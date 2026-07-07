El selectivo cotiza en máximos
El Ibex 35 abre en verde y recupera los 19.700 puntos, con el petróleo al alza
El precio del Brent sube después de que un proyectil de origen desconocido haya impactado contra un buque cisterna en el estrecho de Ormuz esta madrugada
Pablo Gallén
La Bolsa española ha abierto este martes con un alza del 0,17% y recupera el nivel de los 19.700 puntos a pesar de las caídas de las bolsas asiáticas tras las cifras preliminares del segundo trimestre del año publicados por Samsung, mientras el precio del petróleo Brent cotiza con alzas. En concreto, el precio del Brent subía un 1,3%, hasta los 72,9 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 69 dólares, tras encarecerse un 1,3%.
Este alza del crudo se explica por el hecho de que, en la noche de este lunes, un proyectil de origen desconocido ha impactado contra un buque cisterna, lo que ha provocado un incendio a bordo de la referida embarcación que se encontraba a ocho millas náuticas (unos 14,8 kilómetros) al este de la localidad de Limah, en Omán, y en pleno estrecho de Ormuz.
"Un buque cisterna ha informado de que, mientras navegaba en dirección sur, fue alcanzado por un proyectil desconocido en el costado de babor, lo que provocó un incendio", ha informado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).
En la apertura del mercado, el principal índice español, el Ibex 35, suma 29 puntos, el 0,17%, y se sitúa en 19.709,2 puntos, con lo que registra en lo que va de año un avance del 13,92%.
Los valores que más suben en la apertura son Amadeus, con el 1,66%, Logista, con el 0,72%, y Unicaja, con el 0,68%, mientras que la mayor caída es para ACS, con el 2,26%.
Las principales Bolsas europeas mostraban signo mixto en los primeros compases de la sesión. Así, el FTSE 100 de Londres subía un 0,1% y el parisino CAC 40 un 0,4%, en tanto que el Dax de Fráncfort decrecía un 0,2%.
En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,455%.
Respecto a las divisas, el euro retrocedía en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1427 dólares.
Inditex nombrará consejero a Goirigolzarri
Samsung Electronics espera registrar un beneficio operativo de aproximadamente 89,4 billones de wones (algo más de 51.000 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que supondría un resultado trimestral récord para el gigante tecnológico surcoreano, espoleado por la demanda de chips vinculada al auge de la IA.
El consejo de supervisión de Volkswagen, el órgano responsable de supervisar y aprobar las decisiones corporativas de la compañía, tiene previsto reunirse este próximo jueves, 9 de julio, para abordar un posible ajuste de hasta 100.000 empleos y el cierre de cuatro fábricas en Alemania con el fin de reducir costes y aumentar "significativamente" su competitividad de aquí a 2030.
La junta general ordinaria de accionistas de Inditex votará este martes el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri, que fue presidente de Caixabank entre 2021 y 2024, como nuevo consejero independiente de la compañía.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el límite de gasto no financiero -- el llamado techo de gasto-- y los objetivos de estabilidad presupuestaria, para después remitirlo todo a las Cortes Generales para su votación.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El refugio de Carlos Herrera en uno de los pueblos costeros más famosos de Cádiz: una casa de tres plantas con un espectacular jardín y camas balinesas junto a la playa
- La 'rebelión' de los chiringuitos de Andalucía: el cambio de la ley de Costas crea nuevas reglas del juego para los negocios de playa
- Continúa la polémica por el tranvibús y los cambios de Tussam en Sevilla Este: el PSOE exige a José Luis Sanz que paralice el nuevo plan de movilidad
- El pacto con Vox dinamita los acuerdos de Juanma Moreno con los sindicatos y patronal: recortará 3,5 millones de euros de financiación en 2027
- Gavira sienta las bases de la vicepresidencia de Vox en la Junta de Andalucía: “Empieza una nueva era, el Gobierno pondrá siempre a los españoles por delante”
- Ramón Alarcón llega a Sevilla en AVE desde Madrid tras tratar la vuelta de Dani Ceballos al Betis: “No podemos dar información del mercado, trabajamos en muchas opciones”
- Una de las piscinas más baratas de Sevilla, a solo 20 minutos de la capital: un paraíso veraniego disponible desde un euro
- Alerta en Matalascañas por los “gorrillas”: la Policía Local pide no pagar y avisar de inmediato a las fuerzas de seguridad