La guerra de Irán y la contención de los precios en algunas zonas encaran al turismo a un nuevo récord este verano

El turismo sigue imparable. A pesar de que el ritmo de crecimiento no es el de los años posteriores a la pandemia, marcado por el denominado ‘efecto champán’ tras el confinamiento global, el sector sigue mejorando mes a mes sus marcas históricas y este verano no será una excepción: la guerra de Irán y la contención de los precios hoteleros en algunas zonas auparán de nuevo al turismo a nuevos máximos. “Todo apunta a que podemos batir de nuevo el récord en número de turistas y en gasto medio”, afirma el presidente del lobi Mesa del Turismo, Carlos Garrido.

En los primeros cuatro meses de 2026, España recibió la visita de 9,1 millones, un 5,2% más que en el mismo mes de 2025, mientras que el gasto que dejaron creció a un ritmo del 7,4%, hasta un total de 11.600 millones de euros. A falta de previsiones oficiales sobre qué ocurrirá durante los próximos meses, la agencia de viajes online Destinia anticipa que las reservas a España para la época estival crecen un 9% respecto al verano anterior con un alza media de los precios del 1%, hasta los 61,88 euros, pero con diferencias por destinos, entre los que destacan las islas, Canarias y Baleares, con retrocesos del precio de alrededor del 20% para impulsar la demanda.

Según los datos de esta plataforma, reservar una semana en agosto en Tenerife es un 20% más barato que el año pasado (1.751 euros); en Mallorca, un 22% menos (1.800 euros); en Gran Canarias, un 11% menos (2.042 euros), y en Mójacar, un 23% menos (1.843 euros). Y, de hecho, según Destinia, el coste de estos paquetes son mucho más bajos que los de otros destinos internacionales que el año pasado mostraban precios similares, como Riviera Maya (3.101 euros), Punta Cana (3.067 euros) o Antalya, en Turquía (3.381 euros).

"El año pasado hubo un incremento bastante alto a cuenta de la inflación y este año los hoteles han contenido bastante los precios y los incrementos han sido mas bien bajos", coincide Carlos Garrido. Ya en enero de este año, el consejero delegado de la cadena hotelera Barceló, Raúl González, había anticipado una moderación en los precios de algunas zonas de Baleares debido a que el mercado llegó a su tope. Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca reconocen que puede ser el caso de alguna zona, como Capdepere, en el extremo oriental, pero ni mucho menos es algo generalizado en la isla. Y defienden la apuesta por el reposicionamiento de sus establecimientos, que ha llevado a duplicar la planta hotelera de 4 y 5 estrellas, hasta el 80% del total.

La asociación mallorquina prevé "estabilidad" en la temporada alta, con un descenso del turista alemán debido a su débil situación económica, pero que equilibra con flujos de visitantes procedentes de este país durante el resto del año, y con más visitas de turistas ingleses y franceses. En este sentido, fuentes de Destinia destacan un incremento el 20% de las reservas a España de visitantes ingleses, que son los europeos que más apuestan por Dubai, zona relacionada con el conflicto de Oriente Medio. También avanzan Alemania, con un 8%, Italia, con un 11%, y Polonia, con un 18%.

El auge de Japón pese a la guerra

Y si muchos turistas que habían pensado ir de vacaciones a Turquía, Grecia o Arabia Saudí se lo han pensado mejor y han optado por venir a España, también muchos españoles han decidido evitar los destinos internacionales que les obligan a pasar por Dubai, Doha o Qatar, zonas muy resentidas a pesar del fin del conflicto bélico. No así destinos como Japón, China, Tailandia o Corea del Sur, que siguen creciendo gracias a la conexión aérea directa, sin escalas. “España cuenta con vuelos directos o con parada en otros hubs europeos a estos destinos, por lo que no se verán resentidos por el conflicto”, asegura el presidente de CEAV, José Lastra. De hecho, Iberia ha anunciado un refuerzo de la ruta que conecta Madrid y Tokio entre agosto y octubre, con una frecuencia adicional a las tres que ya se están operando con salida los viernes desde Madrid.

Noticias relacionadas

Según Lastra, el número de viajes de los españoles fuera del país crece “a dos dígitos”, con destinos europeos clásicos como los más demandados (París, Roma, Amsterdam o Berlín), pero también otros con un crecimiento importante como Irlanda, Brasil o los países asiáticos con conectividad directa. La patronal de las agencias de viajes prevé “como mínimo” alcanzar el mismo volumen de negocio que el año pasado, después de un crecimiento del 12% en los cuatro primeros meses del año, solo interrumpido por la guerra de Irán.

Fuente: El Periódico