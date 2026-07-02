INE
España atrae a 36,8 millones de turistas hasta mayo
Su gasto se dispara un 7,8% hasta llegar a los 50.257 millones
Reino Unido es una vez más el principal país emisor
EP
España recibió 36,8 millones de turistas internacionales durante los cinco primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo de 2025 y cifra récord para este periodo.
Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este flujo de visitantes gastó entre enero y mayo 50.257 millones de euros, lo que supone un avance del 7,8% sobre el mismo periodo de 2025 y también un máximo histórico para este periodo. "Estos datos confirman que se mantiene el crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas", ha destacado el Ministerio de Industria y Turismo en un comunicado.
Los principales países emisores en los cinco primeros meses fueron Reino Unido (con más de 7 millones y un aumento del 3,6%), Francia (con más de 4,6 millones y un incremento del 1,5%) y Alemania (con más de 4,5 millones, un 0,3% más). También Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado entre enero y mayo, con un 16% del total. Le siguieron Alemania (11,9%) y Francia (7,7%).
En el acumulado de los cinco primeros meses del año, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (7,5 millones y un aumento del 4% respecto al mismo período de 2025), Canarias (6,8 millones y un incremento del 0,1%) y Andalucía (5,8 millones, un 8% más). Entre enero y mayo, las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias, con el 20,5% del total, Cataluña (18,1%) y Comunidad de Madrid (16,2%).
10,3 millones en mayo
Solo en el mes de mayo, España atrajo 10,3 millones de turistas internacionales, un 9,5% más que en el mismo mes de 2025.
El gasto total de los turistas internacionales en el quinto mes del año 2026 ascendió a 13.553 millones de euros, con un aumento del 10,9% respecto al mismo mes de 2025. El gasto medio por turista fue de 1.321 euros, con un incremento anual del 1,2%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 1,7%, hasta los 214 euros.
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