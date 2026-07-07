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Inditex eleva un 26% el sueldo de Maceiras y un 20% el de Marta Ortega: 9,1 millones para el primero y 1,2 para la segunda

Es la primera revisión de la política retributiva desde 2022 de la alta dirección, en la que gana más peso el salario variable y parte del bonus anual se pagará en acciones

Óscar García Maceiras y Marta Ortega, en una junta de accionistas.

Óscar García Maceiras y Marta Ortega, en una junta de accionistas. / Iago Lopez

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Manolo Rodríguez

A Coruña

La junta general de accionistas de Inditex ha aprobado este martes la primera revisión de la política de remuneraciones del consejo de administración desde 2022, un cambio que supondrá elevar hasta un 26% la retribución total del consejero delegado, Óscar García Maceiras, si consigue todos los objetivos previstos, y un 20% la de la presidenta no ejecutiva, Marta Ortega, durante el periodo 2027-2029.

En el caso del consejero delegado, el nuevo modelo incrementa el peso de la remuneración variable ligada al cumplimiento de objetivos e introduce por primera vez el pago en acciones de una parte del bonus anual.

La principal modificación afecta a Óscar García Maceiras. Su salario fijo aumentará un 18%, desde los 2,5 millones que percibía desde 2022 hasta los 2,95 a partir del 1 de febrero de 2027.

Además, la remuneración variable anual por objetivos pasará del 120% al 150% del sueldo fijo, de modo que, en un escenario de cumplimiento de objetivos, la retribución total ascenderá a 9,17 millones, frente a los 7,3 actuales.

La compañía refuerza así el principio de 'pay for performance' (retribución ligada al rendimiento), por lo que alrededor del 70% de la remuneración por objetivos del primer ejecutivo dependerá de conceptos variables vinculados a los resultados y a la creación de valor.

Como principal novedad, el 30% del bonus anual dejará de abonarse íntegramente en efectivo y se entregará en acciones de Inditex, que deberán mantenerse durante dos años. Es un cambio importante porque vincula aún más la remuneración del consejero delegado con la evolución bursátil de la empresa.

También se actualizan las retribuciones del resto del consejo. Marta Ortega elevará un 20% su remuneración total, desde un millón hasta 1,2. La cuantía correspondiente a la presidencia no ejecutiva aumentará de 900.000 euros a 1,05 millones, mientras que la asignación por pertenencia al consejo pasará de 100.000 a 150.000 para todos los consejeros.

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Además, desaparece el complemento retributivo del vicepresidente del consejo, y se crea otro específico de 25.000 euros para el consejero independiente coordinador.

Fuente: La Opinión A Coruña

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