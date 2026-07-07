Marta Ortega: "El verdadero valor está en las personas, en la creatividad, en la sensibilidad, en el criterio y en la empatía"

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, defendió durante su intervención en la junta general de accionistas que el principal activo de la compañía sigue siendo el factor humano, incluso en un contexto marcado por la irrupción de la inteligencia artificial y la transformación tecnológica.

“El verdadero valor está en las personas, en la creatividad, en la sensibilidad, en el criterio y en la empatía”, afirmó, al reivindicar que esos atributos continúan siendo el elemento diferenciador del grupo.

Ortega situó la cultura empresarial como el eje sobre el que Inditex debe afrontar un entorno “cada vez más incierto”, en el que, a su juicio, resulta más importante “tener criterio para decidir” que intentar anticiparlo todo.

Ese criterio, señaló, no depende de una única persona, sino que nace de “una cultura compartida” construida durante años y basada en “la exigencia, la intuición, la humildad, la flexibilidad, el inconformismo y la cercanía”.

Indentidad

La presidenta insistió en que la evolución de la empresa no debe implicar renunciar a su identidad. “Cambiar no es dejar de ser, a veces cambiar es precisamente la forma de reconocerse con más claridad”, afirmó al inicio de su discurso.

En esa línea, aseguró que la fortaleza de Inditex reside en haber sabido crecer e incorporar nuevas capacidades sin perder “su manera de entender las cosas, su alma, su cultura”.

Ortega sostuvo que la dimensión alcanzada por el grupo “solo tiene valor si sirve para estar más cerca de los clientes”.

Aunque reiteró la voluntad de “llegar a más personas” y conectar con nuevas realidades y culturas, subrayó que ese crecimiento debe mantener la cercanía con cada mercado. “Llegar a tanta gente no significa solo tener presencia global, significa comprender realidades diferentes y mantener una relación cercana, honesta y relevante con ellas”, afirmó.

La presidenta también reivindicó el papel de la moda como una actividad “profundamente humana”, alejada de una visión exclusivamente comercial. “La moda no es solo apariencia, es también un lenguaje”, señaló, al defender que expresa identidad, emoción y pertenencia, además de sostener creatividad y numerosos oficios.

En la parte final de su intervención, Marta Ortega atribuyó el éxito de la compañía al trabajo colectivo de sus más de 160.000 empleados, proveedores, colaboradores y clientes. “Eso es la explicación de todo”, afirmó al referirse al equipo de Inditex, antes de agradecer de forma expresa la labor del consejero Rodrigo Echenique, que abandona el cargo tras doce años en el consejo de administración.

Fuente: La Opinión A Coruña