla se ha materializado a través de más de 220 iniciativas sociales, así como de proyectos en territorio, que han beneficiado a decenas de miles de personas en las comunidades en las que el grupo empresarial está presente.

Todo ello, señala la firma, se sustenta en un modelo de gobernanza cimentado en la ética y la transparencia, donde programas formativos en Derechos Humanos y Liderazgo Humanista aseguran "que cada decisión empresarial integre la dignidad y el florecimiento humano como ejes centrales".

En otro orden, el informe recoge también el cierre del actual Plan director de Sostenibilidad 2023-2025, que ha permitido consolidar la medición del impacto social, integrar la sostenibilidad en todas las áreas y avanzar en indicadores ambientales y de gobernanza. A partir de estos resultados, ILUNION ha definido el nuevo Plan director de Sostenibilidad 2026-2029, con mayor ambición en descarbonización, economía circular e impacto social. 

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"El informe de sostenibilidad es una carta a nuestros grupos de interés, donde les contamos todo aquello que hacemos", señaló Ana María López de San Román a EL PERIÓDICO. "Recogemos lo que hacen todas las áreas de Ilunion, desde los cuatro pilares que definen nuestros ejes estratégicos. Desde datos cuantitativos, no solo recogemos cifras económicas, sino también de impacto y valor social para la sociedad y nuestros clientes", puso de manifiesto la directiva.

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Fuente: El Periódico

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