La patata de temporada 100% andaluza llega al supermercado con la marca 'Sabor del Sur'

Patatas Arrebola da un paso más en la defensa del producto local con el lanzamiento de Sabor del SUR, una nueva marca que permitirá al consumidor reconocer de forma rápida en el supermercado la patata de temporada 100% andaluza, cultivada, procesada y distribuida íntegramente en Andalucía. La compañía, con una producción anual de 30.000 toneladas de patata manipulada, impulsa así el consumo de proximidad, refuerza el valor del trabajo de los agricultores andaluces y apuesta por un modelo de producción más sostenible.

Bajo el lema ‘De nuestra tierra a tu mesa’, Sabor del SUR nace como un proyecto con identidad propia que busca reforzar el vínculo entre el consumidor y el origen de los alimentos que consume poniendo en valor una patata seleccionada cuidadosamente para garantizar su calidad. Se trata de un producto que destaca por su sabor y frescura como uno de los principales valores diferenciales, ya que conserva intactas todas sus propiedades, aportando un perfil organoléptico más marcado. Además, su mayor contenido de agua favorece una textura jugosa que absorbe mejor los condimentos al ser cocinada.

Este producto estará disponible únicamente durante las campañas de producción andaluzas, principalmente entre finales de abril y mediados de julio y, de forma más limitada durante la campaña de verdete, que tiene lugar entre diciembre y febrero.

Patatas Arrebola lanza la marca ‘Sabor del SUR’ para identificar la patata de temporada 100% andaluza, que recorre una media de solo 50 kilómetros hasta el supermercado / El Correo

Una apuesta por la sostenibilidad

A lo largo del año, el mercado español convive con patatas procedentes de diferentes zonas productoras, como Francia o Egipto, en función de la época de cultivo. Sin embargo, el consumidor no siempre dispone de información clara que le permita identificar el origen del producto que adquiere. En este contexto, Sabor del SUR surge para ofrecer un modelo de consumo más sostenible que reduce las distancias de transporte y permite disminuir el impacto ambiental asociado a la distribución de alimentos, al tiempo que favorece el desarrollo económico de las zonas productoras andaluzas.

De esta forma, mientras la patata cultivada en Andalucía recorre una media de apenas 50 kilómetros antes de su manipulación y distribución, una patata procedente de Francia puede recorrer entre 1.500 y 2.000 kilómetros, permaneciendo almacenada durante largos periodos de tiempo, y una importada desde Egipto puede superar los 5.000 kilómetros de transporte hasta llegar al punto de venta.

Valor y futuro para la economía local

Patatas Arrebola, que tiene su sede y centro de producción en La Rinconada, trabaja con alrededor de 40 agricultores, principalmente de Sevilla, aunque también de Cádiz, Córdoba y Huelva, que cultivan más de 400 hectáreas destinadas a abastecer las campañas andaluzas.

“Queremos que quienes apuestan por los productos de nuestra tierra puedan identificarlos fácilmente cuando están disponibles. ‘Sabor del SUR’ no nace únicamente como una marca, sino como una forma de reivindicar la importancia de consumir nuestros productos cuando están en temporada, apoyando a nuestros agricultores y a las empresas que generan empleo y riqueza en Andalucía”, señala José Peláez, gerente de Patatas Arrebola.

El lanzamiento de Sabor del SUR se enmarca además en la relevancia económica y social del cultivo de la patata en Andalucía, que genera alrededor de 200.000 jornales directos al año y ocupa cerca de 9.700 hectáreas, de las que Sevilla concentra el 53%. Solo en La Rinconada, uno de los municipios vinculados a este proyecto, el cultivo origina alrededor de 4.500 jornales, lo que refuerza el papel de la agricultura como motor económico y de empleo y arraigo rural.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Supermercados MAS, cliente histórico de Patatas Arrebola y una de las primeras cadenas en incorporar la marca a sus lineales. Además, Sabor del SUR es respaldada por el Ayuntamiento de La Rinconada, un municipio estrechamente vinculado a la actividad agrícola y que impulsa el proyecto ‘La Rinconada Territorio Agro’ para fomentar la visibilidad de uno de sus principales sectores económicos.

Presentación oficial en la sede de la Fundación MAS en Sevilla

La presentación oficial de Sabor del SUR ha tenido lugar en la sede sevillana de la Fundación MAS ante cerca de un centenar de asistentes vinculados al sector agroalimentario andaluz. El acto, presentado por el presidente de Grupo MAS, Vicente Martín González, ha servido para dar a conocer el origen, los objetivos y el posicionamiento de esta nueva marca.

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La jornada ha incluido también una mesa redonda centrada en el valor de las alianzas locales y el papel de una cadena alimentaria comprometida con Andalucía que ha estado moderada por José Peláez, gerente de Patatas Arrebola, y en la que han participado Javier Boceta, director de Meijer Potato Ibérica; Manuel Coronel, concejal de Agroindustria del Ayuntamiento de La Rinconada; y Delia Pascual, directora de Marketing y Sostenibilidad de Grupo MAS.