BBVA recauda en España más de un millón de euros de ayuda humanitaria para Venezuela en 48 horas

El Grupo BBVA puso en marcha el pasado 30 de junio campañas dirigidas a sus empleados, clientes y la sociedad en general para recaudar fondos destinados a ayuda humanitaria para atender la situación de emergencia en el país. Además, puso en marcha otras iniciativas para apoyar a la población, como medidas de alivio financiero, la recogida de bienes de primera necesidad en su sede de Caracas y el envío al terreno de personal con amplia experiencia en daños provocados por terremotos para colaborar en las labores de revisión de edificios y su reparación. Asimismo, aprobó la donación de 5 millones de euros para apoyar a Cruz Roja, UNICEF, ACNUR y otras organizaciones locales en Venezuela.

Los fondos irán destinados a atender a las necesidades más urgentes -protección de la población en zonas seguras, apoyo psicológico, atención a la infancia en escuelas y zonas de juego temporales; emergencia humanitaria para las personas sin hogar, como la protección, el albergue y las primeras necesidades que surgen tras un terremoto; y la recuperación de medios de vida-, así como a contribuir a las labores de reconstrucción posteriores.

Fuente: La Opinión de Málaga