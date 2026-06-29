Las ciudades con viviendas baratas reivindican sus ventajas: “Es uno de los principales factores de competitividad de una ciudad”

En plena crisis de acceso a la vivienda, todavía hay capitales de provincia donde una vivienda media se mantiene lejos de los precios de grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, o los grandes polos turísticos, Málaga o Baleares. Lleida, Huelva y Lugo encabezan la lista de las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes con la vivienda media más barata. En Lleida, el valor estimado se sitúa en 118.969 euros; en Huelva, en 119.280 euros; y en Lugo, en 121.593 euros.

Las tres ciudades forman parte del grupo de capitales donde el precio medio estimado no solo queda por debajo de los 200.000 euros, sino también claramente por debajo de los 150.000, según un análisis elaborado por EL PERIÓDICO a partir de la población municipal, la superficie útil media estimada de las viviendas y el valor tasado medio por metro cuadrado de la vivienda libre. La diferencia respecto a los grandes mercados tensionados es notable. Frente a ciudades donde la vivienda media ya supera ampliamente los 300.000 euros, estas tres urbes reivindican ahora que el precio contenido no es solo un dato inmobiliario, sino también una ventaja urbana y económica.

La idea se repite, con matices, en los tres ayuntamientos: una vivienda más accesible puede ayudar a retener población, atraer trabajadores y acompañar nuevos proyectos económicos. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, lo resume así: disponer de vivienda asequible "es uno de los principales factores de competitividad de una ciudad". A su juicio, no basta con tener oferta de empleo si quienes llegan no pueden vivir en condiciones dignas y a un precio razonable.

En Huelva, el diagnóstico es parecido. Felipe Arias, primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento, sostiene que disponer de vivienda a precios razonables "mejora la calidad de vida de sus vecinos y aumenta su capacidad para atraer población, inversión y actividad económica". La capital onubense quiere ligar esa ventaja a una transformación económica vinculada a las energías renovables, el hidrógeno verde y nuevas inversiones industriales.

También Lugo interpreta los precios moderados como una oportunidad. Ramón Cabarcos, concelleiro de Urbanismo del Consistorio, defiende que un mercado residencial contenido "amplía notablemente las oportunidades de desarrollo de la ciudad", porque facilita la fijación de población joven, favorece el retorno de personas que han desarrollado su carrera fuera y mejora la capacidad para atraer nuevos residentes. En los tres casos, la vivienda barata deja de presentarse como síntoma de debilidad y se reivindica como una posible palanca de futuro.

La vivienda barata permite fijar población joven

La primera consecuencia de tener vivienda 'barata' tiene que ver con los jóvenes. Larrosa, de Lleida, afirma que abre "la posibilidad de que la gente pueda quedarse y echar raíces". "Detrás de cada vivienda hay jóvenes que quieren emanciparse, familias que buscan estabilidad y personas que decidan construir su proyecto de vida aquí", señala. Arias usa un argumento similar para Huelva: el objetivo es que los jóvenes onubenses encuentren oportunidades laborales y también "posibilidades reales de acceder a una vivienda sin verse obligados a marcharse".

Cabarcos, de Lugo, introduce una idea adicional: el precio debe ser accesible, pero también proporcionado a los salarios. Desde el consistorio lucense subrayan que muchas ciudades tienen dificultades para cubrir determinadas necesidades laborales porque los costes residenciales expulsan o desincentivan la llegada de trabajadores. En ese contexto, la ciudad gallega puede ofrecer una ventaja diferencial si combina oportunidades de empleo, calidad urbana y vivienda a precios razonables, explica su portavoz.

Influencia en el empleo

El empleo aparece como el otro gran eje del discurso. Huelva vincula su política residencial a la llegada de nuevos proyectos industriales, energéticos y tecnológicos. El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente defiende que contar con una vivienda más accesible que en otras ciudades puede resultar atractivo para trabajadores cualificados, técnicos y profesionales. En paralelo, cita la transición energética, el desarrollo del hidrógeno verde, el auge de los frutos rojos, el incremento de población y la apuesta por un turismo diferencial como motores que deben traducirse en empleo y mejores condiciones para vivir en la ciudad.

Lleida utiliza una lógica parecida, pero asociada a su proyección industrial. Su alcalde, Larrosa, recuerda que la ciudad cuenta con más de siete millones de euros destinados a políticas de vivienda y reivindica que es la capital catalana con mayor proyección de suelo industrial, con más de seis millones de metros cuadrados programados. "Esa superficie acogerá empresas que necesitarán nuevos trabajadores, y esos trabajadores necesitarán una casa donde vivir", defiende.

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La oportunidad, en todo caso, exige equilibrio. Lugo es la ciudad que formula con más claridad ese matiz: el objetivo no debe ser tener una vivienda extremadamente barata, porque eso podría reflejar falta de actividad o de demanda. Lo deseable, señalan desde el Ayuntamiento, es mantener precios accesibles que permitan desarrollar un proyecto vital y profesional sin que la vivienda sea una barrera. "Una vivienda accesible es un factor que contribuye tanto a la cohesión social como al crecimiento económico", sostiene el concelleiro de Urbanismo, Ramón Cabarcos.

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