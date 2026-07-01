Los hoteleros auguran un nuevo récord de turistas en verano aunque las reservas son inferiores a las de 2025

Buenas expectativas para el verano y lo que queda de año en el sector turístico. Los hoteleros españoles auguran un nuevo récord de visitas internacionales en la época estival aunque las reservas hoteleras entre julio y septiembre son inferiores a las que había en estas fechas para el mismo periodo del año anterior. "Tenemos datos muy positivos de cara al futuro, a pesar de las expectativas económicas y de la amenaza del conflicto de Oriente Medio", ha celebrado el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal.

La patronal ha presentado este miércoles una nueva edición del informe ''Smart Observatory Invierno-Primavera 2026', elaborado por PwC, en el que subraya un crecimiento del 6,1% de la conectividad internacional entre julio y septiembre con 322.500 vuelos programados. Destacan especialmente Italia (+10,8%) y Reino Unido (+7,7%), pero todos los grandes mercados emisores avanzan, como Alemania (2,8%) y Francia (1,4%).

Sin embargo, ese crecimiento de la conectividad no se refleja de forma lineal en las reservas, con una ocupación en cartera que retrocede 1 punto porcentual en los próximos tres meses, lo que se puede explicar por menores estancias o por presencia de turistas en otro tipo de alojamientos distintos de los tradicionales. También por que la decisión de reservar las vacaciones se deja para más adelante como, por ejemplo, a que acabe el mundial de fútbol.

"No es broma. Hay gente que espera a ver si su equipo se clasifica o no para irse de vacaciones. Los hoteleros cuando hay Mundial tomamos decisiones de forma diferente. Y quizás los alemanes que no habían pensado irse de vacaciones, ahora como han sido eliminados deciden hacerlo", ha asegurado Marichal. En concreto, las reservas en julio decrecen un punto porcentual hasta el 35%, en agosto, otro punto hasta el 28%; mientras que en septiembre se mantiene sin cambios, con una ocupación del 42%.

No obstante, los hoteleros son optimistas porque los ingresos de las reservas efectuadas hasta el momento mejoran un 19% respecto al año anterior. El precio medio por noche se sitúa en 202 euros, frente a los 194 euros de media del mismo periodo de 2025. Y porque las búsquedas en Internet del destino España, que en los últimos años se habían moderado, mejora en todos los principales mercados.

De cara al otoño 2026, las perspectivas continúan siendo favorables, con una conectividad aérea que crece un 1,2% en el último trimestre del año, hasta un total de 101.300 vuelos programados. Por países destacan, de nuevo, el avance de Italia (15,4%) y Reino Unido (6,8%). Frente a estos datos, la programación de otros países del arco mediterráneo avanza de forma mucho más moderada, lo que reduce la competencia del sector.

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"El rendimiento de España no es algo exógeno. El mercado (turístico) está parado, pero España sigue creciendo, lo que indica que algo está haciendo bien para que esas compañías pongan sus vuelos hacia España y no hacia otros destinos, a pesar del problema de aeronaves existente", ha defendido uno de los autores del informe, Jose Antonio Domínguez Ruiz.

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